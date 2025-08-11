Прокуратура запросила 19 лет для передавшего Украине данные об аэродроме в Курске

Tекст: Алексей Дегтярев

Прокурор во 2-м Западном окружном военном суде запросил для Марченко 19 лет заключения, причем первые шесть лет он должен будет провести в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима, передает РИА «Новости».

Марченко ранее заявил в суде, что не признает свою вину. По версии следствия, не позднее августа 2023 года украинские силовые структуры создали организованную группу, в которую вошел и Марченко. Он, используя личный автомобиль, прибыл из Москвы в Курск, где с помощью смартфона передал координаты местного аэродрома.

После передачи данных с территории Украины были выпущены не менее двух беспилотников с взрывными устройствами, которые должны были атаковать аэродром и объекты инфраструктуры.

Дроны не достигли цели: один потерял управление и столкнулся с многоквартирным домом, второй взорвался в воздухе над частным сектором. В результате инцидента были повреждены квартиры, административное здание и несколько автомобилей.

Напомним, в московском регионе задержали Эльдара Марченко, по данным Следственного комитета и ФСБ, он в 2023 году передал украинским спецслужбам координаты для удара беспилотниками по аэродрому Курска.

Ранее жителя Новоалтайска осудили на 17 лет за госизмену и сотрудничество с террористической организацией. Он записал видеоприсягу для участия в конфликте на Украине на стороне ВСУ.