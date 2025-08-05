В Севастополе осудили мать и дочь за госизмену

Суд в Севастополе приговорил мать и дочь к 12 годам за госизмену

Tекст: Елизавета Шишкова

Севастопольский городской суд вынес приговор по делу о государственной измене, передает РИА «Новости». Обе подсудимые – 42-летняя Виктория Стрилец и ее 24-летняя дочь Александра Стрилец – получили по 12 лет лишения свободы в колонии общего режима и дополнительное ограничение свободы сроком на один год.

Согласно материалам дела, в сентябре 2023 года Александра Стрилец передала представителям военной разведки Украины фотографии объектов Вооруженных сил России, которые сделала ее мать. Эти материалы были направлены через канал в интернет-мессенджере, контролируемый украинской разведкой.

Следствие установило, что обе женщины сотрудничали со спецслужбами Украины за денежное вознаграждение. Суд признал их виновными по статье 275 УК РФ (государственная измена).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Керчи сотрудники ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в сборе информации об объектах ПВО и военных частях для украинской разведки.

В Крыму силовики задержали двух женщин, которые передавали украинским спецслужбам данные о военных объектах и военнослужащих с помощью Telegram.

Также в Крыму сотрудники ФСБ задержали местного жителя по подозрению в изготовлении бомбы по заданию СБУ.