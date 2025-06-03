Вооруженный пост бойцов территориальной обороны или стрелков ВОХР РЖД у моста в Брянской области со стопроцентной гарантией предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы ракетоносцы. Борьба с терроризмом должна стать всенародной – возможностей лишь силовиков может быть недостаточно.5 комментариев
В Крыму задержали местного жителя за изготовление бомбы по заданию СБУ
ФСБ задержала в Крыму создавшего бомбу по заданию СБУ местного жителя
Агент украинских спецслужб изготовил мощное самодельное взрывное устройство, его задержали на территории Крымского полуострова, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Задержанным оказался житель Феодосии 1965 года рождения, он сам предложил помочь Службе безопасности Украины (СБУ), сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Мужчина по заданию куратора из двух тайников изъял заранее приготовленные компоненты, получил инструкцию, собрал из них бомбу. Вес взрывчатого вещества составлял более 1,2 кг.
Также у устройства был самодельный электрический приемник радиосигнала, электродетонатор, радиоэлектронный передатчик, а также поражающие элементы – гвозди весом почти 500 граммов.
Бомбу он заложил в тайник в Балаклавском районе Севастополя.
В феврале 2024 года в Крыму предотвратили теракт, его целью было убийство одного из руководителей региона.