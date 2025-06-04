Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют крупные и хорошо вооруженные подразделения внутри нацгвардии Украины, которые являются частными армиями и могут не подчиняться командованию ВСУ.0 комментариев
ФСБ задержала в Крыму двух агенток СБУ и ГУР
ФСБ задержала двух жительниц Крыма за шпионаж в пользу Киева
В Крыму задержаны две женщины, которые передавали украинским спецслужбам информацию о военных объектах и военнослужащих с помощью Telegram.
Сотрудники ФСБ задержали на территории Крыма двух женщин, которых подозревают в работе на украинские спецслужбы, сообщает ТАСС.
По данным Центра общественных связей ФСБ, они передавали через Telegram сведения о военных объектах и военнослужащих на полуострове.
В ведомстве заявили: «Пресечена деятельность двух женщин – агентов украинских спецслужб, передававших данные о военных объектах в Крыму».
Одна из задержанных – жительница Нижнегорского района 1987 года рождения. Она самостоятельно обратилась к администратору Telegram-канала, который курировался Главным управлением разведки Минобороны Украины, и предложила сотрудничество. Женщина предоставила адреса и координаты военных объектов, в том числе склада горюче-смазочных материалов воинской части, при этом информация, как отметили в ФСБ, предназначалась для нанесения по этим объектам ударов ВСУ.
Вторая задержанная – жительница Севастополя 1986 года рождения, была вовлечена в конфиденциальное сотрудничество СБУ через Telegram. По заданию куратора она наблюдала и собирала сведения о военнослужащем Черноморского флота России, которые затем передавала украинской спецслужбе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму сотрудники ФСБ задержали местного жителя по подозрению в изготовлении бомбы по заданию СБУ.
Задержанный ранее в ЛНР украинец передал Киеву сведения о доме коменданта города Кременная.
ФСБ также задержала жителя ЛНР за передачу украинской разведке информации о российских военных.