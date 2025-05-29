ФСБ задержала украинца за шпионаж в ЛНР для Киева

ФСБ задержала жителя ЛНР за передачу украинской разведке данных о ВС России

Tекст: Мария Иванова

Гражданин Украины, проживающий в Кременском районе Луганской народной республики, был задержан по подозрению в шпионаже в пользу украинской разведки, передает ТАСС.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, задержанному 26 лет.

В ФСБ уточнили, что мужчина действовал по собственной инициативе и собирал сведения о дислокации российских военных подразделений на территории ЛНР. Эти данные он передавал через мессенджер Telegram представителю украинских спецслужб.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ, предусматривающей ответственность за шпионаж. На время расследования он заключен под стражу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала в ЛНР гражданина с Украины по обвинению в шпионаже в пользу ВСУ.

Ранее сотрудники спецслужб пресекли деятельность жительницы Донецка, которую подозревают в сборе и передаче средств для вооруженных сил Украины.

А в Сочи гражданин Румынии был задержан по подозрению в передаче Украине информации о местах размещения систем ПВО летом 2024 года.