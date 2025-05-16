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ФСБ задержала в ЛНР гражданина Украины за шпионаж в пользу ВСУ
Жителя города Рубежное задержали в ЛНР по обвинению в шпионаже, он передавал украинским спецслужбам данные о расположении российских военных, сообщает УФСБ по республике.
Задержание гражданина Украины, собиравшего и передававшего сведения о местоположении подразделений российских войск, произошло в Луганской Народной Республике, передает РИА Новости.
В УФСБ сообщили, что задержанный житель города Рубежное «действовал в интересах иностранного государства» и собирал данные о дислокации российских войск с целью оказать помощь украинским спецслужбам. В ведомстве уточнили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.
Задержанный объяснил свои действия тем, что передавал информацию по просьбе жены. Она, по его словам, выехала на территорию, подконтрольную ВСУ, и стала шантажировать его, угрожая лишить общения с детьми.
Ранее ФСБ задержала двух севастопольцев за подготовку терактов. До этого сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина Молдавии по подозрению в подготовке теракта.