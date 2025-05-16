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    16 мая 2025, 08:19 • Новости дня

    ФСБ задержала в ЛНР гражданина Украины за шпионаж в пользу ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Жителя города Рубежное задержали в ЛНР по обвинению в шпионаже, он передавал украинским спецслужбам данные о расположении российских военных, сообщает УФСБ по республике.

    Задержание гражданина Украины, собиравшего и передававшего сведения о местоположении подразделений российских войск, произошло в Луганской Народной Республике, передает РИА Новости.

    В УФСБ сообщили, что задержанный житель города Рубежное «действовал в интересах иностранного государства» и собирал данные о дислокации российских войск с целью оказать помощь украинским спецслужбам. В ведомстве уточнили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

    Задержанный объяснил свои действия тем, что передавал информацию по просьбе жены. Она, по его словам, выехала на территорию, подконтрольную ВСУ, и стала шантажировать его, угрожая лишить общения с детьми.

    Ранее ФСБ задержала двух севастопольцев за подготовку терактов. До этого сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина Молдавии по подозрению в подготовке теракта.

    15 мая 2025, 17:48 • Новости дня
    Захарова ответила на требование Германии прислать другую делегацию в Стамбул
    Захарова ответила на требование Германии прислать другую делегацию в Стамбул
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД прокомментировал слова главы МИД Германии о необходимости усилить состав российской делегации, подчеркнув профессионализм своих представителей.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова ответила на заявление главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о том, что «Россия должна направить делегацию, которая соответствует серьезности текущей ситуации».

    В своем Telegram-канале она отметила, что Россия уже направила делегацию, состоящую из профессионалов, включая представителей МИД, Минобороны, ГУ Генштаба и правовых международников. Дипломат подчеркнула: «В нашей делегации не актеры-недоучки, не клоуны-наркоманы, не батутисты-гинекологи, выдающие себя за дипломатов, а высочайшие профессионалы, владеющие ситуацией досконально».

    Захарова также добавила, что западные страны боятся вести диалог с этой делегацией, несмотря на их постоянные заявления о необходимости переговоров. «Возможно, судя по «серьезности текущей истерики» натовцев и Зеленского, они ждали психиатров?» – иронично отметила дипломат.

    Она порекомендовала западным странам и их союзникам взять себя в руки и приступить к переговорам, иначе им грозит звание «трусливых истеричек».

    Ранее Захарова резко отреагировала на высказывания Владимира Зеленского о составе российской делегации в Стамбуле, назвав его клоуном и неудачником.

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    15 мая 2025, 20:33 • Новости дня
    Стала известна дата начала переговоров России и Украины в Стамбуле

    Переговоры России и Украины в Стамбуле начнутся 16 мая

    Стала известна дата начала переговоров России и Украины в Стамбуле
    @ БелТА/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между российской и украинской делегациями пройдут в Стамбуле в пятницу, 16 мая.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к организации переговоров.

    Ранее советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что украинская делегация должна приехать в Стамбул в четверг поздно вечером.

    Российская делегация, возглавляемая Владимиром Мединским, прибыла в Стамбул в четверг утром для проведения переговоров с украинской стороной.

    Мединский заявил, что Россия рассматривает текущие переговоры в Стамбуле как продолжение прерванного три года назад мирного процесса.

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    15 мая 2025, 21:05 • Видео
    Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

    В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

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    15 мая 2025, 17:59 • Новости дня
    Мединский назвал цель России на переговорах в Стамбуле

    Мединский назвал переговоры в Стамбуле продолжением прерванного мирного процесса

    Мединский назвал цель России на переговорах в Стамбуле
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский заявил, что Россия рассматривает текущие переговоры в Стамбуле как продолжение прерванного три года назад мирного процесса.

    По словам Мединского, основной задачей прямых контактов с украинской стороной является установление долгосрочного мира, передает ТАСС.  «Задача прямых переговоров с украинской стороной – рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта», – заявил Мединский.

    «Делегация настроена конструктивно, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения», – сообщил Мединский в беседе с журналистами. Он также подчеркнул, что российская делегация в Стамбуле обладает всеми необходимыми полномочиями и компетенциями для ведения переговоров.

    Ранее Мединский заявил о готовности России возобновить переговорный процесс.

    Владимир Зеленский сообщил, что Киев планирует отправить делегацию в Стамбул для обсуждения условий прекращения огня, руководить группой будет министр обороны Рустем Умеров.

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    15 мая 2025, 14:17 • Новости дня
    Захарова назвала «клоуном» Зеленского за слова о делегации России
    Захарова назвала «клоуном» Зеленского за слова о делегации России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на высказывания Владимира Зеленского о составе российской делегации в Стамбуле, назвав его клоуном и неудачником.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко прокомментировала слова Владимира Зеленского о «бутафорном» уровне российской делегации на переговорах в Стамбуле, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула: «Кто использует слово "бутафорный"? Клоун, неудачник, человек с вообще неизвестным образованием в отношении людей, у которых есть не просто базовое образование, а ученые степени, заслуги перед Отечеством, кто своим трудом доказал уровень профессионализма? Да кто он есть?»

    По словам Захаровой, Зеленский пришел к власти исключительно благодаря информационным технологиям и крупным капиталовложениям. Она добавила, что считает неуместными любые попытки главы киевского режима ставить под сомнение профессионализм представителей российской делегации.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал требование Владимира Зеленского о встрече с Владимиром Путиным жалким.

    Кремль исключил личное присутствие Владимира Путина на переговорах в Стамбуле.

    Политолог Евгений Минченко отметил высокие риски срыва переговорного процесса.

    Российский дипломат Родион Мирошник заявил, что диалог с украинской делегацией не означает признание легитимности Владимира Зеленского.

    Коментарии (19)
    15 мая 2025, 22:15 • Новости дня
    Переговоры делегации России и главы МИД Турции завершились

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры между российской делегацией и главой МИД Турции Хакана Фидана в офисе президента в Стамбуле длились более часа и завершились.

    Встреча российской делегации с министром иностранных дел Турции завершилась в Стамбуле, переговоры продолжались более часа, передает РИА «Новости».

    Источник агентства в МИД Турции сообщил, что разговор прошел в офисе президента страны.

    По завершении встречи машины российской делегации покинули территорию президентского офиса. Подробности обсуждавшихся вопросов и итоги переговоров стороны пока официально не раскрывали.

    Ранее в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле прошли переговоры министра иностранных дел Турции Хакана Фидана и российской делегации.

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    15 мая 2025, 14:23 • Новости дня
    Лавров: На переговорах с Украиной обязательно будут проблемы
    Лавров: На переговорах с Украиной обязательно будут проблемы
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что переговорный процесс по Украине может столкнуться с серьезными трудностями, как это уже случалось ранее.

    Заявление главы МИД России прозвучало на заседании дипломатического клуба, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что нет гарантий успешного и беспроблемного проведения переговоров по Украине. По его словам, «никто не гарантирует, что все будет гладко, без проблем. Наоборот, проблемы будут обязательно, как это случилось три года назад в Стамбуле». Министр напомнил, что тогда англичане запретили киевскому режиму продолжать процесс, даже несмотря на готовность парафированных принципов.

    Лавров также заявил: «Если честно, англичане как поводыри ведут Зеленского по джунглям мировой политики». Он добавил, что советник премьера Британии по национальной безопасности направлен к Зеленскому, чтобы контролировать его заявления и действия.

    Глава МИД России обратил внимание, что в западных странах перестали использовать слово «перемирие», а тамошние лидеры открыто говорят о необходимости дать Украине возможность подготовиться к переговорам с позиции силы. Лавров пояснил, что, по признанию западных политиков, перемирие нужно для военного усиления Украины.

    Министр подчеркнул, что позиция Москвы заключается не в согласовании перемирия для очередного этапа вооружения Киева, а в достижении устойчивого и долгосрочного урегулирования, которое учитывало бы интересы всех сторон.

    Газета The Wall Street Journal сообщала, что украинская делегация намерена ограничить повестку переговоров с Россией в Стамбуле вопросом о 30-дневном прекращении огня.

    Напомним, российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса и готова к конструктивному диалогу.

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    15 мая 2025, 14:49 • Новости дня
    Москва отвергла идею Киева обсуждать в Стамбуле только 30-дневное перемирие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Позиция Киева о том, что в Стамбуле можно обсуждать лишь 30-дневное перемирие, противоречит подходам Москвы, заявил на брифинге в Бишкеке посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    По его словам, такие требования «по факту несовместимы с теми подходами, которые исповедует сегодня Россия», передает ТАСС.

    Мирошник подчеркнул, что Россия считает допустимым режим прекращения огня только в случае выработки единой стратегии урегулирования. Он добавил: «Россия неоднократно выражала свое мнение, что режим прекращения огня может быть сопоставим, только когда выстроена единая стратегия урегулирования».

    Также дипломат указал, что на данный момент отсутствует согласованный обеими сторонами документ по урегулированию украинского конфликта. По его словам, никакой совместной работы до начала стамбульских заседаний не проводилось, и актуального документа сейчас нет.

    Газета The Wall Street Journal сообщала, что украинская делегация намерена ограничить повестку переговоров с Россией в Стамбуле вопросом о 30-дневном прекращении огня.

    Напомним, российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса и готова к конструктивному диалогу.

    Коментарии (2)
    15 мая 2025, 12:17 • Новости дня
    Захарова сообщила о переносе переговоров в Стамбуле на вторую половину дня
    Захарова сообщила о переносе переговоров в Стамбуле на вторую половину дня
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Встреча представителей России и Украины в Стамбуле состоится во второй половине дня после изменения графика по предложению турецкой стороны.

    О переносе переговоров России и Украины в Стамбуле на более позднее время сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС. По ее словам, делегация России уже прибыла в Стамбул, а информация о ее составе была размещена на официальных ресурсах Кремля.

    «Делегация наша находится в Стамбуле, ее состав известен, соответствующая информация была опубликована на ресурсах Кремля. Переговоры по инициативе турецкой страны перенесены на вторую половину дня», – отметила Захарова во время брифинга. Новое время встречи согласовано сторонами, подробности повестки остаются прежними.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры в Стамбуле в 2025 году отличаются от переговоров в 2022 году.

    Российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса и готова к конструктивному диалогу.

    Украинская делегация намерена ограничить повестку переговоров в Стамбуле вопросом о тридцатидневном прекращении огня.

    Коментарии (4)
    15 мая 2025, 16:54 • Новости дня
    Мединский сообщил о готовности России к возобновлению переговоров и компромиссам

    Мединский сообщил о готовности России к компромиссам на переговорах

    Мединский сообщил о готовности России к возобновлению переговоров и компромиссам
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководитель российской делегации на переговорах по Украине в Стамбуле Владимир Мединский заявил о готовности России возобновить переговорный процесс.

    Он подчеркнул: «Россия готова к возобновлению переговоров в Стамбуле и возможным компромиссам, рабочий настрой присутствует». Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что руководитель российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский планирует выступить с заявлением для прессы в генконсульстве России в Стамбуле.

    Коментарии (71)
    15 мая 2025, 13:38 • Новости дня
    Лавров назвал Зеленского жалким за требование переговоров лично с Путиным
    Лавров назвал Зеленского жалким за требование переговоров лично с Путиным
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров критически отозвался о требовании Владимира Зеленского личной встречи с президентом Владимиром Путиным в Стамбуле.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Дипломатического клуба, трансляция которого доступна на RuTube, заявил, что требование президента Украины Владимира Зеленского о личном присутствии российского лидера Владимира Путина на переговорах в Стамбуле выглядит жалко, передает Lenta.ru.

    Лавров сказал: «Сначала Зеленский делал какие-то заявления, что он требует, чтобы Путин прибыл лично [на переговоры]. Ну жалкий человек. Всем же понятно, кроме, наверное, его самого и тех, кто им кукловодит».

    По словам министра, в дальнейшем «старшие товарищи» украинского лидера объяснили ему ошибочность такого поведения и настояли на необходимости проведения переговоров без подобных условий.

    Ранее руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил, что попытка Владимира Зеленского сыграть на публику и демонстративно взять Владимира Путина «на слабо» провалилась.

    Между тем Зеленский прибыл в Анкару для встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и обсуждения перспектив переговоров.

    Российский дипломат Родион Мирошник заявил, что диалог с украинской делегацией не означает признание легитимности Владимира Зеленского.

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    15 мая 2025, 17:20 • Новости дня
    Зеленский решил направить делегацию Украины в Стамбул

    Зеленский назвал главу делегации Украины в Стамбуле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев планирует отправить делегацию в Стамбул для обсуждения условий прекращения огня, руководить группой будет министр обороны Рустем Умеров, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Мандат у них [у членов делегации] будет, прекращение огня – [вопрос] номер один», – сказал он на брифинге после встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

    Зеленский отметил, что делегация Украины останется в Стамбуле в пятницу, 16 мая. По его словам, планируются также переговоры с представителями США.

    Ранее руководитель российской делегации на переговорах по Украине в Стамбуле Владимир Мединский заявил о готовности России возобновить переговорный процесс.

    Посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник указал на отсутствие опытных переговорщиков в делегации Украины. Он также отверг идею Киева обсуждать в Стамбуле только 30-дневное перемирие.

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    16 мая 2025, 00:57 • Новости дня
    Мерц отказался от поставок ракет Taurus Украине

    Канцлер ФРГ Мерц отклонил передачу Украине ракет Taurus из-за отсутствия подготовки в ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о невозможности передачи Украине ракет Taurus, сославшись на длительный процесс обучения военных.

    Германия не собирается передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в эфире телеканала ZDF, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул: «В данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня, к тому же он связан с необходимостью длительного обучения». Мерц также отметил, что дискуссию о возможных поставках ракет Taurus не следовало начинать публично.

    В апреле Мерц в интервью ARD допустил передачу Украине Taurus при условии согласования с европейскими партнерами. Однако министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявлял, что существуют «много аргументов» против такого шага.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что удары ракетами Taurus по российским объектам будут расценены как участие Германии в боевых действиях на стороне Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава компании Rheinmetall Армин Паппергер отметил, что поставки Киеву ракет Taurus не влияют на ситуацию на фронте, в отличие от обычных артиллерийских снарядов.

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    15 мая 2025, 21:54 • Новости дня
    Зеленский утвердил делегацию для переговоров в Стамбуле
    Зеленский утвердил делегацию для переговоров в Стамбуле
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил список участников переговорной делегации для переговоров с Россией в Стамбуле, которую возглавит министр обороны Рустем Умеров.

    В указе Зеленского отмечается, что переговоры с российской стороной и международными партнерами, включая Турцию и США, запланированы на 15 и 16 мая 2025 года, передает ТАСС.

    Помимо Умерова, в состав делегации вошли первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель председателя СБУ Александр Поклад, первый заместитель председателя СВР Олег Луговской, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Алексей Шевченко, заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий, заместитель начальника штаба Командования Воздушных сил Евгений Шинкарев, заместитель начальника штаба Командования Военно-морских сил Александр Дьяков, начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий, старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Александр Шерихов, офицер протокола аппарата обеспечения главнокомандующего ВСУ Георгий Кузьмичев, советник руководителя офиса президента Украины Александр Бевз.

    Ранее советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что украинская делегация должна приехать в Стамбул в четверг поздно вечером.

    Стало известно, что переговоры между российской и украинской делегациями пройдут в Стамбуле в пятницу, 16 мая.

    Коментарии (3)
    15 мая 2025, 20:25 • Новости дня
    Путин назначил генерала Салюкова заместителем секретаря Совбеза России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерала Олега Салюкова на пост заместителя секретаря Совета безопасности, освободив его от прежней должности.

    Указ о назначении главнокомандующего Сухопутными войсками России Олега Салюкова заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

    Документ предусматривает освобождение Салюкова с поста главнокомандующего Сухопутными войсками России. В тексте указа говорится: «Назначить Салюкова Олега Леонидовича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности».

    В мае прошлого года Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России. Ранее он назначил Александра Масленникова заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации.

    Коментарии (5)
    15 мая 2025, 16:32 • Новости дня
    Анонсировано заявление российской делегации в Стамбуле
    Анонсировано заявление российской делегации в Стамбуле
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководитель российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский планирует выступить с заявлением для прессы в генконсульстве России в Стамбуле.

    Запланированное время заявления – 17.30 по Москве, передает ТАСС.

    Ранее информацию о старте встречи России и Украины в Стамбуле опровергли.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что российская делегация будет информировать руководство о ходе переговоров в Стамбуле исходя из текущей потребности в промежуточных докладах и консультациях.

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    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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