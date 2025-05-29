Задержанный в ЛНР украинец передал Киеву сведения о доме коменданта Кременной

ФСБ: Украинец сообщил Киеву координаты проживания военного главы Кременной

Tекст: Елизавета Шишкова

Гражданин Украины, проживавший в Кременском районе ЛНР, задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в шпионаже в пользу разведки Киева, передает ТАСС. Задержанный сообщил, что предоставил координаты проживания военного коменданта Кременной Данилу, которого он считает связанным с Вооруженными силами Украины.

«Я Данилу отправил координаты этого дома», – заявил задержанный на видео, предоставленном Центром общественных связей ФСБ. По его словам, Данил либо является военнослужащим, либо сотрудничает с ВСУ.

Мужчина добавил, что на момент начала спецоперации находился в Кременной и через Telegram высказывал свои взгляды. Позже с ним связался Данил с просьбой о помощи в передаче координат позиций военных. Он согласился сотрудничать.

Задержание произошло на блокпосту при проверке документов, когда мужчина направлялся на работу. Он признался, что, если бы не был задержан, попытался бы уехать на Украину или в другое место.

Напомним, в Луганской народной республике задержали жителя Кременского района по подозрению в шпионаже и передаче данных о размещении российских военных.