Дана оценка угрозе якобы украинских крылатых ракет «Фламинго»

Военный эксперт Кнутов: Британия и Украина создают казус белли ракетами «Фламинго»

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Очевидно, что у Украины сейчас нет производственных мощностей, кадрового и технологического потенциала для выпуска такого вооружения. Судя по внешнему виду и заявленным техническим характеристикам, это британская ракета FP-5 компании Milanion Group», – полагает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

Согласно открытым данным, боевая часть ракеты составляет около одной тонны, а дальность полета – до трех тысяч километров, скорость – 900 км/ч. «Она имеет спутниковую систему наведения и инерциальную навигацию. Компания заявляет, что FP-5 устойчива к средствам радиоэлектронной борьбы. В общем, это серьезный вызов для всей нашей противоракетной обороны», – предупредил спикер.

«В распоряжении ВСУ есть похожие ракеты Storm Shadow, но с дальностью до 300 км, которыми Украина била по Донбассу и Крыму. А в радиус действия так называемых «Фламинго» попадают и Центральная Россия, и важнейшие промышленные районы Урала», – детализировал собеседник.

«Россия накопила большой опыт противодействия крылатым ракетам с помощью комплексов С-400, С-350 «Витязь», С-300В4 и в ряде случаев «Панцирь». Также разведке нужно отслеживать транспорт, которым «Фламинго» доставляются на Украину, уничтожать его, бить по цехам, где хранятся снаряды и пусковые установки к ним», – отметил аналитик.

«Тем не менее передача таких ракет – это своего рода казус белли. Судя по всему, Киев хочет спровоцировать Москву на резкий ответ и нарушить намечающийся вектор к миру, прорабатываемый Россией и США. Также заявление о дальности действия «Фламинго» можно расценивать как попытку посеять панику среди россиян», – резюмировал эксперт.

Ранее фотограф Ефрем Лукацкий, который сотрудничает с Аѕѕосіатed Press, опубликовал у себя в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) фото якобы новых украинских ракет «Фламинго», которые, по его словам, «уже запущены в серийное производство». В комментарии указано, что оно сделано 14 августа в мастерской оборонной компании Fire Point.

Накануне российские силы поразили железнодорожный состав с боеприпасами ВСУ на станции в Днепропетровской области, сообщил Владимир Рогов, глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета.

Кроме того, российская оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ударили по местам хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и их комплектующих. Также были поражены склады боеприпасов и дальнодействующих беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

На прошлой неделе ФСБ и Минобороны провели совместную операцию по уничтожению украинских мощностей по созданию и сборке оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Военный эксперт Алексей Анпилогов рассказывал газете ВЗГЛЯД, что таким образом Москва отбросила производство за рамки временных восстановительных возможностей Киева.