Жителя Узловой осудили за передачу информации о базировании «Панциря» Украине
Суд дал 18 лет жителю Узловой за передачу Украине координат «Панциря»
Житель города Узловой получил 18 лет строгого режима за передачу координат комплекса «Панцирь» и топливно-энергетического объекта представителю Украины через Telegram.
Житель города Узловой был приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима за государственную измену, передает ТАСС.
Суд установил, что 45-летний мужчина передал украинской стороне координаты расположения зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» и стратегического топливно-энергетического объекта.
В пресс-службе суда сообщили: «Приговором Тульского областного суда [фигуранту] назначено 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы один год шесть месяцев». По материалам дела, мужчина осуществил передачу данных через Telegram-канал представителю иностранной организации «АТЕШ», что позволило военизированным формированиям Украины использовать эту информацию для нанесения ударов ракетами, беспилотниками, а также для организации диверсий и терактов.
Следствие установило, что обвиняемый действовал целенаправленно и осознанно, передавая сведения, которые могли быть использованы для нанесения ущерба безопасности России. Суд признал его полностью виновным в государственной измене.
Напомним, накануне подростка из Курганской области осудили за передачу данных разведке Украины.
Ранее жителя Севастополя обвинили в передаче позиций флота Украине.
Прокуратура запросила 19 лет для жителя, передававшего Украине данные об аэродроме в Курске.