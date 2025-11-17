В Риме ограбили бутик Louis Vuitton

Не менее трех грабителей вынесли весь товар из магазина Louis Vuitton в Риме

Tекст: Мария Иванова

В центре Рима произошла крупная кража в магазине Louis Vuitton, передает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

По данным источника, не менее трех злоумышленников в масках протаранили на автомобиле металлические рольставни и проникли в складское помещение бутика.

Воры вынесли из магазина весь товар. Оценка стоимости украденного пока не завершена. Происшествие случилось минувшей ночью, сейчас на месте работают следователи и сотрудники полиции.

Издание Il Messaggero отмечает, что этот случай не первый: магазины класса люкс в Риме уже неоднократно становились целью преступников. Ранее атакам подвергались бутики Fendi, Valentino и Bulgari – последний ограбили через канализационную систему, похитив дорогие украшения.

Напомним, на прошлой неделе в Париже налетчики на скутерах протаранили витрину бутика Chanel.

В начале ноября в Италии полиция раскрыла банду, которая в течение пяти лет похищала одежду со склада Versace.