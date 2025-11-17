Мы наблюдаем резкий всплеск агрессивности на обеих оконечностях Евразии, являющейся достаточно спокойной частью нашей планеты. Западная Европа и Япония ведут себя все более воинственно – и это единственный в их понимании способ привлечь к себе всеобщее внимание.0 комментариев
В Риме ограбили бутик Louis Vuitton
Не менее трех грабителей вынесли весь товар из магазина Louis Vuitton в Риме
В центре Рима минувшей ночью неизвестные на автомобиле выбили рольставни и полностью опустошили склад магазина Louis Vuitton, полиция ведет расследование.
В центре Рима произошла крупная кража в магазине Louis Vuitton, передает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.
По данным источника, не менее трех злоумышленников в масках протаранили на автомобиле металлические рольставни и проникли в складское помещение бутика.
Воры вынесли из магазина весь товар. Оценка стоимости украденного пока не завершена. Происшествие случилось минувшей ночью, сейчас на месте работают следователи и сотрудники полиции.
Издание Il Messaggero отмечает, что этот случай не первый: магазины класса люкс в Риме уже неоднократно становились целью преступников. Ранее атакам подвергались бутики Fendi, Valentino и Bulgari – последний ограбили через канализационную систему, похитив дорогие украшения.
Напомним, на прошлой неделе в Париже налетчики на скутерах протаранили витрину бутика Chanel.
В начале ноября в Италии полиция раскрыла банду, которая в течение пяти лет похищала одежду со склада Versace.