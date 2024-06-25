Российская СВО стала катализатором пока еще не до конца проявленных, но очень интересных процессов по всей Европе. Она возвращает Старый Свет в историю, ставит его перед выбором – либо продолжить национальное существование, либо окончательно умереть, уйти в унификацию и подчиниться Америке.0 комментариев
Чернышенко сообщил о росте въездного туризма в России
Чернышенко: В России вырос объем въездного туризма
Рост въездного туризма в стране – в прошлом году он превысил 1 млн человек, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
По словам Чернышенко, сфера туризма в России демонстрирует системный рост по всем показателям. За последние два года в России более чем на четверть выросло число туристических поездок – это свыше 17 млн, отметил он.
«Также фиксируется рост въездного туризма – в 2023 году он составил более 1 миллиона человек», – сказал Чернышенко, его слова приводит Telegram-канал правительства.
Благодаря решению об обнулении НДС для гостиниц увеличились инвестиции в туротрасль. Принято решение о продлении этой меры до 2023 года, сообщил вице-премьер. Будут сохранены и другие зарекомендовавшие себя меры поддержки, добавил он.
Ранее в МИД назвали проблемы въездного туризма в Россию.