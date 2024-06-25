Чернышенко сообщил о росте въездного туризма в России

Чернышенко: В России вырос объем въездного туризма

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Чернышенко, сфера туризма в России демонстрирует системный рост по всем показателям. За последние два года в России более чем на четверть выросло число туристических поездок – это свыше 17 млн, отметил он.

«Также фиксируется рост въездного туризма – в 2023 году он составил более 1 миллиона человек», – сказал Чернышенко, его слова приводит Telegram-канал правительства.

Благодаря решению об обнулении НДС для гостиниц увеличились инвестиции в туротрасль. Принято решение о продлении этой меры до 2023 года, сообщил вице-премьер. Будут сохранены и другие зарекомендовавшие себя меры поддержки, добавил он.

Ранее в МИД назвали проблемы въездного туризма в Россию.