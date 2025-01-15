Москвич получил 15 суток ареста за символику РДК в Telegram

Суд в Москве арестовал мужчину на 15 суток за символику РДК в Telegram-чате

Tекст: Дмитрий Зубарев

Суд в Москве назначил 15 суток административного ареста москвичу за публикацию символики «Русского добровольческого корпуса» (РДК), который признан террористической организацией в России. Судебные документы указывают, что мужчина разместил символику в свободном доступе в чате мессенджера Telegram, передает РИА «Новости».

Мужчина, согласно материалам дела, нарушил законодательство, будучи владельцем интернет-страницы в социальной сети, что позволило демонстрировать и пропагандировать символику террористической организации в открытом доступе. На судебном заседании он признал свою вину, пояснив, что разместил символику до признания организации террористической и впоследствии забыл об этом.

Суд учел признание вины и объяснения мужчины. Однако учитывая его предыдущую административную ответственность за аналогичные правонарушения, судья посчитал необходимым назначить наказание в виде административного ареста, а не штрафа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, шестерых человек арестовали в Москве за пособничество запрещенной организации РДК, а против сторонника РДК возбудили новое дело о финансировании боевиков.