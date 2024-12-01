30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.13 комментариев
Против сторонника РДК возбудили новое дело о финансировании боевиков
Против 27-летнего сторонника «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) в Москве возбуждено новое дело о попытке финансирования вооруженной группы, после того как он пытался перевести деньги членам организации, сообщили в правоохранительных органах.
В правоохранительных органах ранее заявили , что сторонник РДК обвиняется в подготовке теракта в Москве. По данным правоохранителей, он также пытался перевести деньги членам этой организации, но операция была приостановлена банком, передает РИА «Новости».
Сейчас возбуждено новое уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 208 УК РФ, касающееся покушения на финансирование вооруженного формирования. Предполагается, что фигурант дела вступил в переписку с членами РДК в 2023 году, а затем отправился к военному комиссариату на северо-западе Москвы для разведки местности. Он разрабатывал план отхода, занимался наблюдением и фотофиксацией, но был задержан.
В ноябре правоохранительные органы сообщили, что изучают выписки о денежных переводах обвиняемого.
Ранее сообщалось, что сторонник запрещенной в России террористической организации РДК, против которого в Москве расследуется уголовное дело о подготовке теракта, признал вину.
Кроме того, в Москве задержали подозреваемых в создании преступной группы для насильственных акций, являющихся сторонниками украинской организации «Русский добровольческий корпус».