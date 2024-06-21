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В МИД назвали проблемы въездного туризма в Россию
МИД: Развитию въездного туризма в Россию мешает логистика и дороговизна билетов
Развитию въездного туризма в Российскую Федерацию мешают дороговизна билетов, ограниченные возможности у иностранцев оплатить товары и услуги на территории России в безналичной форме, сообщил директор консульского департамента МИД Алексей Климов.
По словам Климова, развитию въездного туризма также препятствует, прежде всего, сложная транспортная логистика. Дипломат подчеркнул, иностранцы не жалуются на дорогие визы в Россию, потому что ее стоимость всего 3-5% от совокупных расходов туриста на организацию поездки, передает РИА «Новости».
Климов рассказал, что лидерами туристической привлекательности, по данным Всемирной туристской организации, являются США, несмотря на то, что американская виза стоит 185 долларов, а сбор за оформление шенгенской визы недавно был повышен до 90 евро. Также популярностью у туристов пользуются Италия, Испания и Франция.
По данным АТОР, не наблюдается также снижение количества россиян, желающих оформить шенгенскую визу на фоне повышения ее стоимости.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, представляя доклад о новом туристическом сезоне, рассказал, что в этом году ожидается свыше 90 млн турпоездок.