Чернышенко озвучил прогноз на новый туристический сезон

«Туризм в России – одна из самых быстрорастущих отраслей экономики. Президент поставил задачу увеличить турпоток до 140 млн поездок в год, а также повысить вклад туризма в ВВП и экспорт туруслуг к 2030 году. Правительство, регионы и бизнес сосредоточили усилия на трех приоритетах: увеличении номерного фонда, расширении точек притяжения и развитии инфраструктуры», – приводятся его слова в Telegram-канале правительства России.

Доля туризма в ВВП страны показывает рост с 2020 года – по итогам 2023 года она составила 2,8%. Также, уточнил Чернышенко, в России доступно более 1 млн гостиничных номеров. Благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» создается инфраструктура, в том числе реализуется программа строительства модульных отелей: ожидается, что до конца года будет введено 18 тыс. номеров, из которых более 5 тыс. запущены и доступны для туристов.

Традиционно летние месяцы – самые загруженные. По данным туроператоров, к июню уже реализовано 60% туров. В топ-5 самых популярных направлений лета 2024 года вошли: курорты Краснодарского края, Крым, Кавминводы, Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье. Также пользуются спросом туры в Дагестан, Калининградскую область, Казань, Республику Алтай, Алтайский край и речные круизы по России.

По словам Чернышенко, для подготовки кадров создана группа специальностей и направлений «Сервис и туризм». В 2024/2025 учебном году выделено 7 тыс. бюджетных мест для высшего образования и 68 тыс. мест для среднего профобразования.

Для информирования граждан работает национальный туристический портал «Путешествуем.рф». Правительство по поручению президента разрабатывает единую госплатформу, которая объединит все ресурсы в сфере туризма. «На всех уровнях создаются условия для успешного летнего турсезона. Приоритет – качественный, безопасный и доступный отдых», – заключил вице-премьер.