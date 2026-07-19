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    Удары по Киеву продолжатся до полной победы
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем детям доступ в Сеть

    Лучше помогать людям – и детям, и взрослым – обрести навыки взаимодействия с информацией, чем пытаться запереть их в безопасном коконе. Тем более что этот кокон может оказаться ненадежным.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева «Сикс-севен» – это не пароль, а сигнал

    Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!

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    Никита Куликов Никита Куликов Как мошенники включают нам таймер

    Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.

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    19 июля 2026, 16:55 • Новости дня

    Тверь включили в «Золотое кольцо России»

    Тверь официально вошла в туристический маршурт «Золотое кольцо»

    Tекст: Денис Тельманов

    Город официально стал частью знаменитого национального туристического маршрута, что открывает новые перспективы для развития местной экономики и инфраструктуры.

    Тверь стала полноправным участником национального туристического маршрута «Золотое кольцо России», передает РИА «Новости».

    Информацию о новом статусе города подтвердил врио губернатора Тверской области Виталий Королев во время торжественного открытия Дня города.

    Заседание организационного комитета, посвященное подготовке к празднованию 60-летия создания знаменитого маршрута в 2027 году, состоялось в июне на площадке форума «Путешествуй!» в Москве. Именно там обсуждались перспективы расширения туристической сети.

    «Свершилось! Наша любимая Тверь теперь официально в знаменитом национальном маршруте «Золотое кольцо России»! Это историческое решение, которого мы долго добивались и ждали, уже принято на федеральном уровне. Оно стало подарком для всех нас!» – написал глава региона в своем канале на платформе Мах.

    Позднее Королев отметил, что местные жители с большим воодушевлением восприняли известие. По его мнению, обретение нового статуса не только стимулирует туризм, но и будет способствовать экономическому росту, обновлению инфраструктуры и повышению качества жизни горожан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе правительство анонсировало расширение туристического маршрута «Золотое кольцо» на 49 новых населенных пунктов.

    В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин назначил Виталия Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области.

    Во время рабочей встречи глава государства отметил особый экономический потенциал данного региона.

    19 июля 2026, 14:02 • Новости дня
    Эксперт: Удары по Киеву нацелены на реальный военный результат

    Эксперт Кнутов: Удары по Киеву нацелены на реальный военный результат

    Эксперт: Удары по Киеву нацелены на реальный военный результат
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия наносит прицельные удары по военным объектам ВСУ в Киеве. Эти атаки призваны добиться вполне четкого результата – вывести из строя ВПК противника. И судя по результатам самой мощной баллистической атаки ВС РФ, Москва не намерена сбавлять обороты, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Если посмотреть на список пораженных в Киеве и области целей, то можно сделать вывод, что ВКС России сосредоточили усилия на предприятиях, производящих беспилотники и ракеты», – говорит военный эксперт Юрий Кнутов.

    При этом мощность удара была довольно серьезной, во многом превосходящая силы оппонентов, считает аналитик. Так, по данным ресурсов противника, в общей сложности было запущено порядка 40 баллистических ракет. И это неслучайно. «Баллистика более эффективна – ее сложно перехватить, и она гарантированно поражает цели», – объясняет собеседник.

    Кроме того, у Украины сейчас есть объективные проблемы с ПВО, что значительно увеличивает эффективность российских ударов. Между тем Кнутов обратил внимание на публикацию Минобороны в соцсетях. На фото изображен запуск ракеты «Искандер» и подпись: «Сегодня точно не финал – заряжены и продолжаем».

    По его мнению, это четкий сигнал – Россия не намерена останавливаться на пути достижения поставленных целей и не будет сбавлять обороты. «Обратите внимание на то, что делают ВСУ – наносятся удары по мирным объектам, по складам Wildberries, по автобусам, машинам скорой помощи… Другими словами, они ведут войну с простыми россиянами и делают это с одной целью – добиться медийного результата», – рассуждает спикер.

    «В то же время ВС России придерживаются тактики эффективных ударов, цель которых – выведение из строя ВПК Украины. Речь идет о разрушении логистических цепочек, используемых для доставки вооружений на фронт, сборочных цехов и предприятий, портов и мест хранения ГСМ», – перечислил аналитик.

    Резюмируя, Кнутов отметил, что у российских военных прослеживается четкая тенденция – делается все необходимое для того, чтобы ВПК Украины и средства доставки оружия НАТО из-за рубежа были парализованы. «И на этом фоне нет никаких сомнений в том, что удары по Киеву, а также другим городам не прекратятся до полной победы», – заключил эксперт.

    Минувшей ночью российская армия осуществила масштабную атаку высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военной промышленности, передает Минобороны. Основными целями стали предприятия в Киеве и области, а также портовая инфраструктура в Одесской области.

    В украинской столице поражены заводы «Радионикс», «Спецоборонмаш» и «Меридиан». Там производились системы управления и комплектующие для крылатых ракет, включая аналоги С-300 и «Нептун-МД». Кроме того, на одном из предприятий модернизировали оборудование для истребителей МиГ-29.

    Удары также пришлись по компании «Оаклайн» и сортировочному центру «Новой почты», где собирали и хранили ударные дроны и средства радиоэлектронной борьбы. В Киевской области уничтожен логистический комплекс, распределявший детали для дальнобойных беспилотников.

    Владимир Зеленский уже назвал баллистический удар по Киеву одним из самых масштабных. Он отметил, что минувшей ночью по целям выпустили более 40 ракет и 120 ударных беспилотников. В ликвидации последствий задействовали почти 600 спасателей, известно об одном погибшем и 16 пострадавших.

    Всего за неделю зафиксировано применение около 1450 дронов, свыше 1640 управляемых авиабомб и 99 ракет. Зеленский, пользуясь случаем, подчеркнул острую необходимость в регулярных поставках западных систем противовоздушной обороны.

    «Сегодняшний российский ракетный удар уничтожил завод и склады украинской компании UKRTAC, крупного производителя военного снаряжения», – заявил директор по развитию предприятия Северион Дангадзе, передает Страна.ua. Он назвал обстрел «самой большой трагедией в истории компании».

    Видео последствий ударов по Киеву смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    19 июля 2026, 01:28 • Новости дня
    МИД заявил о пособничестве Японии убийству мирных граждан России

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва оценивает взаимодействие японских и украинских разработчиков беспилотных аппаратов как откровенно недружественный шаг, способствующий атакам на мирное население, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

    Российские дипломаты внимательно следит за контактами Токио и Киева в военной сфере, особенно в области сотрудничества японских производителей дронов с украинскими разработчиками боевых беспилотников, заявил он ТАСС.

    «Учитывая систематические террористические провокации Украины с использованием БПЛА против гражданских объектов на территории России, квалифицируем такое сотрудничество с киевским режимом как откровенно враждебное действие: украинские дроны убивают простых мирных граждан России, и Токио этому способствует», – сказал Руденко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японская Terra Drone заявила о приобретении двух производителей БПЛА с Украины. Захарова назвала враждебным шагом запуск проекта Украины и Японии в сфере БПЛА. Японская Kawasaki решила вместе Airbus создавать противолодочные дроны.

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    18 июля 2026, 12:25 • Видео
    Иран приготовил главный удар по США

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

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    19 июля 2026, 12:23 • Новости дня
    Зеленский назвал баллистический удар по Киеву одним из самых масштабных
    Зеленский назвал баллистический удар по Киеву одним из самых масштабных
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате одной из самых массированных баллистических атак ВС РФ полностью уничтожили производственные мощности и склады украинского предприятия, выпускающего бронежилеты для армии, сообщил Владимир Зеленский.

    «В течение этой ночи Россия совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев», – написал Зеленский в Telegram-канале. Он отметил, что минувшей ночью по целям выпустили более 40 ракет и 120 ударных беспилотников. В ликвидации последствий задействовали почти 600 спасателей, известно об одном погибшем и 16 пострадавших.

    Всего за неделю зафиксировано применение около 1450 дронов, свыше 1640 управляемых авиабомб и 99 ракет. Политик подчеркнул острую необходимость в регулярных поставках западных систем противовоздушной обороны.

    «Сегодняшний российский ракетный удар уничтожил завод и склады украинской компании UKRTAC, крупного производителя военного снаряжения», – заявил директор по развитию предприятия Северион Дангадзе, передает Страна.ua.

    Он назвал сегодняшний обстрел «самой большой трагедией в истории компании».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России поразили оборонные предприятия в Киеве.

    Военный корреспондент Александр Коц сообщил об уничтожении заводов по производству ракетных систем.

    В начале месяца Владимир Зеленский признал бессилие украинской противовоздушной обороны перед баллистическими ракетами.

    Фото последствий российских ударов по военным объектам на Украине опубликованы в канале газеты ВЗГЛЯД в Маx здесь и здесь.

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    18 июля 2026, 22:40 • Новости дня
    Военкор объяснил атаку Украины на склады Wildberries

    Tекст: Катерина Туманова

    Для украинских ударов по складам есть четкое обоснованное объяснение, которое раскрывает их выверенный стратегический мотив, считает военный корреспондент Александр Коц.

    Первая причина, по мнению военкора, заключается в попытке нанести ущерб экономике тыла. Разрушение крупных логистических узлов приводит к задержкам доставки, падению оборотов бизнеса и недовольству граждан.

    При этом компания Wildberries еще в начале июля изменила правила, отказав продавцам в компенсациях за ущерб от беспилотников, признав это форс-мажором, пишет он в Telegram-канале.

    «Продавец получает нулевую компенсацию – и злится не на Киев, а на маркетплейс, на власть, на соседа», – отмечает военкор.

    Второй фактор носит психологический характер. Склады воспринимаются как символы мирной жизни, и атаки на них призваны показать жителям тыловых городов уязвимость их положения, указывает эксперт.

    Коц поясняет, что даже использование поражающих элементов направлено на устрашение и поражение граждан.

    Третьей целью военкор называет создание эффектной телевизионной картинки с черным дымом над подмосковным районом, чтобы было, чем бравировать перед  западными партнерами. Примерно об этом же говорит Андрей Резчиков, когда рассуждает о том, что Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности.

    Четвертая причина кроется в создании фейков о «военных грузах», что позволяет оправдывать удары по любым объектам, называя любой мешок «военгрузом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о 26 пострадавших после атаки БПЛА в ночь на субботу. СК России возбудил уголовные дела по фактам террористических атак ВСУ на объекты гражданской инфраструктуры в  Котовске и Электростали МО. Зеленский взял ответственность за удары по жителям Подмосковья и Котовска.

    Военный эксперт Перенджиев заявил, что при ударе по центрам Wildberries задействовали разведку НАТО.

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    19 июля 2026, 00:21 • Новости дня
    Wildberries запустил первые меры поддержки продавцов

    Wildberries объявил о 100-процентной скидке на транзит в регионы

    Tекст: Катерина Туманова

    Маркетплейс Wildberries предоставит партнерам льготные условия на логистику и размещение товаров, чтобы ускорить восстановление поставок и снизить издержки бизнеса, сообщила основатель компании Татьяна Ким в Telegram-сообщении.

    «С сегодняшнего дня мы вводим следующие меры - скидки на хранение на ряде складов на ближайшие 45 дней со дня поставки, а также 100-процентную скидку на транзитные поставки в региональные склады», – сказано в сообщении.

    Эти решения называются в сообщении первыми, ориентированными на быстрое  перераспределение товаров и сокращение дополнительных расходов.

    Татьяна Ким добавила, что ведется параллельная работа над механизмом поддержки продавцов. По ее словам, процесс этот сложнее, так как надо провести оценку последствий и определить объем выплат.

    «По экспертным данным это займет до 30 дней», – сказано в посте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атаковали логистические центры компании Wildberries в Котовске и Электростали. Пожарные ликвидировали сильное возгорание на складе маркетплейса в Тамбовской области. А руководство компании Wildberries пообещало выплатить семьям погибших сотрудников по 2 млн рублей.

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    18 июля 2026, 22:52 • Новости дня
    Умер журналист и телеведущий Сергей Шолохов

    Tекст: Катерина Туманова

    Журналист и телеведущий Сергей Шолохов умер в 67 лет, о чем сообщил его сын Всеволод Москвин.

    «С прискорбием сообщаем о кончине нашего папы, легенды телевидения, Сергея Леонидовича Шолохова», – написал он на страницу соцсети «ВКонтакте».

    Москвин добавил, что дату и месте похорон объявят дополнительно.

    Шолохов заменил Москвину отца, хотя являлся отчимом.

    Сергей Шолохов родился 27 сентября 1958 года в Ленинграде, окончил в 1986 году  аспирантуру Ленинградского института театра, музыки и кинематографии.

    Через год начал карьеру на Ленинградском телевидении редактором отдела кино. В конце 1980-х годов был автором и ведущим программы «Пятое колесо». В рамках этого цикла программ появился своего рода мем того времени – «Ленин – гриб» как называли один из выпусков.

    В 1991 году Шолохов стал выпускать собственную программу «Тихий дом».

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    19 июля 2026, 16:31 • Новости дня
    ВС России поразили газоперерабатывающий завод в Харьковской области
    ВС России поразили газоперерабатывающий завод в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы России успешно атаковали газоперерабатывающий завод противника в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области в рамках специальной военной операции.

    Российские подразделения нанесли огневое поражение украинскому газоперерабатывающему заводу в районе Андреевки, передает РИА «Новости».

    Кроме того, группировка войск «Восток» в результате решительных действий освободила населенный пункт Вольное в Днепропетровской области.

    Подразделения других группировок, в том числе «Север», «Запад», «Юг» и «Центр», улучшили свои тактические положения и заняли более выгодные рубежи. Войска нанесли поражение живой силе и технике множества украинских бригад в Харьковской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской областях и Донецкой народной республике. Потери противника на этих направлениях составили сотни военнослужащих и десятки единиц техники.

    Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили места сборки дронов, объекты инфраструктуры и пункты дислокации ВСУ в 149 районах. Средства ПВО сбили две ракеты «Нептун-МД», восемь авиабомб, снаряд HIMARS и 678 беспилотников. Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска продвинулись на всех направлениях спецоперации. За двое суток до этого украинская армия потеряла порядка 1450 военнослужащих. Неделей ранее подразделения Вооруженных сил РФ улучшили свое положение в Харьковской области.

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    19 июля 2026, 03:15 • Новости дня
    В Харьковской области начались бои за Захаровку

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие в Харьковской области приступили к боям за Захаровку, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Практически выдавив украинских боевиков из Волоховского, наши бойцы начали бои за Захаровку», – сказал он ТАСС.

    Также Марочко сообщил о неразберихе в рядах ВСУ у Красного Лимана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России с мая уничтожили на Украине около 200 заправок. Марочко сообщил о проседании обороны ВСУ под Харьковом. В Харьковской области повреждены железнодорожная инфраструктура и АЗС.


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    19 июля 2026, 07:59 • Новости дня
    Гериатр Минздрава Ткачева назвала возраст окончания молодости

    Гериатр Ткачева назвала 45 лет возрастом окончания молодости

    Tекст: Катерина Туманова

    Согласно международным стандартам здравоохранения, период молодости человека официально завершается по достижении 45 лет, сообщила главный внештатный гериатр Минздрава, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

    «Официально молодой возраст заканчивается по классификации ВОЗ в 45 лет. Поэтому, если ориентироваться на классификацию ВОЗ, то это где-то 45 лет», – сказала она РИА «Новости».

    До этого академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко выступал с инициативой пересмотреть демографические рамки в стране. Он заявлял о необходимости увеличить верхнюю границу возраста молодежи до 40 лет.

    Свою позицию эксперт объяснил тем, что современные люди гораздо дольше сохраняют работоспособность. Кроме того, у них наблюдается высокий уровень как физической, так и умственной активности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гериатр Минздрава назвала главный способ замедления старения организма. Эксперт рассказал о секрете долголетия женщин. Геронтологи призвали пересмотреть границы молодости.

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    18 июля 2026, 23:21 • Новости дня
    Кнайсль сообщила о масштабной демонизации России в западных СМИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Заголовки современных европейских газет практически дословно повторяют антироссийские нарративы, которые активно тиражировались перед началом Первой мировой войны, заявила экс-глава МИД Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

    «Все боятся России сейчас. Все говорят: мы должны вкладывать большие средства в нашу оборону, потому что самая большая угроза – это Россия. <...> Какую бы газету вы ни открыли, каждый день там одно и то же – пишут о российской угрозе», – заявила Кнайсль радио Sputnik.

    Она отметила, что даже в колледже национальной обороны долгое время открыто призывали бороться с Россией. Кнайсль особо указала на регулярное тиражирование агрессивной риторики в прессе для оправдания высоких военных расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Politico сообщила о подготовке восточного рубежа НАТО к конфликту с Россией. Сооснователь Pink Floyd призвал Запад сотрудничать с Россией. Кандидат на пост главы Нацразведки США назвал Россию в числе главных угроз.


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    19 июля 2026, 06:55 • Новости дня
    Модные дома Италии заявили о желании вернуться на российский рынок

    Tекст: Катерина Туманова

    Многие крупные компании и индустрии итальянской моды, включая известный дом моды Prada, мечтают о возобновлении работы на перспективном российском рынке, заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини.

    Торрембини отметил, что за четыре года западных санкций итальянский бизнес потерял в России более 40 млрд евро.

    «Число компаний, готовых вернуться или выйти на российский рынок, трудно перечислить, как и области, в которых они представлены», – заявил он РИА «Новости» в кулуарах генеральной ассамблеи GIM Unimpresa.

    Глава Ассоциации подтвердил, что среди желающих есть известные производители одежды, включая Prada.

    Итальянский дом моды Prada приостановил розничные продажи и закрыл бутики в России в 2022 году. При этом 250 компаний из Италии продолжают работу в стране.

    Российские власти ранее подчеркивали, что возвращающиеся западные бренды не получат преференций и будут работать на конкурентной основе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава GIM Unimpresa сообщил об огромных потерях итальянского бизнеса, в мае он заявлял, что итальянский бизнес потерял 8 млрд евро из-за санкций против России.

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    19 июля 2026, 01:03 • Новости дня
    Марочко сообщил о неразберихе в рядах ВСУ у Красного Лимана

    Tекст: Катерина Туманова

    Смешанные подразделения украинской армии несут серьезные потери у Красного Лимана из-за отсутствия внутренней координации и отправки солдат на постоянные штурмы, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Говоря за разношерстные отряды в Красном Лимане, то они настолько разношерстные, что, как мне ребята оттуда передают, сейчас непонятно, где и какие подразделения находятся. Полная неразбериха», – рассказал он ТАСС.

    По словам Марочко, насильно мобилизованные граждане, направленные к Красному Лиману, переодеваются в гражданскую одежду, бродят в окрестностях города и пытаются выполнять какие-то боевые задачи.

    Кроме того, подчеркнул эксперт, Киев продолжает направлять туда пушечное мясо для так называемых мясных штурмов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Герасимов заявил, что ВС России завершают освобождение Красного Лимана. Также он назвал главную задачу группировки войск «Запад». Начальник Генштаба также сообщил о начале боев в Алексеево-Дружковке и наступлении в Святогорске.


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    19 июля 2026, 04:31 • Новости дня
    Россия снизила импорт рыбы в ЕС до двухлетнего минимума

    Tекст: Катерина Туманова

    В мае объем закупок рыбы из России странами Евросоюза снизился до 44,4 млн евро, обновив минимум с начала 2024 года, следует из данных Евростата.

    Европейские страны резко снизили закупки морепродуктов из России, доведя объемы поставок до самых низких значений за последние 2,5 года. В мае текущего года объем ввезенной европейцами рыбы оценивался в 44,4 млн евро, передает РИА «Новости».

    Этот показатель стал самым низким с января 2024 года, когда экспорт находился на уровне 33,5 млн евро. В месячном выражении падение составило 14%, а в годовом – 32%.

    За первые пять месяцев года общие объемы поставок также продемонстрировали негативную динамику. Они уменьшились на 14% и составили 277,1 млн евро.

    Аналогичный показатель в 2025 году достигал 323,3 млн евро.

    Наибольшим спросом в Европе пользовалось рыбное филе, в основном минтай и треска. Однако его закупки снизились за месяц на 22% – почти до 33 млн евро.

    При этом импорт замороженной рыбы вырос на 42%, достигнув 10,1 млн евро. Поставки приготовленной рыбы упали на 34% и составили 1,4 млн евро. Ввоз охлажденной продукции сократился на внушительные 96% – до 16 тыс. евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия инициировала полный запрет на импорт российской трески. Позже европейские страны исключили из нового документа наиболее жесткие меры. Каллас заявила о провале идеи ЕС запретить поставки российских морепродуктов. А скандинавы испугались остаться без трески из-за разрыва альянса с Россией.

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    19 июля 2026, 07:43 • Новости дня
    «Северяне»: ВСУ собрались донести Зеленскому «правду о ситуации на фронте»

    ВСУ у Казачьей Лопани собрались донести Зеленскому «правду о фронте»

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по важным стратегическим направлениям и узнали, что успехи у Казачьей Лопани Харьковского направления надоумили солдат ВСУ донести «правду о ситуации на фронте» до Зеленского.

    Бойцы рассказали, что анализ некрологов уничтоженных солдат ВСУ показал, как на данном участке фронта практически в полном составе была уничтожена 6-я рота 2-го батальона 22 омбр ВСУ.

    «Противник был вынужден признать на своих ресурсах наши успешные действия в Казачьей Лопани, а украинские националисты угрожают донести до Зеленского «правду о ситуации на фронте», – сообщили «Северяне» неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    При этом, как отметили бойцы, враг сохраняет наступательный потенциал на данном участке фронта, в том числе за счет переброшенных из тыловых районов резервов.

    Кроме того, на Волчанском направлении штурмовые подразделения ГВ «Север» продвинулись на 12 участках до 800 метров. Стрелковые бои идут в сёлах Волоховское, Захаровка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь, севернее Бикшеевки и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурм-группы ведут стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, в лесных массивах около сёл Артельное, Бударки и Землянки.

    При наступательных действиях штурмовики уничтожили боевую группу ВСУ и взяли в плен одного украинского пограничника.

    В Полтавской области в селе Потоки (Кременчугского района) ВСУ оборудовали модульные строения для размещения беженцев и военнослужащих. В этой связи  стали активно использоваться логистические маршруты через Полтавскую область в регионе, из-за чего на 27,6% выросло количество ДТП, большая часть которых – с участием украинских военнослужащих.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе бойцы «Севера» ведут стрелковые бои в Уланово и на подступах к Малой Слободке. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 400 метров. Бои длятся в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, окрестностях и в лесных массивах южнее Иволжанского.

    В Краснопольском районе бои продолжаются в лесных массивах и приграничном селе Проходы.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 260 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 120 в Харьковской областях). Один украинский националист взят в плен», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области начались бои ВС России за Захаровку. «Герани» поразили объекты «Нафтогаза» в Полтавской и Харьковской областях. «Ахмат» ликвидировал группу ВСУ с помощью БПЛА на Сумском направлении.

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    19 июля 2026, 07:35 • Новости дня
    Украинские дроны повредили четыре жилых дома в Курске

    Tекст: Катерина Туманова

    По предварительной информации, беспилотники ВСУ ударили в четыре многоквартирных дома в Курске, информация есть об одной пострадавшей, сообщил в Max-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    «На улице Мыльникова повреждены квартиры в одном подъезде на 3-х верхних этажах. На проспекте Дериглазова в двух домах повреждены фасады, на проспекте Победы из-за атаки загорелась квартира. Есть повреждения автомобилей», – написал он.

    Хинштейн уточнил, что жильцы домов были эвакуированы.

    «Пока известно об одной пострадавшей – из-за взрывной волны женщина получила акубаротравму. Ей оказывается первая помощь, принимается решение о госпитализации», – добавил он.

    Врио губернатора пояснил, что пока на местах работают оперативные службы, как только они завершат работу, начнётся подомовой обход.

    «Всем собственникам пострадавшего имущества обязательно окажем помощь и отремонтируем повреждённые дома. На время ремонта людей разместим в ПВР или компенсируем аренду жилья», – сообщил он.

    По словам Хинштейна, кроме домов, ВСУ били по транспорту. Во Льгове ВСУ ударили по автобусу, продуктовому магазину и остановке.

    «Пострадал водитель автобуса и мужчина рядом с магазином – им оказывают первую медпомощь. Один из пострадавших – 40-летний гражданин Беларуси», – подытожил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дрон ВСУ убил женщину 15 июля при ударе по зданию в курском приграничье. На следующий день дрон ВСУ атаковал ехавшую на мопеде девушку в Курской области. При атаке ВСУ на АЗС 18 июля в Курской области пострадал местный житель.

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