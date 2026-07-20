Лучше помогать людям – и детям, и взрослым – обрести навыки взаимодействия с информацией, чем пытаться запереть их в безопасном коконе. Тем более что этот кокон может оказаться ненадежным.6 комментариев
Врач предупредила россиян о мошенничестве с имплантами в Турции
Врач Баглыкая предупредила россиян о мошенничестве с имплантами в Турции
Россияне все чаще становятся жертвами мошенников, предлагающих в Турции «акционные» зубные импланты по значительно заниженным ценам, однако в результате пациенты получают некачественные изделия без сертификатов или вовсе остаются без обещанного лечения, заявила турецкий врач Ирем Баглыкая.
Россияне регулярно становятся жертвами злоумышленников, предлагающих в Турции недорогие зубные импланты по акциям. В итоге пациенты получают некачественные изделия или остаются без лечения, передает РИА «Новости».
«Нас все чаще просят исправить последствия лечения после «суперакций». Пациентам обещают оригинальные импланты известных мировых производителей, но нередко устанавливают дешевые аналоги неизвестного происхождения или изделия без международной сертификации. Иногда люди просто переводят деньги и больше не могут связаться с организаторами», – рассказала турецкий врач Ирем Баглыкая.
Аферисты активно рекламируют услуги в соцсетях и мессенджерах на русском языке, обещая скидки до 70%, а также бесплатное проживание и трансфер. При этом людям не предоставляют данные о происхождении имплантов, лицензии клиники и квалификации стоматолога. Врач посоветовала проверять документы, требовать сертификаты соответствия и гарантию, а также избегать полной предоплаты.
Турция остается одним из самых популярных направлений стоматологического туризма. Ежегодно туда приезжают десятки тысяч пациентов из России, Европы и стран Ближнего Востока. Стоимость установки одного импланта в Турции составляет 300–900 долларов, в то время как в России цены варьируются от 40 до 120 тыс. рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, злоумышленники в Турции создают поддельные страницы салонов массажа для обмана туристок.
Недобросовестные стоматологические клиники часто навязывают пациентам ненужные дорогостоящие процедуры.