Главная ценность Гренландии – это национальный сектор контроля над Арктикой. И попытки новой вашингтонской администрации не подкупом, так завоеванием получить Гренландию – это подготовка к борьбе за арктические шельфы, проливы и ресурсы.0 комментариев
МИД сообщил об увеличении поставок газа в Европу на 18% в 2024 году
Поставки газа из России в Европу в 2024 году достигли 53 млрд кубометров, увеличившись на 18% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на политическое давление на западные компании, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
По его словам, российские поставки газа в Европу в 2024 году увеличились на 18% по сравнению с предыдущим годом и составили около 53 млрд кубометров, передает РИА «Новости».
Биричевский отметил, что несмотря на мощное политическое давление на западные компании, закупающие российский газ, объемы поставок в нынешних условиях подтверждают надежность России как экспортера и партнера.
Он также подчеркнул, что этот показатель меньше «доковидных» уровней, однако в текущей ситуации это свидетельствует о соблюдении Россией своих обязательств и о ее роли в обеспечении глобальной энергетической безопасности.
В сентябре 2024 года страны ЕС нарастили импорт российского газа, однако 1 января транзит российского газа в Европу через территорию Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение. Данный шаг спровоцировал заочную перепалку между премьером Словакии Робертом Фицо и Зеленским. Первый назвал своего оппонента «попрошайкой и шантажистом» и призвал «положить конец» его поездкам по Европе за деньгами и оружием.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими могут быть последствия этого конфликта.