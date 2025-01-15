МИД сообщил об увеличении поставок газа в Европу на 18% в 2024 году

Tекст: Александра Юдина

По его словам, российские поставки газа в Европу в 2024 году увеличились на 18% по сравнению с предыдущим годом и составили около 53 млрд кубометров, передает РИА «Новости».

Биричевский отметил, что несмотря на мощное политическое давление на западные компании, закупающие российский газ, объемы поставок в нынешних условиях подтверждают надежность России как экспортера и партнера.

Он также подчеркнул, что этот показатель меньше «доковидных» уровней, однако в текущей ситуации это свидетельствует о соблюдении Россией своих обязательств и о ее роли в обеспечении глобальной энергетической безопасности.

В сентябре 2024 года страны ЕС нарастили импорт российского газа, однако 1 января транзит российского газа в Европу через территорию Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение. Данный шаг спровоцировал заочную перепалку между премьером Словакии Робертом Фицо и Зеленским. Первый назвал своего оппонента «попрошайкой и шантажистом» и призвал «положить конец» его поездкам по Европе за деньгами и оружием.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими могут быть последствия этого конфликта.



