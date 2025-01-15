Друг Яниса Тиммы заявил о несостыковке экспертиз гибели баскетболиста

Друг Яниса Тиммы заявил о несостыковке экспертиз, которые могут указывать на криминальную версию гибели баскетболиста

Tекст: Вера Басилая

По словам Пугачева, в деле о гибели баскетболиста Яниса Тиммы возникли новые обстоятельства, которые могут указывать на криминальную версию его смерти, передает РИА «Новости».

Он заявил, что данные судебно-медицинских экспертиз, проведенных в Москве и Латвии, не совпадают,«это две абсолютно разные экспертизы». В связи с этим возбуждено уголовное дело, и Пугачев призвал дождаться его завершения, подчеркнув, что расследование еще не завершено, но уже сейчас появилась криминальная версия гибели Тиммы.

Янис Тимма, бывший муж певицы Анны Седоковой, был известным баскетболистом. В разные годы он выступал за такие команды, как «Зенит», УНИКС и подмосковные «Химки». В 2014/15 сезоне он был признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ. На драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2013 года Тимма был выбран клубом «Мемфис Гриззлис» под 60-м номером. За сборную Латвии он сыграл в 68 матчах.

Ранее в декабре в Москве в хостеле в центре города обнаружили тело Яниса Тиммы, который, предварительно, совершил самоубийство.

Напомним, в октябре певица Анна Седокова официально подала иск о разводе с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

Также сообщалось, что латвийский следственный комитет начал расследование по факту насильственной смерти баскетболиста.