Дать населению заработать на вкладах и не пустить по миру банки. Способствовать росту фондового рынка, но не дать ему превратиться в один большой пузырь, который обогатит лишь часть населения, сделав богатых еще богаче, а бедных еще беднее. Решение всех этих противоречивых задач требует тонкой настройки со стороны правительства и Центробанка.0 комментариев
Певица Седокова подала на развод с баскетболистом Тиммой
Певица Анна Седокова подала иск о разводе с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой в московский суд
Певица Анна Седокова официально подала иск о разводе с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, с которым была в браке с 2020 года.
Седокова подала заявление на развод с Тиммой, сообщает РИА Новости.
Документ о расторжении брака поступил в суд 16 октября, однако дата его рассмотрения пока не назначена. Информация об этом размещена в картотеке судебных участков мировых судей Москвы.
Анна Седокова и Янис Тимма поженились в 2020 году. Янис Тимма, которому 32 года, ранее играл в России за баскетбольные клубы «Зенит» и «Химки». Его карьера в этих клубах длилась с 2015 по 2021 годы.
Ранее музыкант Ярослав Дронов, известный как Shaman, опубликовал в соцсетях фото свидетельства о разводе. Кроме того Хамовнический суд Москвы должен рассмотреть иск Ольги Абрамовой о расторжении брака с музыкантом Сергеем Шнуровым.
Кандидат медицинских наук, семейный психолог Александр Бирюков отмечал, что если примирительная процедура будет представлять собой медиацию, то она, вероятно, поможет смягчить процесс развода, но не сохранить семью.