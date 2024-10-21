Певица Седокова подала на развод с баскетболистом Тиммой

Певица Анна Седокова подала иск о разводе с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой в московский суд

Седокова подала заявление на развод с Тиммой, сообщает РИА Новости.

Документ о расторжении брака поступил в суд 16 октября, однако дата его рассмотрения пока не назначена. Информация об этом размещена в картотеке судебных участков мировых судей Москвы.

Анна Седокова и Янис Тимма поженились в 2020 году. Янис Тимма, которому 32 года, ранее играл в России за баскетбольные клубы «Зенит» и «Химки». Его карьера в этих клубах длилась с 2015 по 2021 годы.

Ранее музыкант Ярослав Дронов, известный как Shaman, опубликовал в соцсетях фото свидетельства о разводе. Кроме того Хамовнический суд Москвы должен рассмотреть иск Ольги Абрамовой о расторжении брака с музыкантом Сергеем Шнуровым.

Кандидат медицинских наук, семейный психолог Александр Бирюков отмечал, что если примирительная процедура будет представлять собой медиацию, то она, вероятно, поможет смягчить процесс развода, но не сохранить семью.