Психолог оценил идею обязательной примирительной процедуры при разводе

Семейный психолог Бирюков: Пока развод выгоднее брака, примирительная процедура не поможет

Tекст: Татьяна Косолапова

Министерство юстиции задумалось о возможности введения обязательной процедуры примирения перед расторжением брака на законодательном уровне. На данный момент инициатива обсуждается.



«Под «примирением», вероятнее всего, имеется в виду медиация. В теории это хороший механизм досудебного или вовсе бессудебного урегулирования любых разводных споров. В Азербайджане, например, 20% супругов не идут в суд после медиации. Но все будет зависеть от того, как именно будет эта медиация реализована», – говорит Бирюков.

Он подчеркивает, если данная мера примирения будет реализована в виде формального пожатия рук и не имеющей юридического веса бумажки – то она будет бесполезной. Однако, если результат медиации будет иметь правовую силу, то это будет правильнее, поскольку пара уже не будет тратить время в пустую, а, возможно, даже попытается найти общий язык.

Собеседник также обращает внимание на то, что пока до конца не ясно, будет ли эта мера направлена на смягчение развода, или же на сохранение семьи. Эффективность и в первом, и во втором случае во многом зависит от времени, которое будет отведено на примирение, и от частоты консультаций специалиста. Кроме того, остается открытым вопрос о том, что будет, если один из супругов попросту отказывается проходить процедуру примирения, будет уклоняться от нее. В таком случае есть риск обременить одного из пары на «вечный штамп в паспорте», либо вовсе привести к еще более тяжелому бракоразводному процессу в судебном порядке.

«Какой бы закон ни получился, нужно помнить, что лишь малая часть разводов происходят по объективным, уважительным причинам: измены, алкоголизм, хроническое тунеядство, побои и тому подобное. Подавляющее большинство разводов имеют совершенно субъективные причины, их две и у мужчин, и у женщин», – объясняет психолог.

К первой относится состояние, когда надоела семья и хочется вольной, холостой жизни, продолжает специалист. В таких случаях очень часто говорят, что пара «утонула в бытовухе». Ко второй – окончание «гормонального угара» к супругу и «тяга на новенькое». То есть человеку кажется, что ему необходимы новые ощущения, которые со своей второй половинкой он уже по каким-то причинам не испытывает.

«К сожалению, в этих ситуациях никакое примирение не сработает. Представьте, что один из супругов уже сидит на чемоданах в предвкушении веселых приключений, и вдруг какой-то скучный дядя или тетя начинает что-то бубнить про какое-то там примирение и возврат в семью. Кто их будет слушать? Думаю, что почти никто. Пока развод выгоднее брака и не несет никаких последствий, он будет очень популярен», – заключил Бирюков.

Ранее в Госдуме предложили обязать супругов, которые намерены падать на развод, пройти консультации у психолога.