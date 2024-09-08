В Госдуме предложили обязать пары консультироваться у психолога до развода

В Госдуме предложили обязать разводящихся супругов проходить консультации у психолога

Tекст: Дарья Григоренко

Согласно новому законопроекту, при рассмотрении дел о разводе суды будут обязаны направлять супругов на консультации к семейному психологу. Это касается как пар с несовершеннолетними детьми, так и тех, где один из супругов не согласен на развод. Цель инициативы – снизить количество разводов и сохранить семьи, передает РИА «Новости».

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, действующее законодательство уже предусматривает возможность направления супругов на примирение, однако на практике эта мера применяется не всегда эффективно. Новый законопроект призван усовершенствовать эту процедуру и сделать ее более действенной.

В случае, если супруги после консультаций примут решение о разводе, полученные рекомендации психолога могут быть учтены судом при разделе имущества и определении порядка общения с детьми.

В августе Верховный суд исключил возможность при разводе избежать раздела имущества, которое переоформлено на родителей.

Ранее сообщалось, что Минфин предложил увеличить госпошлину за развод в восемь раз. С 2025 года она может вырасти с 650 до 5 тыс. рублей.