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В Госдуме предложили обязать пары консультироваться у психолога до развода
В Госдуме предложили обязать разводящихся супругов проходить консультации у психолога
Депутат Госдумы («Единая Россия») Игорь Антропенко внес на рассмотрение законопроект, согласно которому пары, желающие развестись, особенно если у них есть несовершеннолетние дети или один из супругов против развода, должны будут пройти обязательные консультации у семейного психолога.
Согласно новому законопроекту, при рассмотрении дел о разводе суды будут обязаны направлять супругов на консультации к семейному психологу. Это касается как пар с несовершеннолетними детьми, так и тех, где один из супругов не согласен на развод. Цель инициативы – снизить количество разводов и сохранить семьи, передает РИА «Новости».
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, действующее законодательство уже предусматривает возможность направления супругов на примирение, однако на практике эта мера применяется не всегда эффективно. Новый законопроект призван усовершенствовать эту процедуру и сделать ее более действенной.
В случае, если супруги после консультаций примут решение о разводе, полученные рекомендации психолога могут быть учтены судом при разделе имущества и определении порядка общения с детьми.
В августе Верховный суд исключил возможность при разводе избежать раздела имущества, которое переоформлено на родителей.
Ранее сообщалось, что Минфин предложил увеличить госпошлину за развод в восемь раз. С 2025 года она может вырасти с 650 до 5 тыс. рублей.