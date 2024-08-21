ВС запретил при разводе прятать имущество, переоформляя на родителей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Суд рассмотрел дело бывшей семейной пары из Белгородской области. Прожив в браке восемь лет, они решили развестись и поделить имущество через суд. Спорным моментом стали две однокомнатные квартиры, передает РИА «Новости».

Как указано в материалах дела, супруг перевел деньги на их покупку на счет своей матери и через несколько месяцев заключил договоры о приобретении двух квартир, которые оплатила мать со своего счета, оформив как беспроцентный займ на сына. Квартиры были оформлены на его имя, но он передал их матери в счет отступного по договорам займа. При разводе суд решил не делить эти квартиры, ведь они были переданы матери по договору об отступном и не являются совместным имуществом супругов.

С этим решением не согласился Верховный суд России, в котором пояснили, что в деле представлены доказательства того, что в период брака ответчик внес на счет матери денежные средства, которые являлись общим имуществом супругов, поэтому при установлении факта распоряжения общим имуществом супругом без согласия другого супруга, последний вправе требовать учета стоимости такого имущества при разделе.

Он указал, что бывшая жена имеет право на долю в имуществе, хотя не обжаловала договоры займа и отступного.

Как сказано в определении ВС, в случае, когда при рассмотрении требования о разделе совместной собственности супругов будет установлено, что один из них произвел отчуждение общего имущества или израсходовал его по своему усмотрению вопреки воле другого супруга и не в интересах семьи либо скрыл имущество, то при разделе учитывается это имущество или его стоимость.

Ранее ВС встал на сторону покупателя, купившего на сайте DNS товары за бесценок.