ВС встал на сторону покупателя, купившего на сайте DNS товары за бесценок

ВС встал на сторону покупателя, купившего на сайте DNS товары в разы ниже стоимости

Tекст: Алексей Дегтярев

ВС России отменил апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Курганского облсуда и направил его на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, передает ТАСС.

По материалам дела, в Курганской области местный житель закупил на сайте магазина DNS восемь товаров на сумму около 26 тыс. рублей. При обработке выяснилось, что цена на товары была ошибочной, и рыночная стоимость купленного в десятки выше.

Магазин отменил покупку и вернул деньги, но покупатель обратился в суд, требуя выполнить оферту. В первой инстанции суд встал на сторону истца. Он установил, что договор между сторонами заключен с момента выдачи кассового чека потребителю, это подтверждает оплату товара. В связи с этим ответчик обязан передать истцу закупленное.

DNS обжаловал решение и добился отмены в апелляционной и кассационной инстанциях. Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что договор между сторонами не был заключен из-за отсутствия подтверждения заказа ответчиком при несогласовании цены товара.

Однако Верховный суд счел, что апелляционная и кассационная инстанция неверно истолковали Гражданский кодекс. При дистанционном способе продажи продавец обязан разместить на сайте публичную оферту и обеспечить возможность ознакомления потребителей.

Цена фиксируется в момент заключения договора между покупателем и магазином, это определяется в момент оформления заказа и присвоения номера, который дает возможность получить информацию о заключенном договоре розничной купли-продажи и его условиях.

Менять цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке не в праве.

ВС России отменил прежние решения, где покупателю отказали в исполнении исковых требований, и отправил дело на пересмотр.