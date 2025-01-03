Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
В Латвии возбудили дело из-за смерти Яниса Тиммы
Следственный комитет Латвии начал расследование по факту смерти Яниса Тиммы
Латвийский следственный комитет начал расследование по факту насильственной смерти баскетболиста Яниса Тиммы, тело которого нашли в Москве.
Как передает РИА «Новости», в Латвии было возбуждено дело по факту смерти баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщил друг Тиммы Марк Пугачев в соцсетях.
По информации правоохранительных органов, 32-летний спортсмен, вероятно, покончил с собой, и его тело нашли в центре Москвы 17 декабря. Однако следствие в Латвии рассматривает возможность насильственной смерти. Пугачев заявил: «Сегодня следственный комитет Латвийской Республики возбудил дело по факту насильственной смерти Яниса, я выступаю одним из главных свидетелей».
Следствие надеется выяснить, причастен ли кто-либо к смерти спортсмена. Если таковые лица будут установлены, их вызовут на допрос в Латвию. В случае отказа они могут быть объявлены в розыск, как внутри страны, так и на международном уровне.
Янис Тимма, бывший игрок команд «Зенит», УНИКС и подмосковные «Химки», выступал в Единой лиге ВТБ с 2015 по 2021 год. В 2015 году он был признан лучшим молодым игроком лиги. В 2013 году на драфте НБА Тимму выбрал клуб «Мемфис Гриззлис» под 60-м номером. За сборную Латвии Тимма сыграл в 68 матчах.
Ранее в октябре певица Анна Седокова официально подала иск о разводе с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.
В декабре в Москве в хостеле в центре Москвы обнаружили тело Тиммы.