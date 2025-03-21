Саммит ЕС поддержал Белую книгу по обороне

Участники саммита ЕС одобрили план Еврокомиссии по усилению обороны Европы

Tекст: Денис Тельманов

В Брюсселе состоялся саммит ЕС, где участники поддержали Белую книгу по обороне, предложенную Еврокомиссией, передает ТАСС. В заявлении по итогам встречи подчеркивается необходимость ускорения работы в оборонной сфере в ближайшие пять лет.

«В рамках Белой книги о будущем европейской обороны саммит ЕС призвал к ускорению работы по всем направлениям по решительному усилению оборонной готовности Европы в течение 5 лет», – говорится в документе.

Еврокомиссии и Совету ЕС поручено приступить к реализации предложенных мер на практике, однако финансовые параметры пока не определены.

Документ подчеркивает намерение ЕС укреплять свою безопасность, дополняя возможности НАТО, и избегать конкуренции в обороне с альянсом. Все усилия должны учитывать интересы безопасности и национальные оборонные политики стран Евросоюза.

Еврокомиссия ранее предложила изыскать 650 млрд евро на военные инвестиции в течение четырех лет, используя сокращение бюджетных расходов и новые государственные кредиты.

Дополнительно планируется привлечь 150 млрд евро через выпуск евробондов и перевести средства Европейского инвестиционного банка на финансирование военных инициатив. Также предполагается использовать средства из фонда развития депрессивных регионов, составляющего почти пятую часть бюджета ЕС, для военных нужд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите Евросоюза Словакия потребовала, чтобы военная помощь Украине предоставлялась на добровольной основе, угрожая вето.

Ведущие страны Евросоюза и Британия планируют провести новый саммит в Париже на следующей неделе для обсуждения ситуации вокруг Украины и возможности участия в переговорах между Россией и США.

Лидеры стран ЕС приняли решение выделить 800 млрд евро на оборонные нужды в течение четырех лет с целью усиления обороноспособности Европы к 2030 году.