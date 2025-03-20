Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.10 комментариев
Лидеры ЕС договорились выделить 800 млрд евро на оборону на четыре года
DPA: Лидеры ЕС договорились направить 800 млрд евро на оборону в ближайшие четыре года
Лидеры стран ЕС приняли решение выделить 800 млрд евро на оборонные нужды в течение четырех лет с целью усиления обороноспособности Европы к 2030 году, сообщило информационное агентство DPA.
Источники в DPA сообщили, лидеры стран Европейского Союза согласовали план существенного увеличения расходов на оборону до 2030 года, включая выделение 800 млрд евро в ближайшие четыре года. Данное решение было принято в рамках весеннего саммита ЕС, где главы государств и правительств договорились о необходимости усиления оборонных возможностей Европы, передает РИА «Новости».
Помимо этого, Европейская комиссия намерена выделить 150 млрд евро в виде кредитов для усиления обороноспособности. Также обсуждается возможность исключения оборонных расходов из-под действия жестких правил ЕС по ограничению долговой нагрузки. Такое решение позволит странам-членам ЕС более гибко подходить к финансированию своих оборонных нужд.
Между тем, Британия и Евросоюз усиливают переговоры о конфискации замороженных российских активов для увеличения расходов на оборону и усиления экономического давления на Россию.
Ранее на саммите в Брюсселе была достигнута договоренность о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.