Лидеры ЕС договорились выделить 800 млрд евро на оборону на четыре года

DPA: Лидеры ЕС договорились направить 800 млрд евро на оборону в ближайшие четыре года

Tекст: Вера Басилая

Источники в DPA сообщили, лидеры стран Европейского Союза согласовали план существенного увеличения расходов на оборону до 2030 года, включая выделение 800 млрд евро в ближайшие четыре года. Данное решение было принято в рамках весеннего саммита ЕС, где главы государств и правительств договорились о необходимости усиления оборонных возможностей Европы, передает РИА «Новости».

Помимо этого, Европейская комиссия намерена выделить 150 млрд евро в виде кредитов для усиления обороноспособности. Также обсуждается возможность исключения оборонных расходов из-под действия жестких правил ЕС по ограничению долговой нагрузки. Такое решение позволит странам-членам ЕС более гибко подходить к финансированию своих оборонных нужд.

Между тем, Британия и Евросоюз усиливают переговоры о конфискации замороженных российских активов для увеличения расходов на оборону и усиления экономического давления на Россию.

Ранее на саммите в Брюсселе была достигнута договоренность о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

