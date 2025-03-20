Словакия выступила за добровольную основу военной помощи Украине в ЕС

Словакия настояла на добровольности оказания военной помощи Украине в Евросоюзе

Tекст: Денис Тельманов

Словакия на саммите Евросоюза выступила за добровольный принцип оказания военной помощи Украине, сообщил Роберт Фицо на своей странице в Facebook* (запрещен в России).

Как передает ТАСС, в видеообращении к согражданам премьер-министр республики отметил, что Словакия готова наложить вето на инициативу главы дипломатии ЕС Каи Каллас, если участие в предоставлении средств для Украины будет обязательным.

Фицо подчеркнул: «Мы настояли на том, что участие в таком сборе должно быть добровольным, иначе мы бы наложили вето, так как Словакию никто не может заставить, чтобы она из своего бюджета в ущерб приоритетным внутренним нуждам потратила 250 млн евро для покупки оружия Украине». Он добавил, что республика не отправит ни одного цента на вооружения для Украины.

По словам Фицо, план Каллас предполагает, что ЕС направит на эти цели от 20 до 40 млрд евро, однако консенсуса среди государств-членов пока не достигнуто. Несмотря на это, Фицо отметил, что все страны Евросоюза согласны с необходимостью укрепления безопасности Европы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие страны Евросоюза и Британия планируют провести новый саммит в Париже, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины и возможность участия в переговорах между Россией и США.

На саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе Венгрия заблокировала принятие итогового документа, касающегося поддержки Украины.

Москва выразила надежду, что Вашингтон услышал слова президента России Владимира Путина о прекращении военной помощи Киеву, назвав это ключевым условием для мирного урегулирования конфликта.