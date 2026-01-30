Захарова: Юристы ООН не понимают свои задачи и Устав организации

Tекст: Валерия Городецкая

Она прокомментировала недавнее заявление генсека ООН Антониу Гутерриша, отметив, что неквалифицированные выводы Управления ООН по правовым вопросам стали итогом неудачного кадрового отбора на протяжении многих лет, передает РИА «Новости».

«Похоже, что ооновские юристы не вполне понимают свои задачи и явно невнимательно читали Устав ООН, иначе бы они знали, что оценки относительно государственной принадлежности тех или иных территорий к компетенции генсекретаря ООН не относятся», – заявила Захарова. Она добавила, что подобные случаи демонстрируют непонимание не только внутренних правил организации, но и основ международного права.

По словам Захаровой, даже студенты юридических факультетов знают, что у принципов международного права нет иерархии, и один не может быть важнее другого.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва направила запрос в ООН о признании права населения Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение, сославшись на прецедент Гренландии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в случае Крыма и Донбасса «принцип самоопределения неприменим».

Лавров отметил, что Гутерриш нарушает принципы беспристрастности и уклоняется от ответа о самоопределении для Донбасса и Крыма.