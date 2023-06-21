Захарова назвала абсурдом снос памятника Гагарину в Киеве

Захарова: Гагарин, с точки зрения киевского режима, больше не первый космонавт

В Киеве много лет стоял бюст советского космонавта Юрия Гагарина, все было нормально, теперь он с точки зрения киевского режима больше не первый космонавт, задалась вопросом официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Он теперь, с точки зрения киевского режима, больше не первый космонавт? Или первый не космонавт? Или не Гагарин? Что с ним случилось?», – приводятся ее слова на сайте МИД.



Захарова отметила, что «столько лет памятник стоял, и все было нормально».

«Что случилось-то? Абсурдно еще то, что они ведь советских ученых, которые родились на территории нынешней Украины, записывают в украинцы. Теперь и Королев «украинец». Так если Королев украинец, то за что же они его, во всех смыслах, творение – памятник Гагарину – сносят? Это же какой-то абсурд. Надо же какую-то логику иметь. А логики нет», –Ранее в украинской столице демонтировали бюст советского космонавта Юрия Гагарина, от монумента остался только постамент.