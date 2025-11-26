Кононенко: Россия не наносит США «космический удар» созданием РОС

Tекст: Вера Басилая

По словам Кононенко, Россия создает Российскую орбитальную станцию (РОС) исключительно для научных и технологических целей, а не с целью нанесения Соединенным Штатам какого-либо «космического удара», передает ТАСС.

«Термин «космический удар» – спекулятивный. Он предполагает агрессивные намерения, тогда как цель РОС – научные исследования и технологическое развитие», – отметил космонавт.

Кононенко подчеркнул, что создание новой орбитальной станции вызвано техническим старением Международной космической станции. По его словам, проект РОС – это важный и логичный шаг, который обеспечит России стратегическую автономию и самостоятельность в освоении космоса.

Командир отряда космонавтов добавил, что благодаря РОС страна сможет поддерживать свою пилотируемую программу независимо от решений и санкций других государств. Это, по мнению Кононенко, необходимо для национальной безопасности и дальнейшего технологического развития.

При этом эксперт подчеркнул, что любые попытки трактовать создание РОС как «удар» по другим странам являются некорректными и направлены на создание излишнего напряжения в международных отношениях.

Ранее старший редактор по национальной безопасности Брэндон Вайхерт издания National Interest заявил, что планы Роскосмоса по запуску собственной станции свидетельствуют о переходе России к независимой космической стратегии.

Первый вице-премьер Денис Мантуров в августе отмечал, что работа над Российской орбитальной станцией идет параллельно с сохранением ключевых направлений космического взаимодействия с США.