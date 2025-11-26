  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 33 украинских дрона
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Китай пригрозил Японии войной по праву победителя
    В Госдуме объяснили возможную блокировку Whatsapp
    Филолог: Марьино и Внуково не заставят исчезнуть падежи из русского языка
    Самая сильная женщина мира оказалась мужчиной
    Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики
    Трамп назвал условие встречи с Путиным и Зеленским
    Ермак отверг план США из 28 пунктов по Украине
    Космические войска осуществили успешный пуск ракеты «Ангара-12»
    Россия не смогла вернуть место в исполнительном совете ОЗХО
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Онлайн-казино еще опаснее, чем настоящие

    Об опасности спиться знают все – а вот перспектива закончить свою жизнь из-за увлечения ставками в интернете выглядит какой-то нереальной. Как она в свое время выглядела нереальной и для тех, кто уже завершил свой жизненный путь таким образом.

    9 комментариев
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Отношения с Европой поправят Евразией

    Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Китай напомнил, что власть принадлежит победителям

    Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».

    4 комментария
    26 ноября 2025, 08:15 • Новости дня

    Кононенко назвал спекуляцией версию о «космическом ударе» по США созданием РОС

    Кононенко: Россия не наносит США «космический удар» созданием РОС

    Tекст: Вера Басилая

    Российская орбитальная станция (РОС) создается для научных целей и технологического развития, а не для нанесения ущерба США, заявил Герой России, командир отряда космонавтов Роскосмоса, временно исполняющий обязанности начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Олег Кононенко.

    По словам Кононенко, Россия создает Российскую орбитальную станцию (РОС) исключительно для научных и технологических целей, а не с целью нанесения Соединенным Штатам какого-либо «космического удара», передает ТАСС.

    «Термин «космический удар» – спекулятивный. Он предполагает агрессивные намерения, тогда как цель РОС – научные исследования и технологическое развитие», – отметил космонавт.

    Кононенко подчеркнул, что создание новой орбитальной станции вызвано техническим старением Международной космической станции. По его словам, проект РОС – это важный и логичный шаг, который обеспечит России стратегическую автономию и самостоятельность в освоении космоса.

    Командир отряда космонавтов добавил, что благодаря РОС страна сможет поддерживать свою пилотируемую программу независимо от решений и санкций других государств. Это, по мнению Кононенко, необходимо для национальной безопасности и дальнейшего технологического развития.

    При этом эксперт подчеркнул, что любые попытки трактовать создание РОС как «удар» по другим странам являются некорректными и направлены на создание излишнего напряжения в международных отношениях.

    Ранее старший редактор по национальной безопасности Брэндон Вайхерт издания National Interest заявил, что планы Роскосмоса по запуску собственной станции свидетельствуют о переходе России к независимой космической стратегии.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров в августе отмечал, что работа над Российской орбитальной станцией идет параллельно с сохранением ключевых направлений космического взаимодействия с США.

    24 ноября 2025, 12:45 • Новости дня
    Кремль отказался обсуждать план США по Украине через СМИ
    Кремль отказался обсуждать план США по Украине через СМИ
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обсуждение американского плана по Украине через СМИ невозможно и некорректно, официальной информации о мирном плане США нет, как и конкретики по переговорам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия не считает возможным обсуждение предложений по урегулированию ситуации на Украине, исходя из утечек СМИ о мирном плане США, передает ТАСС. Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль считает такие обсуждения некорректными и невозможными.

    Песков заявил, что Кремль не располагает официальной информацией о предложениях США по украинскому урегулированию. По словам пресс-секретаря президента, любые серьезные вопросы должны обсуждаться только на основе информации из официальных источников, а появления в прессе не могут быть ориентиром для принятия решений.

    «Это слишком ответственный и сложный вопрос, чтобы руководствоваться только сообщениями СМИ на этот счет», – добавил Песков.

    Он также подтвердил, что Россия сохраняет открытую позицию по вопросам переговоров по украинскому урегулированию, но конкретных контактов с США сейчас нет.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры делегаций США и Украины в Женеве самыми эффективными.

    Рубио также напомнил о необходимости реакции Москвы на этот план.

    Комментарии (7)
    24 ноября 2025, 10:11 • Новости дня
    Стубб заявил о нерешенных вопросах после переговоров США и Украины

    Стубб заявил об оставшихся нерешенных вопросах после переговоров США и Украины

    Стубб заявил о нерешенных вопросах после переговоров США и Украины
    @ Sergei Grits/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что по итогам переговоров США и Украины остались существенные нерешенные вопросы.

    Важные вопросы, связанные с переговорами между США и Украиной, все еще остаются открытыми, передает ТАСС.

    Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что главные спорные пункты переговоров требуют дальнейшего обсуждения на уровне Евросоюза и НАТО.

    По словам Стубба, он обсудил ситуацию с Владимиром Зеленским утром в понедельник. «Переговоры стали шагом вперед, но все еще остаются нерешенными важные вопросы», – написал Стубб в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Он добавил, что любые решения, подпадающие под компетенцию ЕС или НАТО, будут рассматриваться и приниматься членами этих организаций в индивидуальном порядке. По словам финского лидера, до окончательных договоренностей пока далеко, и процесс требует дополнительных консультаций со всеми заинтересованными сторонами.

    Ранее Financial Times сообщила, что Евросоюз готовится к возможному прекращению помощи Украине со стороны США.

    The New York Times отметила, что после переговоров в Женеве в мирном плане Дональда Трампа произошли изменения.

    Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу делегаций США и Украины в Женеве наиболее эффективной из всех. Он также напомнил о необходимости реакции Москвы на план по Украине.

    Комментарии (8)
    25 ноября 2025, 20:08 • Видео
    Лавров ответил Евросоюзу по Украине

    Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 13:30 • Новости дня
    Лавров: Россия по неофициальным каналам получила план Трампа по Украине
    Лавров: Россия по неофициальным каналам получила план Трампа по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона получила вариант мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине по неофициальным каналам и готова обсуждать конкретные формулировки, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, Россия получила план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине по неофициальным каналам, однако официального документа Москва пока не видела, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва готова обсуждать предложенные формулировки.

    «Мы готовы, естественно, как сказал президент России Владимир Путин, обсуждать конкретные формулировки. Потому что там целый ряд вопросов, конечно, требует прояснения», – заявил Лавров.

    Также министр добавил, что версия плана, о которой пишут в СМИ, не была передана США напрямую.

    По словам Лаврова, в Москве позитивно отмечают, что основа плана Трампа связана с договоренностями, достигнутыми на саммите в Анкоридже, состоявшемся в августе этого года. Глава МИД напомнил, что свои оценки по этому вопросу ранее уже дал российский президент.

    Москва сохраняет прежний подход, поскольку ключевые принципы плана соответствуют «анкориджским» договоренностям, что приветствуется российской стороной.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Дональд Трамп настроен оптимистично по поводу соглашения о прекращении конфликта на Украине, поскольку в Женеве удалось подробно обсудить мирный план из 28 пунктов.

    Президент России Владимир Путин заявил, что текст обновленного мирного плана по Украине поступил Москве по дипломатическим каналам и может быть основой для урегулирования.

    Путин также заявил, что Россия готова обсуждать мирное урегулирование, однако отказ Киева от переговоров приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем.

    Комментарии (12)
    23 ноября 2025, 20:30 • Новости дня
    Рубио назвал Россию «частью уравнения» в урегулировании конфликта на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российская сторона является неотъемлемой частью уравнения по плану мирного урегулированию конфликта на Украине.

    Россия является неотъемлемой частью процесса по выработке плана урегулирования конфликта на Украине, заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает РИА «Новости». При этом, по его словам, «в конечном итоге это (план урегулирования – прим. ВЗГЛЯД) должен быть одобрен» президентом США Дональдом Трампом и украинской стороной.

    Рубио отметил, что удовлетворен достигнутым прогрессом в переговорах. Он подчеркнул, что, помимо позиций Вашингтона и Киева, «очевидно, есть еще и российская сторона уравнения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве представители США и Украины приступили к обсуждению возможных решений ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы украинские власти приняли мирный план из 28 пунктов, на обсуждение которого согласна Москва. Коалиция европейских государств выступила против предложенного плана по урегулированию ситуации на Украине.


    Комментарии (6)
    24 ноября 2025, 21:52 • Новости дня
    Ушаков: Россия ознакомлена с одним из вариантов плана США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Россия ознакомлена с одним из вариантов плана урегулирования на Украине, содержащим 28 пунктов некоторые положения этого плана представляются вполне приемлемыми, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, многие пункты плана урегулирования ситуации на Украине, который обсуждался на Аляске по инициативе США, приемлемы для России, передает ТАСС.

    Он отметил, что Москве был представлен один из вариантов документа, и он во многом соответствует ранее достигнутым пониманиям.

    Ушаков подчеркнул, что проект состоит из 28 пунктов, и по ряду вопросов необходим детальный диалог, которого пока не было.

    Он указал, что нынешняя версия плана требует серьезного обсуждения с российской тороны, с украинской стороны, с американской и с европейской.

    По его словам, документ будет дорабатываться и меняться по мере обсуждений, и в данный момент ни одна из сторон не начинала официальных консультаций с Россией по этому поводу.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости согласия Москвы с американским планом по Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что на этой неделе диалог по предложению Вашингтона не запланирован, а официального документа Москва не получала.

    Песков также подчеркнул, что обсуждать американский план через СМИ нельзя, и в Кремле нет официальной информации по деталям переговоров.

    Комментарии (4)
    25 ноября 2025, 15:48 • Новости дня
    Американские СМИ рассказали о внесенных в план США по Украине изменениях

    Politico: В мирный план США внесли изменения по Донбассу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине изменили с учетом вопросов территориального статуса Донбасса и других областей, сообщает портал Politico.

    Мирный план Соединенных Штатов по Украине был скорректирован и теперь включает изменения, касающиеся новых российских территорий. Пересмотрены требования относительно передачи Донбасса России, а также затронуты дополнительные вопросы, связанные с территориальной целостностью на Украине, цитируют портал Politico РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что изменены и другие чувствительные вопросы, имеющие отношение к территории Украины. Кроме Донбасса, детали новых территориальных предложений не приводятся, однако уточняется, что поправки затрагивают ряд наиболее спорных тем, фигурирующих в обсуждениях между сторонами конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе администрация Дональда Трампа представила свой мирный план из 28 пунктов, предполагающий сокращение численности ВСУ, отказ Украины от вступления в НАТО, реинтеграцию России в мировую экономику и признание статуса ДНР, ЛНР и Крыма.

    Британия, Германия и Франция подготовили альтернативный проект, согласно которому территориальные переговоры будут идти по линии боевого соприкосновения после прекращения огня.

    Российская сторона получила вариант плана Трампа по неофициальным каналам и готова обсуждать конкретные формулировки.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг плана «информационной вакханалией».

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 04:17 • Новости дня
    Трамп указал на неспособность Украины удержать территории под контролем
    Трамп указал на неспособность Украины удержать территории под контролем
    @ Craig Hudson/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В зоне конфликта на Украине фронт «движется только в одном направлении», Киев не сможет удержать под контролем территории, с которых ему предлагают отвести войска, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Если вы посмотрите, то это движется только в одном направлении. Так что в конце концов эту землю в течение следующей пары месяцев в любом случае может получить Россия», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о том, на какие уступки, по его мнению, нужно пойти Москве, Трамп заявил, что речь идет об отказе от дальнейшего продвижения войск.

    Он отметил, что конфликт может продолжаться годами, а у России «гораздо больше солдат», чем у Украины. Трамп подчеркнул, что если Украине удастся достичь сделки, это будет хорошим результатом для обеих сторон. «Украина – это гораздо меньшая группа людей», – сказал Трамп.

    Трамп также заявил, что в мирном плане США по Украине сейчас осталось 22 пункта из изначально предложенных 28. Он подчеркнул, что «многие из них согласованы в очень благоприятной манере». Американский лидер охарактеризовал первоначальное предложение как «концепцию», а не четкий план.

    Среди обсуждаемых вопросов Трамп указал тему границы, отметив: «Вы же не можете провести ее посреди дома или шоссе. Так что они пытаются что-то придумать. Процесс сложный. Он так быстро не делается».

    Он заявил: «У нас отлично идут переговоры. Мы достигаем прогресса». «У нас идут хорошие переговоры. Начали с Россией, ведем некоторые переговоры с Россией», – сказал Трамп, добавив, что с Украиной «все нормально».

    Трамп заявил, что встреча с Владимиром Зеленским станет возможной после заключения сделки по урегулированию конфликта на Украине. Встреча спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным ожидается в Москве на следующей неделе, сообщил Трамп, добавив, что в ней может принять участие его зять Джаред Кушнер.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 18:48 • Новости дня
    СМИ сообщили о смене тактики США после прибытия Рубио на переговоры по Украине

    Politico: Прибытие Рубио на переговоры по Украине изменило тактику США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участие госсекретаря Марко Рубио привело к изменению подхода американской делегации в переговорах в Женеве по разрешению кризиса на Украине, отмечают американские СМИ.

    Переговорная тактика США в консультациях по урегулированию кризиса на Украине изменилась после того, как в нее включился госсекретарь Марко Рубио, пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

    По данным издания, министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл изначально настаивал на реализации 28-пунктного плана, требуя от Украины и Европы пойти на серьезные уступки. Прибывший в Женеву Рубио изменил ход диалога, что отметил анонимный источник из страны НАТО: «Мы считаем, что участие Марко Рубио важно для продолжения переговоров. После воскресенья их темп замедлился, и это хорошо».

    Politico отмечает, что появление Рубио на переговорах придало американской позиции гибкость. Иностранные представители воспринимают Рубио как человека, способного навести порядок, несмотря на хаотичные методы ведения внешней политики президента Дональда Трампа, при которых высокопоставленные чиновники часто действуют самостоятельно. Сам Рубио успешно скоординировал работу ведомств только на женевских встречах.

    До вмешательства Рубио процессом управлял вице-президент Джей Ди Вэнс, близкий друг министра сухопутных войск Дрисколла, однако потом американская делегация стала гибче. На переговорах также присутствовали зампомощника по национальной безопасности Энди Бейкер, спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, которые активно продвигали менее выгодные для Киева позиции. По сведениям источника, уровень их координации с Рубио остается неизвестным.

    Один из собеседников Politico заявил, что Рубио – один из немногих в администрации, кто понимает невозможность капитуляции Украины даже в текущей ситуации. Тем не менее окончательные решения остаются за президентом.


    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 10:29 • Новости дня
    Прибывшие в Киев военные США заявили о неизбежной потере Донбасса Украиной

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные, посетившие Киев, оценили предстоящие месяцы для Украины как критические и предсказали утрату всего Донбасса, сообщили украинские СМИ.

    По данным украинских СМИ, американские военные прибыли в Киев на прошлой неделе и озвучили пессимистичный прогноз относительно ситуации на фронте, передает РИА «Новости».

    По их мнению, обстановка складывается не в пользу Украины, и ближайшие месяцы будут особенно тяжелыми. Один из источников сообщил агентству «РБК-Украина», что военные из США заявили, что следующие месяцы для ВСУ будут критическими и что через год Донбасс будет потерян для Киева.

    По словам собеседника издания, если уровень помощи от Запада значительно снизится, то потеря оставшейся части Донбасса может произойти еще быстрее. Американская сторона, по информации источника, высказала сомнения в возможности удержания региона вооруженными силами Украины даже при сохранении текущего объема поддержки.

    Ранее европейские участники переговоров не согласились с позицией США по признанию российского суверенитета над Крымом, Донбассом и другими территориями.

    Министр армии США Дэниел Дрисколл провел с европейцами «тошнотворную» встречу и заявил, что пространства для переговоров по американскому плану почти не осталось.

    Дональд Трамп заявил, что Зеленский может биться до разрыва сердца, если ему не нравится план Вашингтона.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение.

    Комментарии (0)
    23 ноября 2025, 15:53 • Новости дня
    NYT сообщила о разработке отдельных переговоров между Россией и США

    Tекст: Дарья Григоренко

    В настоящее время ведется подготовка к проведению отдельных переговоров между США и Россией, причем инициатива обсуждается на уровне высокопоставленных должностных лиц, сообщили СМИ.

    Как пишет в The New York Times, переговоры между США и Россией могут пройти в ближайшее время. Издание отмечает, что развитие таких планов подтвердил неназванный американский чиновник, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что европейские лидеры направили в Вашингтон переработанный ими вариант плана США по урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы украинские власти приняли мирный план из 28 пунктов, на обсуждение которого согласна Москва. Коалиция европейских государств выступила против предложенного плана по урегулированию ситуации на Украине.

    Киев заявил о начале консультаций с Вашингтоном по мирному соглашению, которые пройдут в ближайшее время в Швейцарии. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может биться до разрыва «маленького сердца», если ему не нравится американский план урегулирования.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 14:28 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер зачитывали Зеленскому план по Украине по телефону

    Axios: Уиткофф и Кушнер обсуждали с Зеленским по телефону план США

    Tекст: Вера Басилая

    На прошлой неделе Владимир Зеленский слушал по громкой связи пункты предлагаемого США плана по завершению конфликта, которые зачитывали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, сообщает Axios.

    Стив Уиткофф и Джаред Кушнер зачитывали Зеленскому предлагаемый США план по завершению конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Как отмечается в публикации, разговор происходил на прошлой неделе во время встречи Уиткоффа и Кушнера с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым.

    По данным издания, инициатива позвонить Зеленскому исходила от Умерова. Однако украинский чиновник рассказал, что полноценное обсуждение плана по телефону оказалось невозможным.

    Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о прогрессе в согласовании позиций США и Украины по мирному плану.

    Дональд Трамп обвинил украинское «руководство» в неблагодарности за поддержку со стороны США. Он также отметил, что Зеленский может «биться до разрыва сердца», если его не устраивает предложение Вашингтона.

    Дмитрий Песков сообщил, что Россия не считает приемлемым обсуждать урегулирование на основе утечек СМИ о плане США.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 09:07 • Новости дня
    Делегация США захотела встретиться с представителями России по Украине

    ABC: Делегация США рассчитывает провести отдельные переговоры с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Делегация США выразила намерение обсудить урегулирование ситуации на Украине на отдельной встрече с российскими представителями, детали которой пока не раскрываются, сообщил телеканал ABC.

    Неназванный чиновник США заявил телеканалу ABC, что американская делегация надеется провести отдельную встречу с представителями России по вопросу урегулирования ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    В сообщении телеканала уточняется, что детали возможной встречи между делегациями России и США, включая место и время, пока неизвестны.

    Ранее в Женеве представители США и Украины обсудили возможные решения ситуации на Украине.

    В Белом доме отметили, что представительство киевского режима заявило, что все беспокоящие его вопросы тщательно рассмотрели в ходе этой встречи.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Россия является неотъемлемой частью уравнения по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Рубио также напомнил о необходимости реакции Москвы на предложенный план.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 15:01 • Новости дня
    Лавров указал на противоречия в позиции Зеленского по мирному плану США

    Лавров: Зеленский и его окружение делают противоречивые заявления по мирному плану США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Позиция Владимира Зеленского и его окружения по американскому плану урегулирования ситуации на Украине выглядит противоречиво, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Слишком много непонятного происходит. То Владимир Зеленский говорит в Стамбуле, что он готов обсуждать этот план и согласовывать какие-то приемлемые формулировки. То его представители заявляют (в том числе заместитель постоянного представителя Украины при ООН), что это исключено», – сказал Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации «Франко-российский диалог», передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что ему сложно комментировать подобные заявления, однако Россия по-прежнему считает дипломатическое урегулирование предпочтительным. По его словам, любое продвижение диалога требует последовательной и понятной позиции всех сторон.

    Лавров рассказал, что встрече на Аляске предшествовал визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву, который был наделен прямыми поручениями от президента США. Он добавил, что Уиткофф привез конкретные параметры урегулирования, учитывающие принципиальные подходы Москвы.

    По мнению Лаврова, основное внимание должно быть направлено на устранение первопричин конфликта. Глава МИД отметил, что именно этот вопрос Россия считает ключевым в поиске долгосрочного решения.

    Ранее президент США заявил, что Зеленский «должен будет принять» мирный план Вашингтона. Европа предложила свой план урегулирования на Украине.

    Издание Politico писало, что Зеленский столкнулся с дилеммой между мирным предложением Трампа и поддержкой Евросоюза.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 13:02 • Новости дня
    Кремль спросили о переговорах с США по «мирному плану» по Украине

    Песков: Переговоров с США по «мирному плану» на этой неделе в планах нет

    Tекст: Вера Басилая

    График Кремля на этой неделе не предусматривает диалога по предложенному Вашингтоном мирному урегулированию, документа в Москве не получали, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, переговоры между Россией и США по мирному плану по Украине на этой неделе не планируются, передает ТАСС.

    Прежде чем Кремль даст какую-либо оценку возможным изменениям американского плана, Россия дождется итогов консультаций между США и Киевом, которые недавно прошли в Швейцарии, отметил Песков.

    Он добавил, что российская сторона ознакомилась только с заявлениями по итогам обсуждений в Женеве, а полноценный диалог между Вашингтоном и Киевом, судя по всему, продолжается.

    Песков также сообщил, что Россия до сих пор не получала официальный текст варианта плана, доработанного после консультаций США и Украины в Женеве. Представитель Кремля подчеркнул, что в распоряжении Москвы есть только публичные заявления, а официально никаких документов российская сторона не видела.

    По его словам, в Кремле зафиксировали факт корректировок в ранних версиях плана, ранее переданных Москве. Однако окончательных предложений, оформленных по итогам дискуссий с участием украинской стороны, Россия пока не получила.

    Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что консультации делегаций США и Украины в Женеве были крайне продуктивными.

    Госсекретарь США Марко Рубио назвал эту встречу наиболее эффективной.

    Марко Рубио напомнил о необходимости реакции Москвы на американский план по Украине.

    Дмитрий Песков заявил, что обсуждение американского плана по Украине через СМИ невозможно и некорректно, а официальной информации о мирном плане США и конкретике по переговорам нет.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 09:45 • Новости дня
    Рубио отправился в США после переговоров по Украине в Женеве

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио завершил переговоры по урегулированию ситуации на Украине и отправился из Женевы в Вашингтон, сообщили источники телеканала CNN.

    Марко Рубио вылетел из Женевы в Вашингтон после участия в переговорах по украинскому вопросу, передает ТАСС.

    По информации канала CNN, часть обсуждений будет продолжена на техническом уровне в ближайшее время. Рубио выразил надежду, что решение по Украине будет найдено очень скоро. Он отметил, что рассчитывает, что это «произойдет в разумные сроки».

    Ранее телеканал ABC сообщил, что делегация США выразила намерение обсудить урегулирование ситуации на Украине на отдельной встрече с российскими представителями.

    В Женеве представители США и Украины обсудили возможные решения ситуации на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио после встречи с украинской делегацией заявил, что Россия является неотъемлемой частью уравнения по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Рубио также напомнил о необходимости реакции Москвы на предложенный план.

    Комментарии (0)
    Главное
    День траура объявлен в Неклиновском районе Ростовской области после атаки ВСУ
    Ракетоносцы Ту-160 пролетели более 11 часов над Ледовитым океаном
    Адвокат спрогнозировал волну дел против пенсионеров из-за схем с жильем
    Матвиенко призвала рожать детей сразу после 18 лет
    Лукашенко пригласил Мадуро в Минск из-за угроз США Венесуэле
    Дуров раскрыл семь секретов жизни без болезней
    Психотерапевт: Отсроченная жизнь – главный враг живущих будущим людей

    Российская IT-отрасль показывает феноменальный рост пять лет подряд

    В России есть одна отрасль, которая уже пять лет лидирует среди всех крупных отраслей российской экономики по темпам роста вклада в ВВП. Это IT-отрасль. Причем, споры о том, как правильней считать ее вклад в экономику страны, не мешают признанию того факта, что это самая быстрорастущая сфера. Какой же вклад IT вносит в российскую экономику? Подробности

    Перейти в раздел

    США выбирают из трех военных целей в Америке

    Президент США Дональд Трамп включил режим «плохого полицейского» в отношении не только Владимира Зеленского. Касательно «заднего двора США» – Латинской Америки – у него тоже много планов. Только, в отличие от ситуации на Украине, он не хочет прекращения боевых действий. Скорее, наоборот: готовится к военным ударам. Подробности

    Перейти в раздел

    «Дальневосточный экспресс» смел оборону ВСУ под Гуляйполем

    «Дальневосточный экспресс» – такое неформальное обозначение получила с недавних пор российская группировка, развивающая стремительное наступление на Гуляйполе (Запорожская область). Почему экспресс назван именно дальневосточным и благодаря каким методам обеспечивается его скорость? Подробности

    Перейти в раздел

    Лондон подтвердил лидерство в рейтинге недругов фирменным лицемерием

    Британия, которая в 2022 году торпедировала заключение стамбульских соглашений, «потребовала» от России сесть за стол переговоров по Украине. При этом, как сообщили в СВР, в самом Лондоне хотят сбить настрой Дональда Трампа на разрешение конфликта. Удастся ли «англичанке» снова помешать миротворческим усилиям Москвы и Вашингтона? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Лавров ответил Евросоюзу по Украине

      Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    • На что рассчитывает Украина

      Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    • Кто платит за Украину больше всех?

      Датчане оказались абсолютными лидерами по материальной поддержке Украины. С чем связаны упорство, щедрость и русофобия Копенгагена? Почему именно Дании «больше всех надо»?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Домовой чат: что такое, зачем нужен жильцам, как и в каком мессенджере создать чат дома

      В современном ритме жизни, когда соседи зачастую незнакомы даже спустя годы проживания в одном подъезде, на смену классическим доскам объявлений пришел новый формат общения – домовой чат. Это цифровое пространство, объединяющее жильцов для оперативного решения бытовых вопросов, обсуждения общедомовых проблем и укрепления добрососедских отношений. С развитием технологий и появлением удобных отечественных платформ ведение домового чата становится не просто удобным инструментом, а стандартом коммуникации между жильцами и управляющими компаниями.

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации