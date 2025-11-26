Об опасности спиться знают все – а вот перспектива закончить свою жизнь из-за увлечения ставками в интернете выглядит какой-то нереальной. Как она в свое время выглядела нереальной и для тех, кто уже завершил свой жизненный путь таким образом.9 комментариев
Кононенко: Россия не наносит США «космический удар» созданием РОС
Российская орбитальная станция (РОС) создается для научных целей и технологического развития, а не для нанесения ущерба США, заявил Герой России, командир отряда космонавтов Роскосмоса, временно исполняющий обязанности начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Олег Кононенко.
По словам Кононенко, Россия создает Российскую орбитальную станцию (РОС) исключительно для научных и технологических целей, а не с целью нанесения Соединенным Штатам какого-либо «космического удара», передает ТАСС.
«Термин «космический удар» – спекулятивный. Он предполагает агрессивные намерения, тогда как цель РОС – научные исследования и технологическое развитие», – отметил космонавт.
Кононенко подчеркнул, что создание новой орбитальной станции вызвано техническим старением Международной космической станции. По его словам, проект РОС – это важный и логичный шаг, который обеспечит России стратегическую автономию и самостоятельность в освоении космоса.
Командир отряда космонавтов добавил, что благодаря РОС страна сможет поддерживать свою пилотируемую программу независимо от решений и санкций других государств. Это, по мнению Кононенко, необходимо для национальной безопасности и дальнейшего технологического развития.
При этом эксперт подчеркнул, что любые попытки трактовать создание РОС как «удар» по другим странам являются некорректными и направлены на создание излишнего напряжения в международных отношениях.
Ранее старший редактор по национальной безопасности Брэндон Вайхерт издания National Interest заявил, что планы Роскосмоса по запуску собственной станции свидетельствуют о переходе России к независимой космической стратегии.
Первый вице-премьер Денис Мантуров в августе отмечал, что работа над Российской орбитальной станцией идет параллельно с сохранением ключевых направлений космического взаимодействия с США.