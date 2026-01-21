Суд в Уфе арестовал гражданина одной из стран Средней Азии по делу о теракте

Суд в Уфе арестовал гражданина одной из стран Центральной Азии по делу о теракте

Tекст: Денис Тельманов

Кировский районный суд Уфы заключил под стражу гражданина одной из стран Центральной Азии по обвинению в участии в террористической организации и приготовлении к теракту, передает ТАСС.

Решение суда принято с учетом доводов следствия, что обвиняемый может скрыться, продолжить преступную деятельность, оказать давление на свидетелей или воспрепятствовать расследованию.

В объединенной пресс-службе судов Башкирии уточнили: «Суд, оценив представленные материалы, согласился с доводами следствия о том, что обвиняемый может скрыться, продолжить преступную деятельность, оказать давление на свидетелей или воспрепятствовать расследованию. <…> Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 26 суток, то есть до 18 марта 2026 года».

Имя и гражданство подозреваемого не раскрываются. Дело расследуется по статьям о приготовлении к теракту и участии в террористической организации.

