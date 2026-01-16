«Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.0 комментариев
Подростка в Чебоксарах отдали под суд за поджог машин правоохранителей
Завершено расследование дела в отношении 15-летнего подростка, который поджег два автомобиля правоохранителей в Чебоксарах по указанию куратора в мессенджере, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Фигурантом стал 15-летний местный житель, его обвиняют в теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору, пояснила Петренко, передает РИА «Новости».
По данным следствия, в июле 2025 года подросток вступил в переписку с неизвестным через мессенджер. Куратор дистанционно склонял его к совершению преступления, давал инструкции и контролировал подготовку.
Обвиняемый приобрел необходимые компоненты, изготовил бутылки с зажигательной смесью и 25 июля поджег два служебных авто, зафиксировав процесс на видео.
Видеозаписи были отправлены организатору, после чего злоумышленника задержали. Как отметила Петренко, материалы уголовного дела уже переданы в суд для рассмотрения по существу.
