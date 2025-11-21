Анонсирован запуск ракеты «Протон-М» с метеоспутником

Роскосмос сообщил о запуске «Протон-М» с метеоспутником в середине декабре

Tекст: Дарья Григоренко

«В середине декабря с Байконура полетит ракета-носитель семейства »Протон«. Космический тяжеловес отправит в космос метеоспутник »Электро-Л« № 5», – говорится в Telegram-канале госкорпорации.

Планируется, что «Электро-Л» № 5 станет частью гидрометеорологической космической системы «Электро», предназначенной для постоянного мониторинга погоды с геостационарной орбиты. Этот запуск войдет в историю как 430-й для ракет «Протон», которые начали использовать еще в 1965 году.

Ракета-носитель «Протон-М» относится к тяжелому классу, ее стартовая масса составляет примерно 700 тонн, высота – от 54,5 до 58,2 метра в зависимости от модификации. Аппарат способен вывести на низкую орбиту до 23,7 т полезной нагрузки.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что с космодрома Байконур осуществят новый запуск ракеты-носителя класса «Протон», предстоящий пуск станет 430-м в истории ракеты с 1965 года.

Напомним, в марте ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и спутником-ретранслятором «Луч-5Х» стартовала с 200-й площадки космодрома Байконур.