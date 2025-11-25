National Interest сообщил о возобновлении космической гонки России и Запада

Tекст: Алексей Дегтярев

Анонсированные Россией сжатые сроки создания новой национальной космической станции являются тревожным сигналом для Вашингтона, полагает Вайхерт в материале National Interest, передает РИА «Новости».

Автор полагает, что Соединенные Штаты пока не осознали начавшуюся новую космическую гонку.

«Сам факт того, что Москва озвучивает столь сжатые сроки, должен стать настоящим тревожным сигналом для Вашингтона – ведь он, похоже, совершенно не осознает, что новая космическая гонка уже началась, а он в ней проигрывает», – указал Вайхерт.

По мнению автора материала, объявленные планы запуска сразу четырех основных модулей отражают существенные перемены в российской космической политике. Он отметил, что главной целью становится максимальное укрепление самодостаточности России без активной поддержки партнеров.

Эксперт указал, что в случае успешной реализации этого проекта Россия сохранит возможность самостоятельных пилотируемых запусков на низкой околоземной орбите, отказавшись от избыточной зависимости от МКС под управлением США.

Вайхерт обратил внимание на стратегическую важность большего наклонения орбиты и новых функций станции для наблюдения и разведки.

В августе первый вице-премьер Денис Мантуров отмечал, что работа над Российской орбитальной станцией ведется параллельно с сохранением всех ключевых направлений космического взаимодействия с США.