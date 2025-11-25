  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 249 украинских беспилотников
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Дальневосточный экспресс» смел оборону ВСУ под Гуляйполем
    Apple пригрозила санкциями индийским продавцам за перепродажу iPhone в Россию
    Глава ФНС предложил ввести налоговые вычеты для арендаторов жилья
    Против продюсера «Ласкового мая» Разина возбудили дело о мошенничестве
    Суд взыскал в доход России Туапсинский порт и Темрюкский терминал
    Ушаков: Россия ознакомлена с одним из вариантов плана США по Украине
    Газпром: Холода в Европу еще не пришли, а отборы газа из ПХГ уже бьют рекорды
    Польша успешно провела испытания суборбитальной ракеты
    Потомки советского информатора Жоржа Пака получили российские паспорта
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Китай напомнил, что власть принадлежит победителям

    Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».

    0 комментариев
    Игорь Макаров Игорь Макаров Смена повестки G20 подрывает монопольные позиции Запада

    Главная площадка для диалога развивающегося мира с развитым устраняет у первого иллюзии относительно того, что такой диалог возможен. А чтобы двигаться вперед, освобождаться от иллюзий необходимо.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Чем плох и чем хорош цифровой рубль

    Отключение российских банков от SWIFT показало уязвимость зависимости от западной финансовой инфраструктуры. Цифровой рубль вместе с аналогичными проектами стран-партнеров создает альтернативную систему, которую невозможно заблокировать западным политическим решением.

    5 комментариев
    25 ноября 2025, 07:42 • Новости дня

    National Interest сообщил о возобновлении космической гонки России и Запада

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Планы Роскосмоса по запуску собственной станции свидетельствуют о переходе российской стороны к независимой космической стратегии и обострении глобального соперничества, считает старший редактор по национальной безопасности Брэндон Вайхерт издания National Interest.

    Анонсированные Россией сжатые сроки создания новой национальной космической станции являются тревожным сигналом для Вашингтона, полагает Вайхерт в материале National Interest, передает РИА «Новости».

    Автор полагает, что Соединенные Штаты пока не осознали начавшуюся новую космическую гонку.

    «Сам факт того, что Москва озвучивает столь сжатые сроки, должен стать настоящим тревожным сигналом для Вашингтона – ведь он, похоже, совершенно не осознает, что новая космическая гонка уже началась, а он в ней проигрывает», – указал Вайхерт.

    По мнению автора материала, объявленные планы запуска сразу четырех основных модулей отражают существенные перемены в российской космической политике. Он отметил, что главной целью становится максимальное укрепление самодостаточности России без активной поддержки партнеров.

    Эксперт указал, что в случае успешной реализации этого проекта Россия сохранит возможность самостоятельных пилотируемых запусков на низкой околоземной орбите, отказавшись от избыточной зависимости от МКС под управлением США.

    Вайхерт обратил внимание на стратегическую важность большего наклонения орбиты и новых функций станции для наблюдения и разведки.

    В августе первый вице-премьер Денис Мантуров отмечал, что работа над Российской орбитальной станцией ведется параллельно с сохранением всех ключевых направлений космического взаимодействия с США.

    22 ноября 2025, 13:36 • Новости дня
    Рябков назвал стратегическую ошибку Запада по отношению к России

    Рябков: Стратегическая ошибка Запада в пренебрежении решимостью России

    Рябков назвал стратегическую ошибку Запада по отношению к России
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Решимость России защищать свои интересы стала причиной стратегической ошибки Запада, пренебрегающего невозможностью ее поражения как ядерной державы, заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь», заявил, что Запад совершает стратегическую ошибку, недооценивая решимость Москвы защищать свои интересы и отрицая невозможность стратегического поражения ядерной державы.

    По словам дипломата, идеологических и концептуальных разногласий между ЕС и США нет – их позиции представляют собой «две стороны одной медали», различия возможны только на уровне тактики. Он считает, что в дальнейшем подобная позиция Запада приведет к необходимости для него искать новые основы сосуществования с Россией.

    Дипломат подчеркнул, что другого фундамента для отношений с Западом, кроме как на принципах равноправного и сбалансированного подхода, быть не может. Любые договоренности возможны только с полным учетом интересов России, добавил Рябков.

    Замминистра также сообщил, что существует признание администрацией Дональда Трампа обоснованности вопросов России относительно первопричин конфликта на Украине. Он отметил, что расширение НАТО к российским границам стало одной из причин нынешнего кризиса, а работа над разрешением конфликта невозможна без обсуждения вопросов прав русских, русского языка и православной церкви.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сергей Рябков заявил, что администрация Дональда Трампа ищет устойчивого и долгосрочного решения украинского кризиса, при этом рассматривает вопросы нерасширения НАТО на Восток и защиты прав русскоязычных на Украине.

    Также Рябков отметил, что политика угроз санкциями во внешней политике властей США показывает алгоритм использования тактики кнута и пряника против непокорных государств.

    Ранее Дональд Трамп поддержал новый мирный план по Украине.


    Комментарии (16)
    24 ноября 2025, 14:38 • Новости дня
    Комета 3I/ATLAS приближается к Земле со скоростью два млн км в сутки

    ИКИ РАН: Межзвездный объект 3I/ATLAS продолжит сближаться с Землей до 19 декабря

    Tекст: Мария Иванова

    Межзвездный объект 3I/ATLAS утром 23 ноября сблизился с Землей на дистанцию менее 300 млн км и дальше ежедневно продолжит сокращать разрыв примерно на два млн км.

    Межзвездный объект 3I/ATLAS утром 23 ноября пересек границу в 300 млн км от Земли и теперь находится ближе этой отметки, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    В лаборатории уточнили, что небесное тело сокращает расстояние до нашей планеты примерно на два млн км в сутки благодаря тому, что движение Земли и траектория кометы-корабля сейчас сходятся.

    Астрономы отмечают, что сближение продолжится почти четыре недели, до 19 декабря, когда между объектом и Землёй будет минимальное расстояние – около 269 млн км. После этого комета начнет удаляться. Расчёты сближения уже не раз менялись из-за заметного негравитационного ускорения объекта, что требует постоянных пересчётов орбиты.

    Специалисты подчеркивают: даже при текущих изменениях движения минимальная дистанция между объектом и Землей будет гораздо больше «психологической отметки» в 200 млн км и не приблизится к опасным значениям. В лаборатории также с иронией добавили, что, если вдруг расстояние сократится ниже 200 млн км, они готовятся встречать гостей с плакатами: «Добро пожаловать, господа пришельцы».

    Отметим, что в понедельник ученый Гарвардского университета Ави Леб допустил, что межзвездный объект 3I/ATLAS был создан для доставки технологических устройств к орбите Юпитера.

    При этом российский астроном Владимир Сурдин заявил, что отклонение траектории кометы 3I/ATLAS объясняется стандартными физическими причинами и не является необычным явлением.

    Астрономы открыли межзвездный объект 3I/ATLAS 1 июля.

    Комментарии (6)
    24 ноября 2025, 20:03 • Видео
    На что рассчитывает Украина

    Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 12:45 • Новости дня
    Кремль отказался обсуждать план США по Украине через СМИ
    Кремль отказался обсуждать план США по Украине через СМИ
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обсуждение американского плана по Украине через СМИ невозможно и некорректно, официальной информации о мирном плане США нет, как и конкретики по переговорам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия не считает возможным обсуждение предложений по урегулированию ситуации на Украине, исходя из утечек СМИ о мирном плане США, передает ТАСС. Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль считает такие обсуждения некорректными и невозможными.

    Песков заявил, что Кремль не располагает официальной информацией о предложениях США по украинскому урегулированию. По словам пресс-секретаря президента, любые серьезные вопросы должны обсуждаться только на основе информации из официальных источников, а появления в прессе не могут быть ориентиром для принятия решений.

    «Это слишком ответственный и сложный вопрос, чтобы руководствоваться только сообщениями СМИ на этот счет», – добавил Песков.

    Он также подтвердил, что Россия сохраняет открытую позицию по вопросам переговоров по украинскому урегулированию, но конкретных контактов с США сейчас нет.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры делегаций США и Украины в Женеве самыми эффективными.

    Рубио также напомнил о необходимости реакции Москвы на этот план.

    Комментарии (7)
    24 ноября 2025, 10:11 • Новости дня
    Стубб заявил о нерешенных вопросах после переговоров США и Украины

    Стубб заявил об оставшихся нерешенных вопросах после переговоров США и Украины

    Стубб заявил о нерешенных вопросах после переговоров США и Украины
    @ Sergei Grits/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что по итогам переговоров США и Украины остались существенные нерешенные вопросы.

    Важные вопросы, связанные с переговорами между США и Украиной, все еще остаются открытыми, передает ТАСС.

    Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что главные спорные пункты переговоров требуют дальнейшего обсуждения на уровне Евросоюза и НАТО.

    По словам Стубба, он обсудил ситуацию с Владимиром Зеленским утром в понедельник. «Переговоры стали шагом вперед, но все еще остаются нерешенными важные вопросы», – написал Стубб в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Он добавил, что любые решения, подпадающие под компетенцию ЕС или НАТО, будут рассматриваться и приниматься членами этих организаций в индивидуальном порядке. По словам финского лидера, до окончательных договоренностей пока далеко, и процесс требует дополнительных консультаций со всеми заинтересованными сторонами.

    Ранее Financial Times сообщила, что Евросоюз готовится к возможному прекращению помощи Украине со стороны США.

    The New York Times отметила, что после переговоров в Женеве в мирном плане Дональда Трампа произошли изменения.

    Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу делегаций США и Украины в Женеве наиболее эффективной из всех. Он также напомнил о необходимости реакции Москвы на план по Украине.

    Комментарии (8)
    23 ноября 2025, 20:30 • Новости дня
    Рубио назвал Россию «частью уравнения» в урегулировании конфликта на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российская сторона является неотъемлемой частью уравнения по плану мирного урегулированию конфликта на Украине.

    Россия является неотъемлемой частью процесса по выработке плана урегулирования конфликта на Украине, заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает РИА «Новости». При этом, по его словам, «в конечном итоге это (план урегулирования – прим. ВЗГЛЯД) должен быть одобрен» президентом США Дональдом Трампом и украинской стороной.

    Рубио отметил, что удовлетворен достигнутым прогрессом в переговорах. Он подчеркнул, что, помимо позиций Вашингтона и Киева, «очевидно, есть еще и российская сторона уравнения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Женеве представители США и Украины приступили к обсуждению возможных решений ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы украинские власти приняли мирный план из 28 пунктов, на обсуждение которого согласна Москва. Коалиция европейских государств выступила против предложенного плана по урегулированию ситуации на Украине.


    Комментарии (6)
    24 ноября 2025, 21:52 • Новости дня
    Ушаков: Россия ознакомлена с одним из вариантов плана США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Россия ознакомлена с одним из вариантов плана урегулирования на Украине, содержащим 28 пунктов некоторые положения этого плана представляются вполне приемлемыми, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, многие пункты плана урегулирования ситуации на Украине, который обсуждался на Аляске по инициативе США, приемлемы для России, передает ТАСС.

    Он отметил, что Москве был представлен один из вариантов документа, и он во многом соответствует ранее достигнутым пониманиям.

    Ушаков подчеркнул, что проект состоит из 28 пунктов, и по ряду вопросов необходим детальный диалог, которого пока не было.

    Он указал, что нынешняя версия плана требует серьезного обсуждения с российской тороны, с украинской стороны, с американской и с европейской.

    По его словам, документ будет дорабатываться и меняться по мере обсуждений, и в данный момент ни одна из сторон не начинала официальных консультаций с Россией по этому поводу.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости согласия Москвы с американским планом по Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что на этой неделе диалог по предложению Вашингтона не запланирован, а официального документа Москва не получала.

    Песков также подчеркнул, что обсуждать американский план через СМИ нельзя, и в Кремле нет официальной информации по деталям переговоров.

    Комментарии (2)
    24 ноября 2025, 08:59 • Новости дня
    Астроном Леб связал ускорение 3I/ATLAS с посадкой устройств на Юпитер

    Tекст: Ольга Иванова

    Ученый Гарвардского университета Ави Леб допустил, что межзвездный объект 3I/ATLAS был разработан для доставки технологических устройств к юпитерианской орбите.

    Межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля, мог быть специально разработан для доставки технологических устройств на Юпитер, полагает астроном Гарвардского университета Ави Леб, передает РИА «Новости».

    При этом ученый отмечает: «С этой целью 3I/ATLAS должен добраться до гравитационного радиуса Юпитера – так называемый радиус Хилла, внутри которого гравитация Юпитера сильнее гравитационного поля Солнца».

    По словам Леба, недавнее негравитационное ускорение объекта 3I/ATLAS может свидетельствовать о намеренной коррекции его траектории в сторону Юпитера. Астроном подчеркивает, что без такого ускорения объект не попал бы в нужную зону влияния планеты.

    Леб считает, что точно рассчитанный уровень негравитационного ускорения позволил привести 3I/ATLAS непосредственно в область гравитационного воздействия Юпитера. Он также не исключил: если на орбите газового гиганта когда-нибудь обнаружат технологические спутники, это может указывать на интерес к Юпитеру со стороны внеземных цивилизаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые НАСА заявили, что комета 3I/ATLAS является лишь третьим известным объектом, который прошел через Солнечную систему извне.

    Астрономы открыли межзвездный объект 3I/ATLAS первого июля. Кома объекта, представляющая собой облако газа и пыли, достигает около 24 км в диаметре.

    Возраст кометы оценивается примерно в 7,5 млрд лет, что делает ее одной из древнейших, известных науке. Комета 3I/ATLAS осталась единым телом после сближения с Солнцем, чему специалисты были крайне удивлены. Объект неожиданно сменил цвет с красного на зеленый из-за мощного выброса цианида и никеля.

    НАСА ранее решило собрать брифинг из-за аномальной кометы в Солнечной системе.

    Комментарии (2)
    22 ноября 2025, 15:10 • Новости дня
    The Guardian: Дрисколл сменит Келлога на посту спецпредставителя по Украине
    The Guardian: Дрисколл сменит Келлога на посту спецпредставителя по Украине
    @ Rod Lamkey/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Министр сухопутных войск Дэниел Дрисколл назначен новым специальным представителем США по Украине, сменив Кита Келлога, сообщила газета The Guardian.

    По данным The Guardian, Дэниел Дрисколл станет новым специальным представителем США по Украине, сменив на этой должности Кита Келлога, передает ТАСС.

    Это решение принято президентом США Дональдом Трампом после консультаций с высокопоставленными военными чиновниками и переговоров между американской делегацией и президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, пишет издание.

    Кит Келлог, которого Дрисколл сменит на этом посту, был назначен спецпредставителем по России и Украине в ноябре 2024 года, однако позднее его мандат был ограничен сферой работы только по Украине. Именно в этом статусе Келлог осуществлял прямые контакты с Киевом и курировал вопросы, связанные с урегулированием конфликта.

    Собеседники агентства Reuters сообщили, что Келлог планирует покинуть свой пост и администрацию Дональда Трампа в январе 2026 года. На встрече в Киеве 20 ноября американская делегация под руководством Дрисколла представила Владимиру Зеленскому новый план Вашингтона по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее министр армии США Дэниел Дрисколл провел встречу с европейскими послами и чиновниками в крайне напряженной атмосфере.

    Глава СНБО Украины Рустем Умеров сообщил о консультациях в Киеве между украинскими и американскими представителями по плану Вашингтона по урегулированию конфликта.

    СМИ отмечали планы Дрисколла встретиться с российскими чиновниками после визита в Киев. The Guardian заявила о возможном визите американских генералов в Москву в конце следующей недели.

    Комментарии (0)
    22 ноября 2025, 13:49 • Новости дня
    Рябков выразил разочарование по поводу визовых ограничений США

    Рябков разочарован из-за визовых ограничений США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия негативно относится к решению Соединенных Штатов оставить для россиян только Варшаву и Астану для подачи документов на визу США, сообщил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь» заявил о разочаровании российской стороны решением США, ограничившим количество пунктов для подачи документов на визу гражданами России. По новым правилам они могут оформить американские неиммиграционные визы только в двух городах – Астане и Варшаве.

    Рябков отметил, что это решение значительно усложняет процедуру получения американских виз для россиян. По словам дипломата, в этом вопросе остается много проблем, которые предстоит решать, несмотря на заметный прогресс в отдельных направлениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Сергей Рябков назвал стратегической ошибкой Запада политику давления на Россию.

    Администрация Дональда Трампа ищет устойчивое и долгосрочное решение украинского кризиса, обсуждая вопросы нерасширения НАТО на Восток и защиты прав русскоязычных на Украине.

    Политика США демонстрирует использование санкций как элемента тактики кнута и пряника по отношению к неудобным странам.


    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 10:29 • Новости дня
    Прибывшие в Киев военные США заявили о неизбежной потере Донбасса Украиной

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные, посетившие Киев, оценили предстоящие месяцы для Украины как критические и предсказали утрату всего Донбасса, сообщили украинские СМИ.

    По данным украинских СМИ, американские военные прибыли в Киев на прошлой неделе и озвучили пессимистичный прогноз относительно ситуации на фронте, передает РИА «Новости».

    По их мнению, обстановка складывается не в пользу Украины, и ближайшие месяцы будут особенно тяжелыми. Один из источников сообщил агентству «РБК-Украина», что военные из США заявили, что следующие месяцы для ВСУ будут критическими и что через год Донбасс будет потерян для Киева.

    По словам собеседника издания, если уровень помощи от Запада значительно снизится, то потеря оставшейся части Донбасса может произойти еще быстрее. Американская сторона, по информации источника, высказала сомнения в возможности удержания региона вооруженными силами Украины даже при сохранении текущего объема поддержки.

    Ранее европейские участники переговоров не согласились с позицией США по признанию российского суверенитета над Крымом, Донбассом и другими территориями.

    Министр армии США Дэниел Дрисколл провел с европейцами «тошнотворную» встречу и заявил, что пространства для переговоров по американскому плану почти не осталось.

    Дональд Трамп заявил, что Зеленский может биться до разрыва сердца, если ему не нравится план Вашингтона.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение.

    Комментарии (0)
    22 ноября 2025, 19:08 • Новости дня
    CNN: Рубио и Уиткофф примут участие в переговорах в Женеве

    Tекст: Вера Басилая

    Государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф присоединятся к воскресным переговорам по урегулированию конфликта на Украине в Женеве, сообщает телеканал CNN.

    Телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Рубио и Уиткофф примут участие в переговорах в Женеве, намеченных на воскресенье, передает РИА «Новости».

    По данным собеседника телеканала, цель встречи – попытка подготовить согласованные формулировки еще до предстоящей встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

    Кроме того, министр армии Соединенных Штатов Дэниел Дрисколл вместе со своей командой уже прибыл в Женеву для консультаций с высокопоставленными украинскими чиновниками по дальнейшим шагам в поиске мирного решения.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому придется одобрить американский план по урегулированию ситуации на Украине или продолжать боевые действия.

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров анонсировал начало консультаций между представителями Украины и США по вопросу возможного мирного соглашения в ближайшие дни в Швейцарии.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил делегацию Украины для переговоров по мирному соглашению, которую возглавит Андрей Ермак.

    Комментарии (0)
    23 ноября 2025, 15:53 • Новости дня
    NYT сообщила о разработке отдельных переговоров между Россией и США

    Tекст: Дарья Григоренко

    В настоящее время ведется подготовка к проведению отдельных переговоров между США и Россией, причем инициатива обсуждается на уровне высокопоставленных должностных лиц, сообщили СМИ.

    Как пишет в The New York Times, переговоры между США и Россией могут пройти в ближайшее время. Издание отмечает, что развитие таких планов подтвердил неназванный американский чиновник, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что европейские лидеры направили в Вашингтон переработанный ими вариант плана США по урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы украинские власти приняли мирный план из 28 пунктов, на обсуждение которого согласна Москва. Коалиция европейских государств выступила против предложенного плана по урегулированию ситуации на Украине.

    Киев заявил о начале консультаций с Вашингтоном по мирному соглашению, которые пройдут в ближайшее время в Швейцарии. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может биться до разрыва «маленького сердца», если ему не нравится американский план урегулирования.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 14:28 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер зачитывали Зеленскому план по Украине по телефону

    Axios: Уиткофф и Кушнер обсуждали с Зеленским по телефону план США

    Tекст: Вера Басилая

    На прошлой неделе Владимир Зеленский слушал по громкой связи пункты предлагаемого США плана по завершению конфликта, которые зачитывали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, сообщает Axios.

    Стив Уиткофф и Джаред Кушнер зачитывали Зеленскому предлагаемый США план по завершению конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Как отмечается в публикации, разговор происходил на прошлой неделе во время встречи Уиткоффа и Кушнера с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым.

    По данным издания, инициатива позвонить Зеленскому исходила от Умерова. Однако украинский чиновник рассказал, что полноценное обсуждение плана по телефону оказалось невозможным.

    Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о прогрессе в согласовании позиций США и Украины по мирному плану.

    Дональд Трамп обвинил украинское «руководство» в неблагодарности за поддержку со стороны США. Он также отметил, что Зеленский может «биться до разрыва сердца», если его не устраивает предложение Вашингтона.

    Дмитрий Песков сообщил, что Россия не считает приемлемым обсуждать урегулирование на основе утечек СМИ о плане США.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 09:07 • Новости дня
    Делегация США захотела встретиться с представителями России по Украине

    ABC: Делегация США рассчитывает провести отдельные переговоры с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Делегация США выразила намерение обсудить урегулирование ситуации на Украине на отдельной встрече с российскими представителями, детали которой пока не раскрываются, сообщил телеканал ABC.

    Неназванный чиновник США заявил телеканалу ABC, что американская делегация надеется провести отдельную встречу с представителями России по вопросу урегулирования ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    В сообщении телеканала уточняется, что детали возможной встречи между делегациями России и США, включая место и время, пока неизвестны.

    Ранее в Женеве представители США и Украины обсудили возможные решения ситуации на Украине.

    В Белом доме отметили, что представительство киевского режима заявило, что все беспокоящие его вопросы тщательно рассмотрели в ходе этой встречи.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Россия является неотъемлемой частью уравнения по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Рубио также напомнил о необходимости реакции Москвы на предложенный план.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 12:59 • Новости дня
    Астроном Сурдин заявил об отсутствии аномалии в курсе кометы 3I/ATLAS

    Tекст: Ольга Иванова

    Отклонение траектории межзвездной кометы 3I/ATLAS объясняется стандартными физическими причинами и не является необычным явлением по мнению эксперта, считает российский астроном Владимир Сурдин.

    Отклонения в траектории движения комет фиксируются учеными регулярно и не считаются чем-то необычным, передает ТАСС. Именно так оценил изменение курса межзвездного объекта 3I/ATLAS, направившегося в сторону Юпитера, Сурдин.

    По словам Сурдина, подобные явления происходят под воздействием солнечного излучения, которое нагревает ледяную поверхность кометы.

    Эксперт напоминает, что этот механизм давно известен специалистам и наблюдается у различных комет, в том числе и у межзвездных. По мнению Сурдина, изменение маршрута 3I/ATLAS остается в рамках ожидаемого поведения объектов такого типа и не указывает на какую-либо необычную аномалию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученый Гарвардского университета Ави Леб допустил, что межзвездный объект 3I/ATLAS был создан для доставки технологических устройств к юпитерианской орбите. Леб заявил, что зарегистрированное негравитационное ускорение объекта может быть результатом целенаправленной коррекции траектории в сторону Юпитера.

    Ученые НАСА заявили, что комета 3I/ATLAS является лишь третьим известным объектом, который прошел через Солнечную систему извне.

    Астрономы открыли межзвездный объект 3I/ATLAS 1 июля. Кома объекта, представляющая собой облако газа и пыли, достигает около 24 км в диаметре.

    Возраст кометы оценивается примерно в 7,5 млрд лет, что делает ее одной из древнейших, известных науке. Комета 3I/ATLAS осталась единым телом после сближения с Солнцем, чему специалисты были крайне удивлены. Объект неожиданно сменил цвет с красного на зеленый из-за мощного выброса цианида и никеля.

    НАСА ранее решило собрать брифинг из-за аномальной кометы в Солнечной системе.

    Комментарии (0)
    Главное
    Окружение Зеленского посоветовало ему не ехать в Вашингтон
    Подростку предъявили обвинение после нападения с ножом на охранника в Москве
    Колесник: Брать наш боевой корабль на таран у Британии не хватит духу
    Си Цзиньпин назвал возвращение Тайваня частью послевоенного порядка
    Глава МИД Литвы призвал срочно конфисковать российские активы
    Комментатор Шнякин передал слова Алдонина из клиники
    Брижит Бардо госпитализировали во Франции

    Россия поднялась над статусом сырьевой экономики

    Несмотря на падение нефтяных цен, российская экономика не ушла в минус. Впервые с 2018 года снижение доходов от экспорта нефти и газа смог компенсировать рост доходов от ненефтегазового сектора. Если восемь лет назад доходы бюджета делились 50 на 50, то теперь 70 на 30, заявили в ФНС. Сырьевой российскую экономику теперь не назовешь так однозначно. Что изменилось? Подробности

    Перейти в раздел

    США выбирают из трех военных целей в Америке

    Президент США Дональд Трамп включил режим «плохого полицейского» в отношении не только Владимира Зеленского. Касательно «заднего двора США» – Латинской Америки – у него тоже много планов. Только, в отличие от ситуации на Украине, он не хочет прекращения боевых действий. Скорее, наоборот: готовится к военным ударам. Подробности

    Перейти в раздел

    Армия России подбирает ключи к последней агломерации в Донбассе

    Российские войска освободили Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Как говорят эксперты, продвижение в ДНР рушит логистику ВСУ и позволяет сосредоточивать усилия на предстоящем освобождении Северска, который называют ключом к Славянско-Краматорской агломерации. А контроль над Новым Запорожьем приближает полную блокаду Гуляйполя и развитие дальнейшего наступления по нескольким направлениям. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа предложила абсурдный план урегулирования на Украине

    Европа пытается выиграть время. По мнению экспертов, именно поэтому представители ЕС и Британии разработали встречный план по украинскому урегулированию. Так, территориальные переговоры предлагается вести по текущей линии боевого соприкосновения и после прекращения огня, а вступление Украины в НАТО возможно при согласии всех членов альянса. Зачем ЕС понадобился очередной нереализуемый план? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • На что рассчитывает Украина

      Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    • Кто платит за Украину больше всех?

      Датчане оказались абсолютными лидерами по материальной поддержке Украины. С чем связаны упорство, щедрость и русофобия Копенгагена? Почему именно Дании «больше всех надо»?

    • Германия возглавила антироссийский альянс

      Германия стала фактическим лидером коалиции европейских стран, объединившихся против нового мирного плана по Украине. Иными словами, ради войны с Россией. Зачем это канцлеру Фридриху Мерцу?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    • Православный календарь на 2026 год: главные праздники и посты для верующих

      Издательство Московской Патриархии опубликовало официальный православный календарь на 2026 год с датами всех церковных праздников и постов, которые будут определять духовную жизнь миллионов верующих в России.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации