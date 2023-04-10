Производство ракет «Протон-М» решили завершить в 2025 году

Центр Хруничева: Производство ракет «Протон-М» планово завершится в 2025 году

Центр им. М.В. Хруничева (входит в Роскосмос) планирует завершить производство тяжелых ракет-носителей «Протон-М» в 2025 году, сообщил гендиректор предприятия Алексей Варочко.

По его словам, изготовление ракет-носителей «Протон-М» ведется планово, и в соответствии с графиком производство изделий закончится в 2025 году, передает ТАСС.

Варочко добавил, что вопрос о судьбе данных ракет, если их не удастся запустить до завершения срока эксплуатации в Казахстане, находится в области договоренности между правительствами России и Казахстана.

Он также отметил, что стратегическим приоритетом Центра им. М. . Хруничева является изготовление ракет-носителей «Ангара».

Варочко напомнил, что в 2021 году был защищен эскизный проект по созданию космического ракетного комплекса «Амур» второго этапа, который включает ракету-носитель повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В» с кислородно-водородной третьей ступенью.

По его словам, в рамках данного проекта была рассмотрена возможность создания на ее основе многоразовой ракеты. Варочко, подчеркнул, что ее создание должно вестись одновременно с разработкой «Ангары-А5В».

«Ангара» – это семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов, в которое входят легкие носители «Ангара-1.2», средние – «Ангара-А3», тяжелые – «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности – «Ангара-А5В».

Напомним, в марте 2021 года Центр Хруничева (предприятие Роскосмоса) начал изготовление первых серийных ракет-носителей тяжелого класса «Ангара-А5» по заказу Минобороны России.