Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.0 комментариев
Уиткофф заявил о большом прогрессе по ситуации на Украине
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил, что за последние шесть недель в урегулировании ситуации на Украине удалось достичь большего прогресса, чем за несколько предыдущих лет.
Стивен Уиткофф, спецпосланник президента США, заявил о значительном прогрессе в разрешении ситуации на Украине, передает ТАСС.
В интервью каналу CNBC он отметил, что украинская сторона считает достигнутый прогресс наиболее значительным за последние годы.
«Украинцы говорят, что у нас прогресс больший, чем они увидели за последние несколько лет. У нас идет этот прогресс со встречи в Женеве. Так что большой прогресс за последние шесть недель», – подчеркнул Уиткофф.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США Стив Уиткофф заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным в четверг.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в павильон США на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Стив Уиткофф оценил переговоры с Кириллом Дмитриевым как «очень позитивные».