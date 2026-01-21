Уиткофф заявил о большом прогрессе по ситуации на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Стивен Уиткофф, спецпосланник президента США, заявил о значительном прогрессе в разрешении ситуации на Украине, передает ТАСС.

В интервью каналу CNBC он отметил, что украинская сторона считает достигнутый прогресс наиболее значительным за последние годы.

«Украинцы говорят, что у нас прогресс больший, чем они увидели за последние несколько лет. У нас идет этот прогресс со встречи в Женеве. Так что большой прогресс за последние шесть недель», – подчеркнул Уиткофф.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США Стив Уиткофф заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным в четверг.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в павильон США на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Стив Уиткофф оценил переговоры с Кириллом Дмитриевым как «очень позитивные».