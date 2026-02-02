Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?8 комментариев
Бастрыкин попросил разрешить завести дело против судьи Костулина в ЛНР
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил представление в Высшую квалификационную коллегию судей о даче согласия на возбуждение уголовного дела против председателя Антрацитовского городского суда ЛНР Сергея Костулина за получение взятки в 1,5 млн рублей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По словам Петренко, следственным управлением по ЛНР проведена проверка по факту получения взятки в особо крупном размере через посредника, передает РИА «Новости».
По данным следствия, в октябре 2023 года Костулин предложил знакомому быть посредником при получении взятки от родственницы обвиняемого в уголовном деле, находившемся в производстве суда. За вознаграждение судья гарантировал минимально возможное наказание подсудимому. 14 июня 2024 года Костулин получил через посредника, действовавшего под контролем УФСБ, сумму в 1,5 млн рублей.
Сообщается, что уголовное дело находилось в производстве Костулина с марта по август 2024 года, после чего его рассматривал другой судья. В ноябре 2024 года производство по делу приостановили, так как подсудимый заключил контракт на военную службу и был направлен в зону специальной военной операции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, замначальника ВНИИ ГОЧС МЧС России Игорь Сосунов был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Руководителя 178-го военного представительства Минобороны Владимира Никитина задержали в Петербурге по делу о получении взятки. Савеловский суд Москвы начал рассматривать дело экс-начальника 27-го Центрального НИИ Минобороны, который признал получение 7 млн рублей от сотрудников.