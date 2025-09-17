Депутат Рады Дмитрук: Уклонисты на Украине платят до 50 тыс. долларов

Tекст: Алексей Дегтярев

Цена «билета на жизнь» для украинских мужчин составляет от 30 до 50 тыс. долларов, заявил Дмитрук, передает ТАСС.

Дмитрук также заявил, что мобилизация на Украине сопровождается массовыми облавами на мужчин, которые происходят не только на улицах и в транспорте, но и в медицинских учреждениях и даже в домах граждан.

Депутат охарактеризовал происходящее как «мобилизационный террор» и отметил, что сотни тысяч человек были похищены и отправлены на фронт.

Ранее сообщалось, что действующий глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно уклонялся от призыва в армию, игнорируя повестки в годы президентства Петра Порошенко.

До этого призывник в городе Черкассы во время военно-врачебной комиссии выпрыгнул из окна медучреждения. В подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей местные жители создали группы для сопротивления территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкомата).