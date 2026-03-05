О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
Экс-арбитра по делу Wintershall потребовали отстранить от международных судов
В Арбитражный суд Москвы поступил иск с требованием навсегда запретить швейцарцу Шарлю Понсэ, участвовавшему в деле «Wintershall против России» в Гааге, работать арбитром в международных судах.
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск с требованием признать гражданина Швейцарии Шарля Понсэ несоответствующим статусу арбитра, пожизненно лишить его этого статуса и запретить деятельность в иностранных и международных судах, передает РИА «Новости». Иск пока не принят к производству.
Понсэ ранее участвовал в разбирательстве по иску германской компании Wintershall Dea GmbH против России в Гааге, но в мае 2025 года заявил самоотвод и прекратил участие после обращения России в суд с требованием запретить разбирательство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании 7,5 млрд евро в пользу России с немецкой компании Wintershall, юридической фирмы Aurelius Cotta и двух арбитров гаагского арбитража – Шарля Понсэ и Олуфунке Адекойя.
Арбитражный суд Москвы также запретил Wintershall Dea рассматривать споры с Россией в зарубежных судах.