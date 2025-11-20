Суд Москвы решил взыскать 7,5 млрд евро с немецкой компании за суд с Россией в Гааге

Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.3 комментария
Суд Москвы решил взыскать 7,5 млрд евро с Wintershall и юрфирмы Aurelius Cotta
Арбитражный суд Москвы по требованию Генпрокуратуры вынес решение о взыскании 7,5 млрд евро в пользу России с немецкой нефтегазовой компании Wintershall, а также юридической фирмы Aurelius Cotta и двух арбитров гаагского арбитража – Шарля Понсэ и Олуфунке Адекойя, сообщили в зале суда.
Если запрет будет нарушен вновь, суд постановил отдельно взыскать с Wintershall и Aurelius Cotta еще по 7,5 млрд евро, а такую же сумму – солидарно с двоих арбитров. Общая сумма в рублях по текущему курсу превышает 703 млрд, передает РИА «Новости».
Генпрокуратура предоставила суду документы, указывающие на то, что ответчики, несмотря на запрет российского суда, продолжают разбирательство в арбитраже в Гааге. Ведомство настаивало на взыскании крупной суммы за несоблюдение российской юрисдикции.
В сентябре Арбитражный суд Москвы запретил Wintershall Dea рассматривать споры с Россией в зарубежных судах.
Ранее Wintershall Dea и Aurelius Cotta намеревались через международный арбитраж добиваться возмещения от России. Теперь московский суд поставил этому плану юридическую преграду.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае арбитр Шарль Понсэ взял самоотвод и прекратил участие в арбитражном разбирательстве германской компании Wintershall Dea GmbH против России в Гааге. Российская генпрокуратура отказалась от исковых требований к арбитру Хамиду Гарави в Арбитражном суде Москвы, который вышел из разбирательства между Wintershall и Россией.