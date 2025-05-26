Арбитр Гаагского суда взял самоотвод по делу Wintershall Dea

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом в ходе заседания сообщил представитель Генпрокуратуры России, передает РИА «Новости». По словам представителя ведомства, заявление арбитра поступило после обращения России в Арбитражный суд Москвы с требованием запретить разбирательство в Гааге.

Представитель Генпрокуратуры отметил: «В наше распоряжение поступило заявление одного из арбитров… Шарля Понсэ... в отношении того, что он заявил себе самоотвод… и прекратил свое участие в международном разбирательстве». Он подчеркнул, что это стало реакцией на заявление в российский суд и подтверждает доводы относительно ангажированности международного трибунала.

Также представитель Генпрокуратуры добавил, что международный трибунал 13 мая 2025 года вынес процессуальный приказ о приостановлении разбирательства после подачи заявления российской стороной.

Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и постановил приостановить за рубежом арбитражный процесс против России по делу Wintershall Dea.

В октябре прошлого года Wintershall Dea начала два арбитражных разбирательства против России, чтобы защитить свои права на российские активы.