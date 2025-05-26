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Арбитр Гаагского суда взял самоотвод по делу Wintershall Dea
Арбитр Шарль Понсэ взял самоотвод и прекратил участие в арбитражном разбирательстве германской компании Wintershall Dea GmbH против России в Гааге.
Об этом в ходе заседания сообщил представитель Генпрокуратуры России, передает РИА «Новости». По словам представителя ведомства, заявление арбитра поступило после обращения России в Арбитражный суд Москвы с требованием запретить разбирательство в Гааге.
Представитель Генпрокуратуры отметил: «В наше распоряжение поступило заявление одного из арбитров… Шарля Понсэ... в отношении того, что он заявил себе самоотвод… и прекратил свое участие в международном разбирательстве». Он подчеркнул, что это стало реакцией на заявление в российский суд и подтверждает доводы относительно ангажированности международного трибунала.
Также представитель Генпрокуратуры добавил, что международный трибунал 13 мая 2025 года вынес процессуальный приказ о приостановлении разбирательства после подачи заявления российской стороной.
Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и постановил приостановить за рубежом арбитражный процесс против России по делу Wintershall Dea.
В октябре прошлого года Wintershall Dea начала два арбитражных разбирательства против России, чтобы защитить свои права на российские активы.