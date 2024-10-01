Wintershall Dea начала арбитраж против России

Wintershall Dea инициировала арбитражные разбирательства против России из-за экспроприации активов

Tекст: Александра Юдина

Германская нефтегазовая компания подала два арбитражных иска для защиты прав компании на активы, находящиеся в России, передает ТАСС.

По заявлению компании, причиной разбирательств стало нарушение Российской Федерацией обязательств, предусмотренных двусторонним договором о защите инвестиций между Германией и Россией, а также положений Энергетической хартии.

Исковые заявления были поданы в международные арбитражные инстанции, специализирующиеся на разрешении инвестиционных споров.

Ранее глава Wintershall Марио Мерен заявил, что решение германской Wintershall Dea об уходе из России имело серьезные последствия для компании, она ведет реструктуризацию бизнеса.