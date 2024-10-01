  • Новость часаАрмия Ливана опровергла отступление от границы с Израилем
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    У России хватает денег и на СВО, и на пенсии
    Маневр российского истребителя напугал летчика F-16 ВВС США (видео)
    Василия Ливанова госпитализировали в Москве
    Нейросеть Midjourney заменила украинский герб на двуглавого орла
    Батальон «Барс-Белгород» приступил к боевым задачам
    Глава Минобороны Украины уволил заместителей
    Израиль направил в Ливан элитную 98-ю дивизию с опытом боев в Секторе Газа
    Эрдоган призвал ООН к силовым мерам против Израиля
    Байден поддержал продвижение заявки Украины в НАТО
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Одиннадцать классов в школе – это тоже влияние Запада

    В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.

    15 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия наблюдает эволюцию армянского достоинства

    Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.

    19 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский День воссоединения русских людей

    Многие из тех, кто внимательно учил в школе русскую историю, помнят важнейшую тему, завершавшую эпоху ига – «Воссоединение русских земель». Сейчас, спустя много сотен лет, после очередных потрясений, мы становимся вновь современниками воссоединения русских земель, возвращения России в Россию.

    6 комментариев
    1 октября 2024, 10:10 • Новости дня

    Wintershall Dea начала арбитраж против России

    Wintershall Dea инициировала арбитражные разбирательства против России из-за экспроприации активов

    Tекст: Александра Юдина

    Германская компания Wintershall Dea начала два арбитражных разбирательства против России, чтобы защитить свои права на российские активы.

    Германская нефтегазовая компания подала два арбитражных иска для защиты прав компании на активы, находящиеся в России, передает ТАСС.

    По заявлению компании, причиной разбирательств стало нарушение Российской Федерацией обязательств, предусмотренных двусторонним договором о защите инвестиций между Германией и Россией, а также положений Энергетической хартии.

    Исковые заявления были поданы в международные арбитражные инстанции, специализирующиеся на разрешении инвестиционных споров.

    Ранее глава Wintershall Марио Мерен заявил, что решение германской Wintershall Dea об уходе из России имело серьезные последствия для компании, она ведет реструктуризацию бизнеса.

    30 сентября 2024, 14:47 • Новости дня
    Осудившая СВО телеведущая Агалакова пожаловалась на трудности с поиском работы в Европе
    Осудившая СВО телеведущая Агалакова пожаловалась на трудности с поиском работы в Европе
    @ AP Photo/Francois Mori/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеведущая Жанна Агалакова, покинувшая Россию после осуждения СВО, призналась в трудностях с поиском работы в Европе, несмотря на удачное обустройство своей семьи в Париже.

    «Я живу в Париже, у меня все хорошо, у меня прекрасная семья. Мне бы еще работу хорошую – и вообще было бы классно…», – сказала Агалакова в разговоре с единомышленниками, ее слова приводит «Царьград».

    На протяжении почти двух десятилетий Агалакова работала на отечественных телеканалах. Сначала как ведущая новостных выпусков, а позже как корреспондент Первого канала в Нью-Йорке и Париже. Когда началась специальная военная операция, журналистка уволилась с российского телевидения и публично осудила действия России.

    В сентябре 2022 года она объявила, что отказывается от государственных наград, включая орден Дружбы и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

    Ранее актриса Татьяна Лазарева (признана иноагентом в РФ), покинувшая Россию после начала спецоперации на Украине и осудившая политику властей, переехала в Испанию, откуда пожаловалась на отсутствие рабочих предложений.

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    30 сентября 2024, 22:53 • Новости дня
    Маневр Су-35С напугал пилота F-16 США

    Российский Су-35С испугал пилота F-16 США над Беринговым морем

    Маневр Су-35С напугал пилота F-16 США
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Маневр российского пилота Су-35С, зафиксированный над нейтральными водами Берингова моря, вызвал испуг у пилота F-16 ВВС США, который оказался слишком близко к Ту-95МС.

    Об инциденте в небе над Беринговым морем сообщает RT. Российский пилот Су-35С совершил маневр, который заставил пилота американского истребителя F-16 нервничать.

    Ситуация развивалась вблизи западного побережья Аляски, когда F-16 приблизился к российскому стратегическому ракетоносцу Ту-95МС, выполнявшему плановый полет.

    В Пентагоне маневр российского летчика назвали «холодящим душу» и охарактеризовали его как «непрофессиональный и опасный».

    Такие инциденты на границе воздушных пространств двух стран не редкость, но обычно они заканчиваются без серьезных последствий.

    Отмечается, что подобные маневры нередко используются для демонстрации силы и возможности контролировать воздушное пространство.

    Это также напоминает об укреплении военного присутствия стран в регионе и значении стратегических полетов в поддержании безопасности.

    Ранее сообщалось, что маневры российского истребителя Су-35 напугали экипаж польского самолета.

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    30 сентября 2024, 22:05 • Видео
    Австрия проголосовала за Россию и против Украины

    На выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. При этом его называют «фашистом», а в европрессе пишут о «реванше фашизма в Австрии».

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    30 сентября 2024, 21:43 • Новости дня
    Столтенберг назвал условие Запада для переговоров Москвы и Киева

    Столтенберг: Переговоры по Украине возможны при наличии гарантий безопасности от Запада

    Столтенберг назвал условие Запада для переговоров Москвы и Киева
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уходящий в отставку генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул необходимость включения гарантий безопасности для Киева от западных стран в мирные переговоры по Украине.

    В интервью Reuters Столтенберг заявил, что такие гарантии должны предоставить страны Запада, в первую очередь США.

    Важно обеспечить окончание конфликта, когда будет утверждена линия прекращения огня или международно признанная граница, добавил он. «Когда будет согласована какая-то линия – будь то международно признанная граница или другая линия прекращения огня, – мы должны быть абсолютно уверены, что война закончится именно там», – сказал Столтенберг.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что урегулирование на украинской территории невозможно без учетов российских интересов.

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    30 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Мизулина решила обратиться в Генпрокуратуру из-за скандала в школе в Одинцово
    Мизулина решила обратиться в Генпрокуратуру из-за скандала в школе в Одинцово
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лига безопасного интернета готовит обращение в Генпрокуратуру после инцидента в Одинцовской школе №3, где учительница не отпустила ученика в туалет, сообщила глава организации Екатерина Мизулина.

    По словам Мизулиной, учительница не пустила четвероклассника в туалет, из-за чего мальчик обмочился в классе, передает РИА «Новости».

    Сейчас ребенок болеет, у него подскочила температура на фоне переживаний и унижений, сообщила глава Лиги безопасного интернета. Мама мальчика уже обратилась в прокуратуру с жалобой. Мизулина отметила, что подобные инциденты происходят не только в Одинцове, но и по всей стране.

    «Многие подростки пишут мне об этом», – сообщила она в Telegram-канале.

    В январе прокуратура начала проверку информации об избиении физруком ученика в одной из школ под Воронежем.

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    30 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Соцсеть Discord оштрафовали на 3,5 млн рублей

    Таганский суд Москвы оштрафовал соцсеть Discord на 3,5 млн рублей за неудаление информации

    Соцсеть Discord оштрафовали на 3,5 млн рублей
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Таганский суд Москвы постановил наложить на социальную сеть Discord штраф в 3,5 млн рублей за нарушение части 2 статьи 13.50 КоАП РФ, связанное с неудалением запрещенной информации.

    Суд Таганского района Москвы вынес решение о наложении штрафа на социальную сеть Discord в размере 3,5 миллиона рублей, передает РИА «Новости». Это решение было принято в связи с обвинением компании в неудалении запрещенной информации согласно части 2 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях России.

    Согласно материалам дела, Discord был признан виновным в совершении правонарушения, что повлекло за собой административное наказание в виде штрафа. Максимальная сумма штрафа, предусмотренная санкцией данной статьи, составляет 4 миллиона рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мессенджер Discord, популярный среди геймеров и администраторов криптопроектов, может быть заблокирован на территории России из-за нескольких нарушений законодательства, выявленных Роскомнадзором.

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    30 сентября 2024, 21:08 • Новости дня
    Нейросеть Midjourney заменила украинский герб на двуглавого орла
    Нейросеть Midjourney заменила украинский герб на двуглавого орла
    @ Создано ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    При запросе на создание изображения процесса голосования на выборах президента Украины нейросеть Midjourney изобразила вместо украинского герба двуглавого орла.

    Нейросеть Midjourney попросили проиллюстрировать процесс голосования на президентских выборах на Украине с отображением украинской национальной символики и использованием желтых и синих цветов в интерьере в классическом стиле.

    Однако вместо привычного украинского трезубца, символа страны, на картине оказался изображен двуглавый орел.

    Двуглавый орел, как известно, является одним из исторических государственных символов России. Его изображение является центральным элементом государственного герба Российской Федерации.

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    30 сентября 2024, 20:23 • Новости дня
    Суд на Украине обязал завести дело против экс-командующего объединенными силами ВСУ
    Суд на Украине обязал завести дело против экс-командующего объединенными силами ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Киевский апелляционный суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудить уголовное дело против бывшего командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля после отклонения жалобы Шевченковским судом Киева, сообщили местные СМИ.

    Решение апелляционного суда последовало после того, как жалоба Кротевича не была удовлетворена в Шевченковском суде. Детали обвинений, которые могут быть выдвинуты против Юрия Содоля, остаются неизвестными, однако факт возбуждения дела может оказать значительное влияние на политическую и военную арены Украины, передает РИА «Новости».

    ГБР в конце мая начало расследовать уголовное дело по статье «Самовольное оставление поля боя и небрежное отношение к военной службе» после прорыва ВС РФ в Харьковской области. В связи с этим ГБР также решило проверить действия экс-командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на Харьковском направлении по фактам возможного превышения служебных полномочий и некомпетентного командования войсками.

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    30 сентября 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин обновил состав Совбеза России

    Путин включил Дюмина, Мантурова и Скворцову в состав Совбеза

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин включил в состав Совбеза РФ помощника президента Алексея Дюмина, первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, начальника Главного управления специальных программ президента (ГУСП) Александра Линца и руководителя ФМБА Веронику Скворцову.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В тексте говорится, что необходимо включить в состав в качестве членов Совета Безопасности РФ Дюмина А. Г. – помощника президента РФ, Линца А. Л. – начальника ГУСПа, Мантурова Д. В. – первого заместителя председателя правительства РФ, Скворцову В. И. – руководителя ФМБА России, передает РИА «Новости».

    Кроме того, российский лидер исключил врио секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева из состава Совбеза.

    Ранее Путин включил главу Минобороны Андрея Белоусова и главу Минпромторга Антона Алиханова в состав коллегии Военно-промышленной комиссии России.

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    30 сентября 2024, 13:39 • Новости дня
    Российская армия отразила попытку вторжения ВСУ в Курской области

    ВС России сорвали попытку прорыва ВСУ в Курской области, уничтожив более 350 украинских военных

    Российская армия отразила попытку вторжения ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Российские войска успешно отразили попытку вторжения украинских сил в Курской области, уничтожив более 350 военнослужащих ВСУ и значительное количество техники, включая бронетранспортеры и ракетные комплексы.

    Российские Вооруженные силы продолжают наносить удары по позициям украинских войск в Курской области, сообщает Минобороны. В ходе наступательных операций группировкой войск «Север» были нанесены поражения формированиям 21-й, 22-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино и других.

    За последние сутки российские войска отразили две контратаки противника и сорвали попытки атак в направлениях Ольговки и Камышевки. Потери украинской стороны составили до 60 человек убитыми и ранеными, включая уничтожение боевых бронированных машин и автомобильной техники.

    При поддержке армейской авиации и огня артиллерии российские силы также отбили пять попыток прорыва ВСУ через границу в направлении населенного пункта Новый Путь. В результате этих операций потери ВСУ составили более 30 человек личного состава, а также несколько единиц бронетехники, включая американскую бронированную ремонтно-эвакуационную машину М-88.

    В дополнение к наземным операциям, российская оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения украинских резервов в Сумской области. В результате этих действий украинская сторона потеряла более 350 военнослужащих, восемь единиц бронетехники, включая зенитный комплекс «Тунгуска» и израильскую радиолокационную станцию «Рада», а также несколько артиллерийских орудий.

    Отметим, что российские войска ежедневно отражают попытки ВСУ прорваться через границу. Так, они отразили шесть попыток прорыва ВСУ через границу в районе населенного пункта Новый Путь, нанеся противнику значительные потери. До этого ВС России в течение суток успешно отразили пять попыток прорыва украинских войск через границу в Курской области, также нанеся серьезные потери врагу в живой силе и технике.

    Коментарии (6)
    30 сентября 2024, 16:36 • Новости дня
    Сервис «Яндекс.Такси» снял с клиентов деньги за несуществующие поездки

    У клиентов «Яндекс.Такси» списали десятки тысяч рублей за несуществующие заказы

    Сервис «Яндекс.Такси» снял с клиентов деньги за несуществующие поездки
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Клиенты «Яндекс.Такси» столкнулись с проблемой лишних списаний за несостоявшиеся поездки из-за технического сбоя, из-за которого деньги списывались в течение нескольких часов; компания извинилась и вернула средства.

    Несколько сотен клиентов «Яндекс.Такси» 27 сентября могли столкнуться с проблемой лишнего списания денег за поездки, которые они не совершали, передает РБК. Эти списания произошли по техническим причинам. В пресс-службе компании пояснили, что все ошибочно списанные средства уже возвращены клиентам.

    «Яндекс.Такси» извинился за доставленные неудобства и заверил, что делает все возможное, чтобы подобные инциденты не повторялись. В настоящее время сервис работает в обычном режиме.

    Одна из пользовательниц социальных сетей пожаловалась, что на протяжении пяти часов сервис списывал деньги с ее карты за поездки, которых она не совершала. «Яндекс.Такси» принес извинения за сбой и неудобства, вызванные ошибочными списаниями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пользователи маркетплейса Wildberries начали сталкиваться с проблемой отмены заказов до их срока.

    Коментарии (18)
    30 сентября 2024, 21:34 • Новости дня
    Эрдоган призвал ООН к силовым мерам против Израиля

    Эрдоган потребовал от Генассамблеи ООН рекомендовать силовые меры против Израиля

    Эрдоган призвал ООН к силовым мерам против Израиля
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Тайип Эрдоган после заседания кабинета министров заявил, что Генеральная Ассамблея ООН должна рекомендовать применение силовых мер против Израиля, если Совет Безопасности не сможет остановить его нападения в регионе.

    Эрдоган отметил, что международное сообщество не может оставаться безучастным к «израильскому бандитизму», который дестабилизирует регион. Он подчеркнул, что на данный момент ведутся активные дипломатические усилия со стороны Турции для прекращения израильских нападений, передает ТАСС.

    Эрдоган заявил, что исламские страны должны дать решительный ответ на действия Израиля в секторе Газа, на Западном берегу Иордана и в Ливане. По его словам, мусульманские государства обязаны возглавить глобальные усилия по предотвращению притеснений и защите угнетенных. Президент Турции отметил, что с начала конфликта в Газе видна значительная слабость международного сообщества в этом вопросе.

    «Если Совет Безопасности ООН не проявит необходимой воли, Генассамблея должна использовать свои полномочия для рекомендации применения силы против Израиля», – заявил Эрдоган. Он также выразил сожаление, что международное сообщество не предпринимает экономических, торговых или дипломатических мер для достижения прекращения огня, предложенного ХАМАС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров уже заявлял, что выполнение обязательств по резолюции Совбеза ООН 1701 является критически важным, чтобы предотвратить эскалацию конфликта между Израилем и «Хезболлой». Ранее также подчеркивалось, что в случае нарушения резолюции должны быть предприняты строгие меры против виновных сторон.

    Коментарии (13)
    30 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин присвоил Поддубному звание Героя России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военному корреспонденту Евгению Поддубному, получившему тяжелое ранение во время выполнения служебных обязанностей в зоне проведения СВО, присвоено звание Героя России, президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

    «За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Поддубному Евгению Евгеньевичу», – говорится в документе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

    Напомним, в начале августа Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Ранее военкора удостоили премии Союза журналистов России «Солидарность».

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    30 сентября 2024, 18:22 • Новости дня
    Пенсии работающим и неработающим пенсионерам в 2025 году могут проиндексировать на 7,3%
    Пенсии работающим и неработающим пенсионерам в 2025 году могут проиндексировать на 7,3%
    @ imago-images/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В следующем году страховые пенсии в России могут быть проиндексированы на уровень инфляции, которая, по прогнозам Минэкономразвития, составляет 7,3% к концу 2024 года.

    Об этом говорится в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год, а также плановом периоде 2026 и 2027 годов, которые подготовил Минфин, передает ТАСС.

    Меры бюджетной и налоговой политики будут направлены на снижение бедности, сокращение неравенства и рост доходов российских семей, подчеркивается в документе.

    «На решение этих задачи будут работать все инструменты фискальной политики, включая выплаты семьям с детьми, налоговые вычеты, социальные контракты, <…> повышение уровня пенсионного обеспечения с учетом фактически складывающейся инфляции (с 2026 года – не ниже роста заработной платы в страховой части пенсии), возобновление с 2025 года индексации пенсий работающих пенсионеров», – следует из материалов.

    Из пояснительной записки к проекту федерального бюджета следует, что бюджетные ассигнования на развитие пенсионной системы составят 2,2 трлн рублей, в 2026 году – 2,6 трлн рублей, в 2027 году – 2,5 трлн рублей.

    На выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению планируется выделить 824 млрд рублей в 2025 году, 894 млрд в 2026 году и 950 млрд рублей в 2027 году. В документе отмечается, что финансирование на пенсии военнослужащим и членам их семей, а также надбавки к пенсиям и их увеличение в 2025 году составит 1,368 трлн рублей, в 2026 году – 1,427 трлн рублей, а в 2027 году – 1,484 трлн рублей.

    Дополнительно на выплату региональных социальных доплат к пенсиям в 2025 году выделено 56 млрд рублей, в 2026 году – 70 млрд рублей, а в 2027 году – 71 млрд рублей.

    Ранее правительство запланировало выделить на новый нацпроект «Молодежь и дети» 458 млрд рублей.


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    30 сентября 2024, 21:25 • Новости дня
    Захарова назвала Блинкена подлецом

    Захарова назвала Блинкена «подлецом» после его заявлений о трагедии в Бабьем Яре

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, обвинившего Россию в преступлениях на Украине, подчеркнув, что РФ денацифицирует продолжателей преступлений Бабьего Яра.

    Захарова в своем Telegram-канале назвала «подлецом» Блинкена после его заявления о преступлениях России на Украине. Она возмутилась словами Блинкена о трагедии в Бабьем Яре, напомнив, что Россия проводит денацификацию, направленную против тех, кто возрождает идеи убийц жертв Бабьего Яра. «Россия денацифицирует бандеровцев, героизировавших коллаборационистов Бандеру и Шухевича», – подчеркнула она.

    Дипломат отметила, что в Бабьем Яре жертвами стали не только евреи, но и цыгане, а также советские военнопленные. Она добавила, что количество расстрелянных в первые дни трагедии составляло 34 тыс. человек, а общее число убитых до сих пор не установлено, однако оценивается в 100–150 тыс. человек.

    Захарова также обратила внимание на то, что в США устанавливаются памятники фашистским коллаборационистам, что, по ее мнению, также дискредитирует заявления Блинкена.

    Ранее госсекретарь США Блинкен заявил о «резне в Бабьем Яру 29-30 сентября 1941 года, когда нацисты убили 34 тыс. евреев». «Сегодня Россия лживо заявляет, что она «денацифицирует» Украину, совершая преступления против человечности в стране, которая подвергалась жестокому обращению как со стороны нацистского, так и советского режимов», – считает он.

    Коментарии (14)
    30 сентября 2024, 12:42 • Новости дня
    Курскую школу обязали выплатить пострадавшему ученику 100 тыс. рублей за драку на перемене

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Курская школа №41 обязана выплатить 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального ущерба шестикласснику, пострадавшему в драке на перемене, после того как его здоровье ухудшилось и начались проблемы со зрением.

    Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области сообщила, что школа №41 в Курске обязана выплатить 100 тыс. рублей компенсации морального вреда ученику, пострадавшему в драке, передает издание «Секунда».

    Конфликт произошел на перемене между двумя шестиклассниками. Один из мальчиков толкнул другого и ударил в глаз, после чего повалил на пол и несколько раз ударил по ребрам.

    В результате драки у пострадавшего ученика начались проблемы со зрением на поврежденном глазу, и он был вынужден наблюдаться у офтальмолога. Мать ребенка подала иск в суд на 400 тыс. рублей против семьи обидчика. Однако суд постановил, что ответственность за инцидент должна нести школа, так как вред был причинен на ее территории во время учебного процесса.

    Таким образом, требования о компенсации морального вреда, заявленные к матери обидчика, судом удовлетворены не были. Вместо этого школа была обязана выплатить 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального ущерба пострадавшему ученику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мать братьев, которые избили девочку-сироту и мальчика возле школы в Нижнем Тагиле, рассказала, что ее вызывали в полицию.

    Полиция в Новосибирске устанавливает причастных к жестокому избиению девочки в школе.

    Коментарии (15)
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    У России хватает денег и на СВО, и на пенсии

    Подготовлен проект главного финансового документа страны на три года вперед. Бюджет отличается и редкой особенностью с точки зрения доходов, и значительными расходами. Однако это не значит, что ради финансирования спецоперации государство забудет о своих социальных обязательствах и нацпроектах – все ровно наоборот. Подробности

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    «Протез не помешает мне снова взять в руки автомат»

    «Как очнулся после наркоза, два дня был в эмоциональном ступоре. Не мог позвонить домой, жене. Как ей сказать, что я остался без ступни? Как в семье это воспримут? Может быть, я окажусь для них обузой?» Ветеран спецоперации Эдуард Бараев рассказал газете ВЗГЛЯД, как ему удалось вернуться к полноценной мирной жизни после тяжелого ранения. Подробности

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    Новый премьер Японии подкинет США неожиданных проблем

    В первый день октября премьер-министром Японии станет Сигэру Исиба, ранее победивший на выборах лидера правящей партии. Исиба нетипичный для японской элиты политик – мятежник и либерал по самым неожиданным вопросам. Он хочет сохранить военно-политический союз с США, США желают того же. Но проблемы с Исибой Америке обеспечены. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Австрия проголосовала за Россию и против Украины

      На выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. При этом его называют «фашистом», а в европрессе пишут о «реванше фашизма в Австрии».

    • Китай и Бразилия объединились против Зеленского

      Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

    • Способен ли Иран предать Россию

      Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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