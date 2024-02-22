  • Новость часаВоенный аналитик оценил шансы взять угледарскую группировку ВСУ в «клещи»
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    Как Россия развивает главные экспортные ворота России
    Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина
    Орбан: В Европе никто не верит в победу Украины
    Российские военные показали путь штурмовых групп к центру Авдеевки
    В Белоруссии заявили о подготовке Запада к военным действиям
    Washington Post рассказала о бегстве 110-й бригады ВСУ из Авдеевки
    Отец перебежчика Кузьминова заявил, что сына «убрали»
    Лавров: Сельхозземли на Украине присвоены американским бизнесом
    Медведев объяснил, почему русские и украинцы – не братские народы
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Петлюра проиграл

    Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выставка «Россия» как символ грандиозного и человечного

    Выставка «Россия» может служить символом нового национального сверхпроекта и нового национального самоощущения, в котором есть всё – и скоростные автомагистрали через страну, и 300 сортов колбасы в магазинах, и триколор над Авдеевкой.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская культура убьет украинский национализм

    Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.

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    22 февраля 2024, 12:15 • Новости дня

    Глава Wintershall заявил о серьезных последствиях из-за решения уйти из России

    Глава Wintershall Мерен заявил о серьезных последствиях для компании из-за решения уйти из России

    Tекст: Александра Юдина

    Решение германской Wintershall Dea об уходе из России имело серьезные последствия для компании, она ведет реструктуризацию бизнеса, заявил глава Wintershall Марио Мерен.

    По его словам, уход с российского рынка был правильным и единственным возможным решением, однако имеющим глубокие последствия. В частности, в сентябре уже начала процесс реорганизации, передает ТАСС.

    Мерен добавил, что это происходит несмотря на то, что в течение года руководство компании работало над шагами по оптимизации компании и обеспечению ее конкурентоспособности с учетом снижения добычи и запасов.

    Также глава Wintershall заметил, что некоторая часть соглашений с Harbour Energy будет пересмотрена, однако большая часть планов будет приведена в исполнение в следующем году.

    Как указано в отчете Wintershall Dea, компании BASF и LetterOne, которые являются акционерами германской Wintershall Dea, останутся владельцами ее бизнеса, связанного с Россией, после продажи зарубежных активов британской Harbour Energy.

    При этом отмечается, что закрытие сделки BASF, LetterOne и Harbour Energy, в результате которой нефтегазовый бизнес Wintershall Dea, за исключением связанных с Россией предприятий и газотранспортного бизнеса в Германии, перейдет к британской компании. Ожидается, что это произойдет в четвертом квартале этого года.

    Напомним, доли Wintershall Holding GmbH и OMV Exploration & Production GmbH в ОАО «Севернефтегазпром» (оператор Южно-Русского месторождения) составляют 35% и 25%. Год назад правительство установило предел цены для Газпрома на покупку газа у СП с OMV и Wintershall Dea. До этого Путин ограничил покупку газа у совместных с OMV и Wintershall предприятий на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях.

    Позднее президент Владимир Путин поручил правительству создать российские общества, к которым перейдут права на разработку Южно-Русского месторождения.

    21 февраля 2024, 18:25 • Новости дня
    В Госдуме допустили денонсацию территориального договора с США

    Депутат Госдумы Чемерис допустила денонсацию соглашения между СССР и США о разграничении Берингова пролива

    В Госдуме допустили денонсацию территориального договора с США
    @ Шапран Андрей/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Договор между СССР и США о Беринговом проливе также может быть денонсирован вслед за соглашением о вылове Британией рыбы в Баренцевом море, заявила депутат Госдумы, член комитета по международным делам Роза Чемерис.

    Как указала Чемерис на заседании Госдумы, речь идет о документе, который был заключен в 1990 году между Шеварднадзе и госсекретарем США Джеймсом Бейкером, передает «Московский комсомолец».

    Отмечается, что в договоре были прописаны сферы экономических интересов двух стран и площадь континентального шельфа для каждой из сторон в проливе.

    Напомним, в среду Госдума поддержала денонсацию соглашения, позволяющего британским рыбакам вести промысел в Баренцевом море у побережья Кольского полуострова.

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    21 февраля 2024, 17:10 • Новости дня
    Стало известно о решении Зеленского после разгрома ВСУ в Авдеевке

    Эксперт Меркурис: Зеленский срочно уехал из Киева после разгрома ВСУ в Авдеевке

    Стало известно о решении Зеленского после разгрома ВСУ в Авдеевке
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский срочно покинул Киев после того, как украинские войска потерпели неудачу в Авдеевке, заявил британский эксперт Александр Меркурис.

    Зеленский не захотел оставаться в Киеве, где для него сложилась очень сложная политическая обстановка, поэтому по возвращении из Германии он срочно покинул украинскую столицу и отправился на фронт, заявил Меркурис в своем блоге на YouTube, передает РИА «Новости».

    Аналитик отметил, что рейтинги украинского лидера резко снижаются из-за провалов ВСУ на фронте. По этой причине Зеленскому неприятно находиться в Киеве, где он вынужден сталкиваться со своими политическими оппонентами, предположил Меркурис.

    Ранее американский военный заявил, что Киев потерял контроль над ВСУ после сдачи Авдеевки.

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    21 февраля 2024, 13:35 • Новости дня
    Элитными силами ВСУ пожертвовали при бегстве из Авдеевки

    Танкист Белый: Командование ВСУ при бегстве из Авдеевки пожертвовало элитными силами

    Элитными силами ВСУ пожертвовали при бегстве из Авдеевки
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Командование ВСУ при выходе из Авдеевки пожертвовало элитными подразделениями, причем напрасно, заявил участвовавший в освобождении города танкист с позывным «Белый».

    Белый рассказал ТАСС, что командование пожертвовало своим элитным подразделением «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация), чтобы позволить остальным покинуть населенный пункт. Причем, по словам военнослужащего, стратегия оказалась неправильной. «Они оставили в Авдеевке свою элиту по итогу просто так», – сказал он.

    Военный рассказал, что танкисты в ходе освобождения Авдеевки точечно обрабатывали укрепления и дома, где укрывались украинские боевики. В это время российские силы заходили к ним в тыл.

    Белый отметил, что в итоге солдаты ВСУ оказались зажаты, выхода у них не осталось. «Если бы они не ушли, то они бы остались там навсегда», – отметил он.

    Ранее в соцсетях появилось видео допроса командира роты 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины – она же батальон «Азов». «Азовец» был напуган и разрыдался.

    По данным Минобороны, взятый в плен командир «Азова» рассказал, что на стороне ВСУ воюют канадские и грузинские наемники.

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    21 февраля 2024, 19:10 • Новости дня
    Захарова: Украинские нацисты торгуют вещами и документами погибших российских военных
    Захарова: Украинские нацисты торгуют вещами и документами погибших российских военных
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские неонацисты не гнушаются приторговывать вещами и документами погибших российских военных, Россия не оставит это без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что глубина морального падения украинских неонацистов такова, что они не гнушаются продавать личные вещи погибших российских военнослужащих, включая их личные документы – паспорта и военные билеты, передает ТАСС.

    По ее словам, представители киевского режима и украинские неонацисты используют боевые действия ради собственного обогащения, занимаются контрабандой оружия, грабят музеи и православные святыни, чтобы затем распродать национальные культурные ценности за рубежом.

    Дипломат подчеркнула, что сейчас достоверно известно о том, что один из жителей города Джилонга в австралийском штате Виктория получал с Украины и реализовывал через соцсети предметы, принадлежавшие павшим российским бойцам, пишет RT.

    Захарова пояснила, что правоохранительные органы РФ дадут должную правовую оценку подобным действиям бандеровцев и их сообщников, и такое «вопиющие святотатство и циничное глумление» над памятью российских военных, которые сражаются с современными нацистами, не останутся без ответа.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что город Херсон, временно оккупированный украинскими войсками, стал местом для мародерства и грабежа, а назначенная Киевом администрация даже не находится в городе.

    В декабре в ДНР двух чиновников заподозрили в мародерстве на 518 млн рублей.

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    21 февраля 2024, 13:50 • Новости дня
    Интервью Путина Карлсону произвело фурор в ООН

    Полянский: Интервью Путина Карлсону произвело фурор в ООН

    Интервью Путина Карлсону произвело фурор в ООН
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону произвело фурор в Организации Объединенных Наций, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский RTVI.

    «Интерес – это мягко сказано», – сказал он, отвечая на вопрос об эффекте от интервью.

    По слова Полянского, вопросы по поводу беседы Путина и Карлсона задают не только дипломаты, но даже техперсонал ООН, передает ТАСС.

    «Останавливаются и говорят: «О-о, слушайте, такое было интервью, господин посол, вообще замечательное! А вот как он такое сказал? А почему он сказал? Мы такого никогда не слышали», – рассказал Полянский.

    Настоящий фурор, произведенный в ООН интервью, чувствуется, констатировал дипломат.

    При этом Полянский отметил, что западные коллеги делают вид, будто ничего не произошло, в то же время многие другие страны понимают, насколько важен этот информационный прорыв.

    «Западный мир давно уже окружил себя таким пузырем лжи, за который очень трудно пробиться», – указал он. В таких условиях альтернативные источники информации типа соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), журналисты типа Такера Карлсона пробивают эту защиту.

    По мнению Полянского, последствия от интервью еще проявят себя.

    Первый заместитель постпреда России обратил внимание на удивление многих от того, что президент может на протяжении двух часов держать такую дискуссию «в прямом эфире без какой-либо перезаписи и без каких-либо бумажек, с цифрами и фактами на руках».

    Он указал, что есть некоторые лидеры, которые, наверное, уже имя своего не помнят.

    «Во-вторых, конечно же, многие с трудом себе представляют реальную ситуацию, реальное отношение россиян к украинцам, украинцев к россиянам, не представляют себе генезис вот этого кризиса, не представляют ту роль, которую Запад сыграл в генезисе этого кризиса. И для них это очень важно – особенно сказанное из первых уст», – заключил Полянский.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что интервью Путина вскрыло тот факт, что общество США живет в инфоблокаде.

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    22 февраля 2024, 00:56 • Новости дня
    Лавров: Сельхозземли на Украине присвоены американским бизнесом

    Лавров подчеркнул, что украинские сельскохозяйственные земли присвоены американским бизнесом

    Лавров: Сельхозземли на Украине присвоены американским бизнесом
    @ Pavlo Pakhomenko/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский бизнес присвоил сельскохозяйственные земли на Украине, а украинский президент Владимир Зеленский превратил жителей своей страны в расходный материал, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Национальным правительствам пытаются вживить «чипы» внешнего управления. Результат налицо: сельскохозяйственные земли на Украине присвоены американским бизнесом, а украинцы превращены в расходный материал, который режим Владимира Зеленского посылает на смерть в обмен на западные кредиты», – приводит ТАСС слова Лаврова, сказанные на заседании глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро.

    Также Лавров подчеркнул, что «умышленно принижается масштаб трагедии в Газе». Он отметил, что в секторе Газа в ходе обострения конфликта, которое продолжается менее пяти месяцев, «погибло больше мирных граждан, включая детей и женщин, чем с обеих сторон в Донбассе за 10 лет, прошедших после антиконституционного госпереворота в Киеве».

    Напомним, Лавров заявил, что обещанные Западом средства на нужды устойчивого развития и климата оказались «принесены в жертву многомиллиардным спонсорским потокам на милитаризацию Украины и раздувание военных бюджетов членов НАТО».

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    21 февраля 2024, 14:33 • Новости дня
    Стали известны подробности о пребывании перебежчика Кузьминова в Испании

    Mundo: Перебежчик Кузьминов провел в муниципалитете Вильяхойос всего несколько дней

    Tекст: Александра Юдина

    Найденный мертвым в Испании российский перебежчик Максим Кузьминов провел в муниципалитете Вильяхойос от силы несколько дней, пишет испанская газета Mundo.

    Издание указывает, что о российском дезертире никто не слышал ни в супермаркете, ни в ресторане или церкви, находящимися поблизости с тем местом, где было обнаружено тело, передает РИА «Новости».

    Газета также отмечает, что остается неизвестным, жил ли Кузьминов в том квартале, где полиция обнаружила его тело.

    Кроме того, газета отмечает, что на обнаруженных у российского перебежчика документах нашли его отпечатки.

    По информации пресс-службы гражданской гвардии Испании, во время расследования были найдены поддельные документы.

    19 февраля испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, смерть Кузьминова в провинции Аликанте. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.

    При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в настоящий момент не располагает информацией о якобы убийстве в Испании летчика Максима Кузьминова, угнавшего российский военный вертолет.

    Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Кузьминов, о предположительном убийстве которого накануне поступили сообщения из Испании, стал моральным трупом, когда только планировал угнать вертолет. Нарышкин назвал угон «грязным и страшным преступлением».

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    21 февраля 2024, 18:17 • Новости дня
    Иран обвинил Израиль в подрыве главного газопровода страны
    Иран обвинил Израиль в подрыве главного газопровода страны
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская сторона пыталась вывести из строя основной иранский газопровод в середине февраля, заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

    Израиль пытался провести диверсию 14 февраля, повреждения получили несколько веток газопровода, цель диверсии не была достигнута, заявил Оуджи, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    По словам главы ведомства, через два часа после подрыва начались восстановительные работы. Подрыв не имел никаких последствий для обеспечения газом городов и поселков.

    Напомним, 14 февраля в городе Боруджен на главной газопроводной линии Ирана после взрыва начался пожар.

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    22 февраля 2024, 01:49 • Новости дня
    Washington Post рассказала о бегстве 110-й бригады ВСУ из Авдеевки

    Washington Post подтвердила бегство ВСУ из Авдеевки «без предварительного согласования»

    Washington Post рассказала о бегстве 110-й бригады ВСУ из Авдеевки
    @ ТАСС/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие 110-й бригады вооруженных сил Украины покинули свои позиции в Авдеевке «без предварительного согласования», сообщили СМИ со ссылкой на украинских военных.

    Как пишет Washington Post, выход ВСУ из Авдеевки оказался хаотичным и плохо спланированным. Один из солдат рассказал, что военным приказывали занимать позиции, уже разрушенные к тому времени или захваченные российскими войсками, передает РИА «Новости».

    По словам военного, бойцы «110-й бригады были измотаны после службы на протяжении двух лет без ротаций». В материале говорится, что «усталость вынудила их покинуть свои позиции «без предварительного согласования».

    Командующий отрядом 53-й бригады ВСУ по имени Сергей подтвердил, что не все украинские военные смогли выбраться из Авдеевки. Его собственный взвод находится в «очень сложной ситуации» после выхода «в районы вокруг города». Он признал, что потеря Авдеевки «психологически сломала» некоторых украинских военных, «большинство людей от всего этого в шоке».

    Напомним, New York Times сообщила, что порядка 1 тыс. бойцов ВСУ попали в плен или пропали без вести при отступлении из Авдеевки. Представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой назвал статью New York Times «российской пропагандой», а источники издания – «совершенно несостоятельными, потому что нет таких людей».

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    21 февраля 2024, 14:14 • Новости дня
    Британии запретили ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря

    Госдума денонсировала соглашение с Британией о рыболовстве

    Британии запретили ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря
    @ Maciej Olszewski/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума поддержала денонсацию соглашения, позволяющего британским рыбакам вести промысел в Баренцевом море у побережья Кольского полуострова.

    В пояснительной записке указывается, что соглашение имеет «преимущественно одностороннюю направленность, при этом аналогичные или соразмерные выгоды для Российской Федерации в нем отсутствуют», передает ТАСС.

    Отмечается, что денонсация соглашения не повлечет существенные внешнеполитические и экономические последствия, поскольку в 2022 году Британия приняла решение о прекращении режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле в отношении России.

    Документ позволял британским рыбакам ловить рыбу в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова. Рыболовным судам также разрешалось свободно плавать и становиться на якорь в этих водах.

    Ранее британские СМИ писали, что запрет России на вылов рыбы в Баренцевом море лишит британцев любимого блюда.

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    22 февраля 2024, 10:23 • Новости дня
    Володин пословицей объяснил британцам выход России из соглашения по рыболовству
    Володин пословицей объяснил британцам выход России из соглашения по рыболовству
    @ Maciej Olszewski/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Только за прошлый 2023 год благодаря действию заключенного в 1956 году соглашения с правительством Британии о рыболовстве англичане выловили в Баренцевом море 566 тыс. тонн трески и пикши, а в ответ ввели против России 2 тыс. санкций, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин в своем Telegram-канале отметил, что денонсация соглашения, которое было заключено в советский период и действовало 68 лет, – в российской практике редкий случай. Он напомнил, что этот договор позволял британским судам заниматься рыбным промыслом в Баренцевом море: в территориальных водах СССР, а затем России. Взаимен наша страна ничего не получала, отметил Володин.

    Спикер Госдумы подчеркнул, что Никита Хрущев, принимая такое решение в 1956 году, руководствовался точно не национальными интересами.

    Он отметил, что для британцев рыбные блюда являются любимыми, а блюда из трески и пикши – это 40% их «рыбного меню».

    «Вместе с этим объявляют нам почти 2 тыс. санкций, ведут себя крайне недружественно и агрессивно по отношению к России. Когда спрашивают, можем ли мы им ответить на санкции, – можем», – подчеркнул Володин.

    Он напомнил, что расторгнуть договор предложил президент Владимир Путин. И депутаты единогласно поддержали российского лидера.

    «Политика – это поступки и решения. С Горбачевым – потеряли страну, а с Путиным – ее обрели: Крым вернулся в Россию; защитили наших братьев в Донбассе и Новороссии, а сегодня возвратили природные богатства», – подчеркнул Володин.

    Теперь российские рыбаки смогут добывать больше рыбы в родном Баренцевом море, она станет доступнее для наших граждан.

    «А англичанам надо учить пословицы: русские долго запрягают, но быстро ездят», – заключил Володин.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Россия лишает Британию национального символа.

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    21 февраля 2024, 19:02 • Новости дня
    МАГАТЭ сообщило об отключении ЗАЭС от последней резервной ЛЭП

    Глава МАГАТЭ Гросси: Запорожская АЭС отключена от последней резервной ЛЭП

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) отключена от последней резервной внешней линии электропередачи, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

    По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, отключение произошло во вторник из-за неисправности на украинской стороне, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что, несмотря на продолжение работы основной ЛЭП, ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС остается нестабильной. «Частые перебои в подаче электроэнергии остаются источником серьезной обеспокоенности в отношении ядерной безопасности крупнейшей в Европе атомной электростанции, поскольку ей необходимо электричество для охлаждения реакторов и других важных функций, даже когда все реакторные блоки остановлены», – сказал Гросси.

    Ранее в Росатоме сообщили, что Гросси положительно оценил усилия по обеспечению безопасности ЗАЭС.

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    21 февраля 2024, 13:36 • Новости дня
    Путин в Казани поднялся за штурвал Ту-160М

    Путин в Казани поднялся за штурвал модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М

    Путин в Казани поднялся за штурвал Ту-160М
    @ Искандер Асабаев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин по прилете в Татарстан в среду посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова, где осмотрел четыре глубоко модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М.

    Такие самолеты могут быть носителями ядерного оружия и являются элементом так называемой ядерной триады России, передает ТАСС.

    В кабину одного из самолетов – за штурвал – Путин поднялся лично. Там он провел около десяти минут. Узнав, что у ракетоносца пока нет имени, президент предложил назвать его в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. «[Это] человек, который много сделал для всей страны, для всей России», – подчеркнул Путин.

    Также глава государства ознакомился с презентацией о работе завода, планах производства и привлечении кадров, в том числе молодых.


    Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров, гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, глава Татарстана Рустам Минниханов.

    Напомним, Путин прибыл с рабочей поездкой в Казань, где вместе с лидерами ряда зарубежных стран примет участие в открытии Игр будущего.

    Ранее в среду Путин на аэродроме Чкаловский вручил госнаграды воинским частям ВКС России. Глава государства передал главному командованию Воздушно-космических сил России список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный» и поздравил военнослужащих с предстоящим Днем защитника Отечества.

    Путин подчеркнул, что российская армия смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта.

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    22 февраля 2024, 05:50 • Новости дня
    Российские военные показали путь штурмовых групп к центру Авдеевки

    Военнослужащие 55-й гвардейской бригады ЦВО показали путь штурмовых групп к центру Авдеевки

    Российские военные показали путь штурмовых групп к центру Авдеевки
    @ ТАСС/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие 55-й гвардейской мотострелковой (горной) бригады ЦВО показали путь, по которому штурмовые группы пробивались к центру Авдеевки, сообщило Минобороны России. Также сообщается, что одни из самых ожесточенных боев происходили у железнодорожного вокзала.

    Минобороны России пояснило, что «вклиниться вглубь и продвигаться к центру города было задачей 55-й гвардейской бригады». Штурмовые группы продвигались с нескольких направлений, главные силы шли по Соборной улице, передает ТАСС.

    Указывается, что почти в каждом доме ВСУ устроили огневые точки, поблизости располагались «сети окопов и укрытий», среди зданий находилась военная техника. Почти каждый подвал украинские военные использовали как склад боеприпасов, там были «минометные мины, ручные гранатометы, цинки с патронами, гранаты к подствольным гранатометам и большая часть обнаруженного вооружения и боеприпасов импортного производства».

    Как сообщили участники освобождения Авдеевки, «одни из самых ожесточенных боев» велись у железнодорожного вокзала, там располагались «самые боеспособные части ВСУ».

    Военные показали «позиции ВСУ и трофейное вооружение иностранного производства, брошенное украинскими подразделениями при отступлении из Авдеевки». Указывается, что ВСУ «оставили огромное количество улик, подтверждающих непосредственное участие наемников из США, Канады и стран Евросоюза в составе националистических подразделений».

    Минобороны России сообщило, что заместитель министра обороны Виктор Горемыкин вручил государственные награды (медали «За отвагу», «За храбрость» и «За спасение погибавших») военнослужащим мотострелковых бригад второй гвардейской общевойсковой армии ЦВО, отличившимся в ходе освобождения Авдеевки.

    Напомним, накануне сообщалось, что начальник Генштаба ВС России – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне СВО и вручил ордена Мужества и медали «За отвагу» военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Авдеевки. До этого Горемыкин вручил 15 орденов Мужества участвовавшим в боях под Авдеевкой военнослужащим.

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    21 февраля 2024, 18:38 • Новости дня
    За переговоры с Россией высказались более 70% украинцев
    За переговоры с Россией высказались более 70% украинцев
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Более 70% украинцев высказались за необходимость поиска дипломатического решения конфликта с Россией, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

    Так, согласно опросу, с мая 2022 года по февраль 2024 года число сторонников дипломатического урегулирования конфликта выросло с 59 до 72%, передает РИА «Новости».

    В институте считают, что граждане Украины остаются открытыми к мирным переговорам с Россией. Опрос проводился с помощью телефонного интервью 5-10 февраля, в нем приняли участие 1202 человека.

    В Кремле заявляли ранее, что России важно достичь целей спецоперации, предпочтительно сделать это мирным путем, но если он отвергается, СВО продолжается.

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