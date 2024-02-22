Глава Wintershall заявил о серьезных последствиях из-за решения уйти из России

Глава Wintershall Мерен заявил о серьезных последствиях для компании из-за решения уйти из России

Tекст: Александра Юдина

По его словам, уход с российского рынка был правильным и единственным возможным решением, однако имеющим глубокие последствия. В частности, в сентябре уже начала процесс реорганизации, передает ТАСС.

Мерен добавил, что это происходит несмотря на то, что в течение года руководство компании работало над шагами по оптимизации компании и обеспечению ее конкурентоспособности с учетом снижения добычи и запасов.

Также глава Wintershall заметил, что некоторая часть соглашений с Harbour Energy будет пересмотрена, однако большая часть планов будет приведена в исполнение в следующем году.

Как указано в отчете Wintershall Dea, компании BASF и LetterOne, которые являются акционерами германской Wintershall Dea, останутся владельцами ее бизнеса, связанного с Россией, после продажи зарубежных активов британской Harbour Energy.

При этом отмечается, что закрытие сделки BASF, LetterOne и Harbour Energy, в результате которой нефтегазовый бизнес Wintershall Dea, за исключением связанных с Россией предприятий и газотранспортного бизнеса в Германии, перейдет к британской компании. Ожидается, что это произойдет в четвертом квартале этого года.

Напомним, доли Wintershall Holding GmbH и OMV Exploration & Production GmbH в ОАО «Севернефтегазпром» (оператор Южно-Русского месторождения) составляют 35% и 25%. Год назад правительство установило предел цены для Газпрома на покупку газа у СП с OMV и Wintershall Dea. До этого Путин ограничил покупку газа у совместных с OMV и Wintershall предприятий на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях.

Позднее президент Владимир Путин поручил правительству создать российские общества, к которым перейдут права на разработку Южно-Русского месторождения.

