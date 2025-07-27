Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.7 комментариев
Временные ограничения полетов введены в аэропорту Пулково
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пулково, сообщил официальный представитель Росавиации в Telegram-канале.
«Пулково: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.
Ранее в ночь на воскресенье аэропорт Пскова и нижегородская воздушная гавань Стригино ввели временные ограничения полетов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило почти о 100 сбитых БПЛА на регионами России за ночь.