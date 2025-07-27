Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.7 комментариев
Аэропорты Нижнего Новгорода и Пскова ввели временные ограничения полетов
Аэропорт Пскова и нижегородская воздушная гавань Стригино ввели временные ограничения полетов, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.
«Аэропорты Нижний Новгород (Стригино) и Псков: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье ограничения полетов были введены в аэропортах Калуги и Волгограда.