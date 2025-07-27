Аэропорты Нижнего Новгорода и Пскова ввели временные ограничения полетов

Пловец из Москвы погиб во время заплыва на Волге

Tекст: Ирма Каплан

«Друзья, с огромной горечью сообщаем, что 26 июля во время проведения заплыва X-WATERS Volga произошла трагедия - одному из пловцов, Дмитрию Ионову из Москвы стало плохо», – сказано в сообщении организаторов.

Они сообщили, что на завершающем этапе заплыва Дмитрий, по-видимому, почувствовал себя плохо и подал знак спасателям, подняв руку. Его эвакуировали на лодку, а в момент выхода из воды он потерял сознание.

На берегу врачи бригады неотложной помощи начали реанимационные действия и доставила пловца в областную клиническую больницу. Спасти Дмитрия не удалось.

«Диагноз в соответствии с принципом врачебной тайны будет сообщён напрямую родственникам», – добавили организаторы.

Как писала в начале июля газета ВЗГЛЯД, во время заплыва на соревнованиях «Лига триатлона & Ironstar» в Москве умер триатлонист Владимир Порфиров.