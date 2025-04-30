  • Новость часаВ ЕС заявили о плане «Б» по санкциям против России при выходе США из переговоров
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Успехи российской армии сулят Украине новые территориальные потери
    Болгария получила от США «разваливающийся» F-16
    Путин показал обстановку своей резиденции в Кремле
    Появились подробности беседы Трампа и Зеленского в Ватикане
    США обвинили Киев в попытках изменить условия сделки по ресурсам
    Путин рассказал об участии французских бойцов в СВО на стороне России
    Хинштейн: В Курской области погибли 288 мирных жителей из-за вторжения ВСУ
    Донецкий железнодорожный вокзал возобновляет свою работу
    Путин: Разрозненные группы солдат ВСУ сидят в Курской области по подвалам
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В мире начинается игра в империи

    Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

    6 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем корейцам наша СВО

    Если весь XX век американцы сдерживали этот конфликт по 38-й параллели, то прямо сейчас он размораживается, и перспектива войны между Северной и Южной Кореей станет неизбежностью. При этом агрессором, скорее всего, выступит именно Южная Корея.

    12 комментариев
    30 апреля 2025, 22:12 • Новости дня

    Суд обязал Wintershall прекратить зарубежный арбитраж против России

    Московский суд потребовал остановить разбирательство Wintershall Dea на 7,5 млрд евро

    Tекст: Денис Тельманов

    Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и постановил приостановить за рубежом арбитражный процесс против России по делу Wintershall Dea.

    Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел, передает ТАСС. Согласно постановлению, компания Wintershall Dea, юридическая фирма Aurelius Cotta, а также их представители, арбитры и связанные лица обязаны прекратить все процедуры по поддержанию или продолжению арбитражного разбирательства против России до окончательного судебного решения в Москве.

    Генпрокуратура ранее подала иск к Wintershall Dea, Aurelius Cotta и трем арбитрам Постоянной палаты третейского суда в Гааге. Как сообщил источник агентству, речь идет о требовании запретить разбирательство по взысканию с России 7,5 млрд евро в пользу германской Wintershall Dea.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура России подала иск против немецкой компании Wintershall Dea и юридической фирмы Aurelius Cotta, а также против трех физических лиц, при этом Wintershall Dea начала два арбитражных разбирательства против России для защиты своих прав на активы в стране, а решение Wintershall Dea уйти из России, по заявлению главы компании Марио Мерена, имело серьезные последствия.

    30 апреля 2025, 18:40 • Новости дня
    Путин назвал День Победы триумфом советского и российского народа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с участниками марафона «Знание. Первые» заявил, что Победа в Великой Отечественной войне является триумфом для всего советского и российского народа.

    Путин напомнил, что в советское время о Дне Победы часто говорили словами из знаменитой песни: «Это праздник со слезами на глазах», передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Во-первых, это праздник, безусловно, потому что День Победы и все, что происходило во времена Второй мировой войны и войны, как мы говорим для себя, Великой Отечественной войны, это, безусловно, триумф нашего народа, триумф советского народа и российского народа».

    Путин пояснил, что все народы СССР внесли свой вклад в разгром нацизма, однако РСФСР, по его словам, «в силу ее масштабов внесла максимальный вклад и больше всего положила на алтарь Победы своих сынов и дочерей».

    «Мы всегда подчеркиваем, это правда, все народы Советского Союза внесли огромный вклад, никто себя не жалел, все работали на общую Победу. Но, конечно, Российская Федерация в силу ее масштабов внесла, конечно, максимальный вклад в эту Победу и больше всего положила на алтарь этой Победы своих сынов и дочерей, которые погибли, защищая Родину и защищая наше будущее», – приводят «Известия» слова главы государства.

    Президент также подчеркнул необходимость использования современных возможностей для передачи памяти о Великой Отечественной войне следующим поколениям. Путин отметил, что участники войны совершили подвиг и продолжают его совершать, защищая Родину.

    Ранее Путин подчеркнул особое значение Дня Победы, отметив его святость для России, а также для других государств бывшего Советского Союза. Он заявил о важности 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув ее колоссальную значимость для России и роль ветеранов как примеров патриотизма.

    Коментарии (0)
    30 апреля 2025, 14:25 • Новости дня
    ЕК предупредила Сербию о последствиях визита Вучича в Россию 9 мая
    ЕК предупредила Сербию о последствиях визита Вучича в Россию 9 мая
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия предупредила Сербию о том, что визит президента страны Александра Вучича в Москву на День Победы может осложнить переговоры по вступлению в Евросоюз.

    Об этом заявил журналистам представитель ЕК Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе, комментируя итоги поездки еврокомиссара Марты Кос в Белград 29 апреля, передает ТАСС.

    «Мы предупредили Сербию, что визит в Москву может осложнить процесс переговоров и подготовки к вступлению в ЕС. Мы ожидаем от Сербии подтверждения своих стратегических приоритетов», – сказал Мерсье.

    Он также отметил, что, по мнению ЕК, страны – кандидаты в ЕС «не должны продолжать отношения с Россией, как будто ничего не произошло».

    Ранее Вучич заявил, что он не изменил своего решения посетить Москву 9 мая, несмотря на значительное политическое давление, которое оказывается на него извне. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ждет Вучича в Москве на торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Еврокомиссия выразила надежду, что Вучич не посетит Москву на празднование 80-летия Победы. Спикер МИД России Мария Захарова назвала проявлением европейского нацизма планы ЕС запретить лидерам стран приезжать в Москву на 9 Мая.

    Коментарии (13)
    30 апреля 2025, 19:25 • Видео
    Украина отвергла перемирие

    Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

    Коментарии (0)
    30 апреля 2025, 19:56 • Новости дня
    Путин допустил возвращение Волгограду названия Сталинград
    Путин допустил возвращение Волгограду названия Сталинград
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности рассмотреть возможность возвращения городу Волгограду названия Сталинград.

    На встрече с участниками марафона «Знание. Первые» Путин подчеркнул, что решение по этому вопросу должны принимать сами жители города, передает ТАСС.

    В ответ на соответствующий вопрос Путин сказал: «Это жители должны решать. Подумаем. Надо у жителей спросить». Он отметил, что необходимо узнать мнение большинства горожан, и добавил: «Я подумаю, хорошо».

    Ранее Путин подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград.

    Коментарии (55)
    30 апреля 2025, 09:01 • Новости дня
    Бывший боец ВСУ стал командиром расчета БПЛА на российской стороне
    Бывший боец ВСУ стал командиром расчета БПЛА на российской стороне
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший военный ВСУ с позывным «Прометей» возглавил расчет беспилотников в добровольческом батальоне, созданном из экс-военных Украины.

    Бывший военнослужащий ВСУ с позывным «Прометей» рассказал, что после попадания в плен во время боев под Авдеевкой решил перейти на сторону России. Он стал командиром расчета БПЛА в батальоне имени Максима Кривоноса, куда входят бывшие украинские военные, создавшие собственное движение против киевских властей, сообщает РИА «Новости».

    «Прометей» отметил, что в ВСУ не занимался беспилотниками и жаловался на отношение командования к бойцам, которых использовали как «мясо» для окопов. В России он прошел обучение по работе с БПЛА и теперь руководит расчетом, а также обучает других военных приемам противодействия дронам.

    По словам командира, сейчас идет «война БПЛА», где основную роль играют дроны, уничтожающие технику противника и корректирующие огонь артиллерии. «Прометей» подчеркнул, что обучает бойцов тактике ухода от дронов и методам их сбивания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военный, взятый в плен в Белгородской области, рассказал о задачах ВСУ, среди которых были разведка и диверсии на территории России, а также сообщил, что 18-летних украинцев принуждают подписывать контракты на военную службу под угрозой ареста, и заявил о случаях попадания украинских подразделений под дружественный огонь.

    Коментарии (0)
    30 апреля 2025, 19:07 • Новости дня
    Путин сообщил об участии французских бойцов в СВО на стороне России
    Путин сообщил об участии французских бойцов в СВО на стороне России
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что на стороне России в зоне специальной военной операции принимают участие граждане Франции.

    На встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые» Путин подчеркнул, что эти французские добровольцы назвали свое подразделение «Нормандия – Неман», по аналогии с легендарным французским авиаполком, который сражался вместе с советскими летчиками во время Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

    Российский лидер отметил: «И сегодня некоторые граждане Французской Республики вместе с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воюют плечом к плечу, и назвали свое подразделение тоже, как и их деды и прадеды, "Нормандия – Неман"».

    Глава государства также добавил, что и сегодня во Франции, как и в других западных странах, есть люди, которые разделяют российские принципы и ценности.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что значительная часть населения Франции осознает ситуацию на Украине и не хочет отказываться от дружбы с Россией.

    Коментарии (3)
    30 апреля 2025, 10:55 • Новости дня
    Водолацкий заявил о необходимости расширения буферной зоны до Конотопа

    Tекст: Александра Юдина

    Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий выразил мнение, что буферная зона для недопущения обстрелов со стороны ВСУ должна доходить до Конотопа в Сумской области.

    По его словам, создание буферной зоны от Глухова до Конотопа призвано обеспечить защиту российских приграничных областей от ударов ВСУ, передает ТАСС.

    Водолацкий выразил мнение, что задача состоит в том, чтобы создать максимально широкую безопасную зону, которая исключит возможность украинских националистов наносить удары по территориям Курской, Брянской и Белгородской областей.

    Он добавил, что российские военные уже выполняют задачу по созданию буферной зоны.

    При этом Водолацкий подчеркнул, что освобожденные населенные пункты сейчас продолжают подвергаться атакам ВСУ с применением артиллерии и беспилотников.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, российские войска создают в районе Сум контуры будущей буферной зоны.

    Коментарии (11)
    30 апреля 2025, 12:40 • Новости дня
    Российские войска освободили Новое в ДНР
    Российские войска освободили Новое в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделения группировки «Запад» был освобожден пункт Новое в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение формированиям двух механизированных, танковой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Двуречной, Купянска, Купянска-Узлового, Осиново, Нечволодовки, Каменки в Харьковской области и Кировска в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 220 военнослужащих, две бронемашины, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожен склад с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники четырех механизированных, пехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны возле Миропольского, Проходов, Могрицы, Юнаковки, Садков и Рясного в Сумской области.

    При этом потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, три бронемашины, хорватскую РСЗО RAK-SA-12 и семь артиллерийских орудий, в том числе американское 105-мм орудие М119. Уничтожены станция РЭБ и склад с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и двух штурмовых бригад ВСУ в районах Звановки, Дроновки, Северска, Подольского, Веролюбовки и Константиновки в ДНР.

    Потери ВСУ составили до 270 военнослужащих, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки  «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям тяжелой механизированной, механизированной, пехотной бригад ВСУ, бригад спецназначения и нацгвардии у Новой Полтавки, Новоэкономического, Красноармейска, Ульяновки, Яблоновки, Владимировки и Октябрьского в ДНР.

    Противник при этом потерял до 525 военнослужащих, пять бронемашин и семь артиллерийских орудий, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили наступление вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Поддубного, Зеленого Поля, Богатыря, Комара, Отрадного и Вольного Поля в ДНР.

    Потери противника составили до 175 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Павловки в Запорожской области, Токаревки и Садового в Херсонской области.

    ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, танк и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Дорошовку в Харьковской области. Днем ранее они освободили Каменку в Харьковской области.

    На прошлой неделе в Курской области был освобожден населенный пункт Олешня, а в Донецкой народной республике (ДНР) – Новомихайловка, Шевченко, Сухая Балка, Тарасовка и Богдановка.

    Коментарии (2)
    30 апреля 2025, 07:17 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 34 украинских беспилотника над пятью регионами России

    Tекст: Александра Юдина

    Средства противовоздушной обороны сбили и уничтожили 34 украинских беспилотника самолетного типа в разных регионах страны минувшей ночью, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что 15 дронов были перехвачены над Курской областью, восемь – над Брянской областью, семь – над Орловской областью, три – над Владимирской областью и один – над Белгородской областью.

    Напомним, в ночь на 29 апреля российские военные уничтожили 40 украинских дронов.

    Коментарии (0)
    30 апреля 2025, 00:11 • Новости дня
    Стало известно о запуске строительства моста между Россией и КНДР

    Названа дата участия Мишустина в запуске строительства моста в КНДР

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава правительства России примет участие в церемонии старта возведения нового автомобильного моста через реку Туманная на границе с КНДР.

    Церемония запуска строительства автомобильного моста через реку Туманная пройдет 30 апреля в режиме видеоконференции с участием главы правительства России Михаила Мишустина, передает РИА «Новости». С северокорейской стороны в мероприятии примет участие председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон, который даст старт строительству со стороны Северной Кореи. Мост возводится на территории Приморского края и призван усилить транспортную и экономическую связь между двумя странами.

    Как отмечается, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста было достигнуто в ходе визита президента России Владимира Путина в Пхеньян в июне 2024 года. Проект реализуется в рамках расширения двусторонних контактов и сотрудничества между Россией и КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин поблагодарил подразделения армии КНДР, принимавшие участие в разгроме ВСУ в Курской области, КНДР направила войска в Россию в соответствии с действующим соглашением о стратегическом партнерстве между двумя странами, а лидер КНДР отметил самоотверженность своих военных, участвовавших в совместной с Россией операции по освобождению Курской области, и анонсировал установку памятника.

    Коментарии (0)
    30 апреля 2025, 10:39 • Новости дня
    Украинский националист призвал бить русскоязычных детей и взрослых
    Украинский националист призвал бить русскоязычных детей и взрослых
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский националист Дмитрий Корчинский публично поддержал идею физического воздействия на взрослых и детей за разговоры на русском языке.

    Дмитрий Корчинский заявил в эфире YouTube-канала «Говорит великий Львов», что считает правильным и справедливым физически наказывать детей за использование русского языка, передает ТАСС.

    Националист подчеркнул, что, по его мнению, такие меры необходимо применять не только к детям, но и к взрослым украинцам, чтобы они забывали русский язык.

    По его словам, украинцы пока не забыли русский язык, однако, по его убеждению, если хотя бы 10% населения перестанет понимать русский, остальные тоже будут вынуждены его забыть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер Богдан Бенюк, широко известный по ролям в советских и российских кино- и телепроектах, оказался в центре скандала после крайне агрессивных высказываний относительно русского языка на Украине. Он советует применять физическую силу к детям, которые продолжают говорить на русском, чтобы «они забыли на веки вечные о том, что есть русский язык». В числе прочего Бенюк призвал бить детей прутом и даже бутылкой по голове.

    Коментарии (2)
    30 апреля 2025, 10:05 • Новости дня
    Мишустин назвал знаковым этапом строительство моста между Россией и КНДР

    Мишустин назвал строительство моста знаковым этапом отношений России и КНДР

    Мишустин назвал знаковым этапом строительство моста между Россией и КНДР
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Строительство автомобильного моста через реку Туманная станет важным шагом для развития сотрудничества между Россией и КНДР, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Строительство автомобильного моста между Россией и КНДР через реку Туманная стало важным этапом в отношениях двух стран, передает ТАСС. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время церемонии запуска проекта, прошедшей по видеосвязи с председателем кабинета министров КНДР Пак Тхэ Соном.

    Мишустин подчеркнул, что значение моста выходит далеко за рамки просто инженерной задачи.

    «Мост символизирует наше общее стремление к укреплению дружественных, добрососедских отношений, наращиванию межрегионального сотрудничества», – заявил премьер.

    Глава российского правительства добавил, что создается надежная основа для более тесной кооперации между странами, а сама дорога позволит наладить открытый диалог, увеличить число поездок и встреч, а также познакомить жителей России и КНДР с историей и традициями друг друга.

    Мишустин отметил высокую ценность дружеских отношений с КНДР и подтвердил готовность к дальнейшему конструктивному взаимодействию. Глава кабмина добавил, что участие в строительстве важного инфраструктурного объекта – это большая честь и ответственность, а также вклад в укрепление доверия и единства между странами.

    Напомним, правительства России и КНДР договорились о создании пограничного автомобильного моста через реку Туманная в рамках сотрудничества в сфере здравоохранения и медицинского образования.

    Сообщалось, что 30 апреля церемония запуска строительства этого моста пройдет в режиме видеоконференции с участием премьер-министра России Михаила Мишустина.

    Коментарии (0)
    30 апреля 2025, 09:36 • Новости дня
    Полковник США назвал виновного в затягивании конфликта на Украине

    Полковник Макгрегор обвинил Украину в затягивании конфликта с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Именно Украина несет ответственность за затягивание конфликта с Россией, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

    Украина виновата в затягивании конфликта с Россией, такую точку зрения озвучил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, передает РИА «Новости».

    В своем сообщении в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) он подчеркнул: «Давайте расставим все точки над i: этот конфликт затягивает именно Украина!»

    Дональд Трамп заявил, что ему проще общаться с Владимиром Путиным, чем с Владимиром Зеленским.

    Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что Владимир Зеленский не желает принимать мирные инициативы США из-за опасений раскрытия совершенных преступлений.

    Коментарии (3)
    30 апреля 2025, 19:40 • Новости дня
    Путин: ВСУ «вышибли» из Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал, что украинские боевики были выбиты из Курской области, однако отдельные разрозненные группы «продолжают скрываться по подвалам».

    Путин на встрече с участниками марафона «Знание» сообщил: «Да, вышибли из Курской области противника, но там еще "по щелям", в подвалах каких-то сидят», передает ТАСС.

    «Мы слышим, чего говорят там – просят эвакуации, – добавил российский лидер. – Но эвакуироваться невозможно, потому что там разрозненные группы по два-три человека где-то в перелесках сидят, в норах каких-то».

    Кроме того, президент провел исторические параллели, заявив, что немецкие танки, используемые на Украине, вызывают ассоциации с событиями Великой Отечественной войны. По его словам, «вид немецких танков с крестами на Украине» вызывает чувства, от которых невозможно уйти.

    В субботу начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов. Телеканал RT анонсировал премьеру фильма об операции «Поток» в Курской области.

    Коментарии (11)
    29 апреля 2025, 23:48 • Новости дня
    США выразили обеспокоенность участием военных КНДР в конфликте

    Госдеп США заявил о тревоге из-за вмешательства военных КНДР на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти озвучили обеспокоенность по поводу участия военнослужащих КНДР в событиях на Украине, акцентировав на ответственности третьих стран.

    Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон обеспокоен прямым участием военных КНДР в украинском кризисе, передает ТАСС.

    По ее словам, Пхеньян не способствует урегулированию ситуации, а напротив – помогает продолжению конфликта между Россией и Украиной вместе с другими третьими странами.

    По словам Брюс, перемещение военных КНДР на территорию России и любая поддержка, которую Россия оказывает КНДР в ответ, должны быть немедленно прекращены.

    Представитель Госдепа подчеркнула, что ответственность за продолжение конфликта лежит и на Пхеньяне, и на других вовлеченных странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило о недопустимости военного сотрудничества России и КНДР, подчеркнув противоречие подобных действий международным нормам.

    Министерство иностранных дел Китая отказалось комментировать возможное участие северокорейских военных в событиях в Курской области, ограничившись заявлением о неизменности своей позиции.

    Лидер КНДР отметил самоотверженность военных страны, участвовавших в совместной с Россией операции по освобождению Курской области, и анонсировал установку памятника.

    Коментарии (0)
    30 апреля 2025, 01:05 • Новости дня
    Небензя обвинил Зеленского в отказе от мира ради сокрытия преступлений

    Зеленский отверг мирные предложения США для сокрытия преступлений, заявил Небензя

    Tекст: Денис Тельманов

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о нежелании Владимира Зеленского принимать мирные инициативы США из-за опасений раскрытия совершенных преступлений.

    На заседании Совета Безопасности ООН по Украине постоянный представитель России Василий Небензя обвинил Владимира Зеленского в том, что он безответственно отвергает предложения США о мире, поскольку стремится скрыть совершенные преступления. Об этом сообщает ТАСС.

    Небензя заявил: «Вчера руководство Украины официально подтвердило свою причастность к этому убийству, а секретарь комитета Рады по безопасности Костенко, комментируя его, заявил, что подобные методы останутся в арсенале украинских спецслужб и после прекращения войны, цитирую, «в ближайшие 10, 20, 30 лет, сколько потребуется», конец цитаты».

    По словам дипломата, такие заявления свидетельствуют о «преступной вероломной природе киевского режима, главарь которого заинтересован исключительно в спасении своей шкуры и в сокрытии совершенных им преступлений против собственного народа». Он добавил, что Зеленский, несмотря на ожидания украинцев, предпочитает эскалацию конфликта и игнорирует взвешенные мирные предложения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытки президента США Дональда Трампа реализовать свой план урегулирования конфликта на Украине вновь потерпели неудачу из-за позиции киевского лидера, на встрече в Риме президент Украины Владимир Зеленский обратился к Трампу с просьбой увеличить поставки вооружения, а в интервью американскому журналисту Трамп заявил, что Владимир Путин был для него более удобным партнером, чем Зеленский.

    Коментарии (0)
    Главное
    Путин допустил возвращение Волгограду названия Сталинград
    Лихачев заявил о готовности обсудить присутствие США на ЗАЭС
    Американский ВВП неожиданно пошел на спад
    Арестованы обвиняемые в мошенничестве в отношении бойцов СВО в Шереметьеве
    На писателя Быкова завели дело за фейки о российской армии
    Захарова осудила угрозы Еврокомиссии Вучичу за поездку в Москву
    Глава IIHF Тардиф отказал Овечкину во включении в Зал славы

    Беспрецедентный кризис заставляет сбивать цены на автомобили

    Целых полмиллиона нераспроданных легковых автомобилей скопилось на складах в России. Это беспрецедентный объем на фоне обвалившихся продаж. А это значит, что покупателей ждут скидки, считают в «Автостате». На каких автомобилях можно будет сэкономить, и почему ситуация с распродажей машин не такая однозначная? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и КНДР вскрыли военное лицемерие Запада

    Россия и КНДР официально подтвердили участие северокорейцев в освобождении Курской области. В ответ западные страны раскритиковали сближение Пхеньяна и Москвы. Однако эксперты отмечают: громкие заявления США и ЕС беспочвенны. В то время как присутствие северокорейских военных в Курской области регламентировалось союзническим договором с Россией, отправка западных наемников на Украину остается нелегальной до сих пор. Подробности

    Перейти в раздел

    «Семь месяцев во мраке». Жители Суджи рассказали о жизни под украинской оккупацией

    Накануне полного освобождения Курской области от украинских вооруженных формирований спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, кто с начала августа прошлого года и до середины марта был под оккупацией ВСУ. Жители Суджанского района рассказали о семи месяцах ежедневных испытаний — и о том, с чем они вышли из статуса «без вести пропавших». Подробности

    Перейти в раздел

    США проиграли Европе в Америке

    Парламентские выборы в Канаде выиграла действующая либеральная власть, хотя еще в начале года победа консерваторов казалась неизбежной. Это триумф не только премьер-министра Канады Марка Карни, но и глобалистов. А основной виновник того, что Урсула фон дер Ляйен теперь светится от радости, это Дональд Трамп. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина отвергла перемирие

      Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

    • Чем Трамп похож на Ельцина

      Президент США Дональд Трамп преодолел важный рубеж в 100 дней президентства. Теперь традиционное для США политическое перемирие закончено, удары посыплются со всех сторон, а отбивать их нечем – успехов у Трампа нет.

    • Зачем России перемирие на юбилей Победы

      В дни празднования 80-летия Победы, с 8 по 11 мая, Россия приостанавливает боевые действия в рамках спецоперации на Украине. Разумеется, это будет «тишина в ответ на тишину», то есть решение за Киевом. Зачем России такое перемирие?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............