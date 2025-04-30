Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.9 комментариев
Суд обязал Wintershall прекратить зарубежный арбитраж против России
Московский суд потребовал остановить разбирательство Wintershall Dea на 7,5 млрд евро
Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и постановил приостановить за рубежом арбитражный процесс против России по делу Wintershall Dea.
Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел, передает ТАСС. Согласно постановлению, компания Wintershall Dea, юридическая фирма Aurelius Cotta, а также их представители, арбитры и связанные лица обязаны прекратить все процедуры по поддержанию или продолжению арбитражного разбирательства против России до окончательного судебного решения в Москве.
Генпрокуратура ранее подала иск к Wintershall Dea, Aurelius Cotta и трем арбитрам Постоянной палаты третейского суда в Гааге. Как сообщил источник агентству, речь идет о требовании запретить разбирательство по взысканию с России 7,5 млрд евро в пользу германской Wintershall Dea.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура России подала иск против немецкой компании Wintershall Dea и юридической фирмы Aurelius Cotta, а также против трех физических лиц, при этом Wintershall Dea начала два арбитражных разбирательства против России для защиты своих прав на активы в стране, а решение Wintershall Dea уйти из России, по заявлению главы компании Марио Мерена, имело серьезные последствия.