Генпрокуратура подала иск против Wintershall Dea и Aurelius Cotta

Генпрокуратура подала иск к Wintershall Dea и юрфирме Aurelius Cotta

Tекст: Вера Басилая

Генпрокуратура России подала иск против немецкой компании Wintershall Dea и юридической фирмы Aurelius Cotta, передает ТАСС.

Среди ответчиков также указаны три физических лица. В качестве третьих лиц в деле фигурируют Газпром, Министерство энергетики России и международный арбитраж в Гааге (PCA). Подробности дела пока не раскрываются.

Wintershall Dea недавно завершила сделку с британской компанией Harbour Energy, после чего изменила свою организационно-правовую форму. Теперь компания сосредоточится на разбирательствах по российским активам, продаже оставшихся предприятий и закрытии штаб-квартир в Касселе и Гамбурге.

Wintershall Dea принимала участие в финансировании проекта «Северный поток – 2» и является акционером оператора газопровода «Северный поток» с долей в 15,5 процента. Компания также владела 25,01 процента в совместном проекте с «Газпромом» – «Ачим девелопмент», а также вместе с «Газпромом» и OMV управляла «Севернефтегазпромом», который разрабатывает Южно-Русское месторождение.

В октябре германская компания Wintershall Dea начала два арбитражных разбирательства против России, чтобы защитить свои права на российские активы.

Глава Wintershall Марио Мерен заявил, что решение германской Wintershall Dea об уходе из России имело серьезные последствия для компании, она ведет реструктуризацию бизнеса.

Президент России Владимир Путин подписал указ о лишении Wintershall и OMV прав на разработку Южно-Русского месторождения.

