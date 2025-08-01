Генпрокуратура России отказалась от иска к вышедшему из дела «Wintershall против России» арбитру

Tекст: Алексей Дегтярев

Гарави ранее взял самоотвод и покинул арбитражное разбирательство между Wintershall Dea GmbH и Россией, Генпрокуратура отказалась от иска к нему, передает РИА «Новости».

Суд удовлетворил частичный отказ истца и прекратил производство по делу в части Гарави.

Рассмотрение претензий к другим ответчикам перенесено на 22 сентября. Причиной переноса стало отсутствие надлежащего извещения всех заинтересованных лиц.

Генпрокуратура ранее требовала в российском суде запретить Wintershall Dea GmbH вести арбитраж в Гааге против России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае арбитр Шарль Понсэ взял самоотвод и прекратил участие в арбитражном разбирательстве германской компании Wintershall Dea GmbH против России в Гааге.