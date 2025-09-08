Суд запретил Wintershall судиться с Россией за пределами страны

Tекст: Ольга Иванова

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России к германской нефтегазовой компании Wintershall Dea, юридической фирме Aurelius Cotta и арбитрам третейского суда в Гааге на сумму 7,5 млрд евро, передает ТАСС. В результате Wintershall Dea теперь запрещено инициировать судебные разбирательства против России за рубежом, а также участвовать в подобных спорах через третьи стороны.

Иск был связан с требованием запретить рассмотрение дела о взыскании с России 7,5 млрд евро в пользу Wintershall Dea в третейском суде в Гааге. Ответчиками по делу также выступали арбитры: Шарль Понсэ из Швейцарии, Хамид Гарави из Ирана и Франции, а также Олуфунке Адекойя из Нигерии и Британии.

Генпрокуратура отмечала, что если ответчики не исполнят решение московского суда, с них будет взыскана сумма 7,5 млрд евро в пользу России по курсу Центрального банка. Суд фактически заблокировал возможность германской компании добиваться компенсаций по своим требованиям в международных инстанциях.

Ранее Wintershall Dea и Aurelius Cotta намеревались через международный арбитраж добиваться возмещения от России. Теперь московский суд поставил этому плану юридическую преграду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае арбитр Шарль Понсэ взял самоотвод и прекратил участие в арбитражном разбирательстве германской компании Wintershall Dea GmbH против России в Гааге. Российская генпрокуратура отказалась от исковых требований к арбитру Хамиду Гарави в Арбитражном суде Москвы, который вышел из разбирательства между Wintershall и Россией.

