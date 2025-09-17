Депутат Рады Дмитрук: Зеленский устроил на Украине систему политических убийств

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Дмитрука, последним примером стал журналист Александр Тахтай, расследовавший коррупцию при строительстве фортификаций, чья смерть была названа не случайностью, а продолжением системной практики устранения неугодных, передает ТАСС.

«Убийство журналиста Александра Тахтая, расследовавшего коррупцию при строительстве фортификаций, это не случайность. Это продолжение системной практики. Уничтожают тех, кто мешает власти или крупным коррупционным кланам, которые действуют исключительно по приказу Банковой», – сказал он.

Дмитрук также перечислил других жертв, среди которых журналист Олесь Бузина, депутаты Рады Антон Поляков и Алексей Ковалев, член украинской делегации на переговорах с Россией Денис Киреев, российская журналистка и политолог Дарья Дугина, юрист Андрей Портнов, а также экс-спикер парламента Андрей Парубий. По его словам, список убитых оппонентов постоянно пополняется и включает активистов и общественных деятелей.

Депутат убежден, что подобные убийства представляют собой не отдельные инциденты, а отработанный инструмент.

Ранее Дмитрук сообщил о назначении награды за его убийство.